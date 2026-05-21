Suspiciune de infecţie cu hantavirus în cazul unui pompier de la ISU Caraş-Severin. Bărbatul ar fi călătorit în Serbia

Ce este hantavirusul.
Un bărbat de 45 de ani, pompier la ISU Caraş-Severin, este internat la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Reşiţa cu suspiciune de infecţie cu hantavirus, după ce ar fi călătorit în Serbia. Medicii au trimis probe la Institutul ”Cantacuzino” din Bucureşti pentru confirmarea diagnosticului.

Bărbatul ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, susţin surse din cadrul unităţii medicale. La revenirea din ţara vecină, în ultima lună, a avut febră, iar întrucât aceasta nu a scăzut, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile. El este internat, în prezent, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean din Reşiţa.

Medicii de la spital au prelevat probe pe care le-au trimis la Institutul ”Cantacuzino” din Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului, aceasta după ce testele preliminare au indicat prezenţa hantavirusului.

În urmă cu o săptămână, în vestul ţării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, judeţul Bihor. Acesta s-a prezentat cu tuse, febră şi diaree la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus. Ulterior, Institutul ”Cantacuzino” din Capitală a confirmat prezenţa virusului în acest caz.

În România, în perioada 2023-2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

