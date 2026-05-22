Suspiciunea de infecţie cu hantavirus în Caraş-Severin, infirmată de INSP. Analizele au ieşit negative

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunţat vineri că pacientul din Caraş-Severin investigat pentru suspiciunea de infecţie cu hantavirus nu este infectat cu acest virus, după ce rezultatele analizelor efectuate la Institutul „Cantacuzino” au ieşit negative.

„În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’, cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecţia cu hantavirus. Investigaţiile medicale continuă conform conduitei stabilite de medicii curanţi, în vederea identificării cauzei simptomatologiei pacientului”, a transmis INSP.

Potrivit autorităţilor sanitare, Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin raportase anterior un caz suspect de hantaviroză.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani, care prezenta de aproximativ o lună sindrom febril, asociat cu scădere în greutate şi stare accentuată de oboseală.

Anunţul vine la o săptămână după ce, la Arad, a fost confirmat un caz de infecţie cu hantavirus în urma analizelor efectuate de Institutul „Cantacuzino”.

Tânărul de 25 de ani internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost externat joi, după ce medicii au anunţat că starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit complet.

