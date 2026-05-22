Live TV

Suspiciunea de infecţie cu hantavirus în Caraş-Severin, infirmată de INSP. Analizele au ieşit negative

Data publicării:
Italy: Illustration Hantavirus
Foto: Profimedia

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunţat vineri că pacientul din Caraş-Severin investigat pentru suspiciunea de infecţie cu hantavirus nu este infectat cu acest virus, după ce rezultatele analizelor efectuate la Institutul „Cantacuzino” au ieşit negative.

„În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’, cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecţia cu hantavirus. Investigaţiile medicale continuă conform conduitei stabilite de medicii curanţi, în vederea identificării cauzei simptomatologiei pacientului”, a transmis INSP.

Potrivit autorităţilor sanitare, Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin raportase anterior un caz suspect de hantaviroză.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani, care prezenta de aproximativ o lună sindrom febril, asociat cu scădere în greutate şi stare accentuată de oboseală.

Anunţul vine la o săptămână după ce, la Arad, a fost confirmat un caz de infecţie cu hantavirus în urma analizelor efectuate de Institutul „Cantacuzino”.

Tânărul de 25 de ani internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost externat joi, după ce medicii au anunţat că starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit complet.

Citește și: Suspiciune de infecţie cu hantavirus în cazul unui pompier de la ISU Caraş-Severin. Bărbatul ar fi călătorit în Serbia

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
2
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Digi Sport
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Suspiciune de infecţie cu hantavirus în cazul unui pompier de la ISU Caraş-Severin. Bărbatul ar fi călătorit în Serbia
Italy: Illustration Hantavirus
Tânărul din Arad confirmat cu hantavirus a fost externat
hantavirus MV hondius vas croaziera
Nava de croazieră MV Hondius, cu focarul de hantavirus, a ajuns în Țările de Jos pentru dezinfectare
test de hantavirus
Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Ce spun autoritățile despre tulpina virusului
vasul de croazieră MV Hondius
Hantavirus: nava de croazieră MV Hondius ajunge azi în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în...
adrian tutuianu_govro
Finanțarea partidelor, între propagandă și manipulare online. Șeful...
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia
Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, va demisiona...
Ultimele știri
„Accelerăm ritmul în care distrugem efectivele ruseşti”. Zelenski aşteaptă de la SUA noi propuneri de formate pentru negocieri de pace
Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic
Volodimir Zelenski va participa la summitul anual al NATO de la Ankara, confirmă Rutte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Se extinde ancheta crimei din Bihor. Ce faptă nu recunoaște sub nicio formă călăul Alisiei. Noi dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Pancu. Cum ar putea ajunge la Rapid
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...