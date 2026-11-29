Crampele musculare pot apărea pe fondul unor dezechilibre temporare ale organismului, al suprasolicitării fizice sau ca manifestare a unor afecțiuni cronice. Printre factorii favorizanți se numără deshidratarea, deficitul de electroliți, circulația periferică deficitară și administrarea anumitor medicamente. Dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, a explicat pentru Digi24.ro de ce apar aceste contracții involuntare și când este necesar un consult de specialitate.

Evaluarea medicală, completată de investigațiile adecvate și de tratarea cauzei subiacente, are un rol esențial în prevenirea complicațiilor și în menținerea sănătății sistemului muscular.

Ce sunt crampele musculare

„Crampele musculare reprezintă contracții involuntare, bruște și dureroase ale unuia sau mai multor mușchi, care apar independent de voința persoanei și determină o contracție susținută a fibrelor musculare. Acestea se manifestă printr-o senzație intensă de durere, însoțită de rigidizarea și tensionarea temporară a mușchiului afectat. De regulă, crampele au o durată de câteva secunde până la câteva minute, însă, în anumite situații, disconfortul poate persista și după încetarea contracției.

Aceste manifestări apar cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare, în special la nivelul gambelor, coapselor și tălpilor, putând surveni atât în timpul activităților fizice, cât și în repaus sau în timpul somnului.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Cornel Brotac, medic specialist de recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Principalii factori care favorizează apariția contracțiilor musculare involuntare

Crampele musculare pot avea cauze multiple, fiind determinate atât de factori fiziologici, cât și de anumite dezechilibre ale organismului.

„Circulația periferică deficitară poate favoriza apariția crampelor musculare prin reducerea fluxului sanguin către țesuturi și a aportului de oxigen și substanțe nutritive necesare funcționării musculaturii. Acest fenomen este mai evident în timpul efortului fizic și poate provoca durere, oboseală musculară și contracții involuntare.

Administrarea medicamentelor diuretice reprezintă un alt posibil factor favorizant. Utilizate în special în tratamentul hipertensiunii arteriale și al insuficienței cardiace, acestea stimulează eliminarea apei și a sodiului prin urină. Unele diuretice pot determina și pierderi de potasiu și magneziu, minerale implicate în transmiterea impulsurilor nervoase și în reglarea contracției și relaxării musculare. Reducerea concentrației acestora poate perturba activitatea neuromusculară și poate contribui la apariția crampelor.

Deshidratarea și dezechilibrele electrolitice pot influența, de asemenea, funcționarea sistemului neuromuscular. Pierderile importante de lichide, prin transpirație abundentă sau efort fizic intens, pot modifica echilibrul hidroelectrolitic și concentrațiile de sodiu, potasiu, calciu și magneziu.

Acești electroliți sunt esențiali pentru transmiterea impulsurilor nervoase și activitatea musculară, iar modificările nivelurilor lor pot favoriza apariția spasmelor, a crampelor și a slăbiciunii musculare.

Suprasolicitarea fizică și menținerea prelungită a unor poziții corporale constituie alți factori care pot favoriza aceste manifestări. Efortul intens sau de lungă durată poate provoca oboseala musculară și poate influența mecanismele de control al contracției și relaxării fibrelor musculare.

Totodată, menținerea îndelungată a poziției în picioare sau pe scaun, precum și adoptarea unor poziții incomode, pot contribui la disconfort local, prin modificarea temporară a circulației sau comprimarea unor structuri nervoase.”, a adăugat medicul specialist pentru Digi24.ro

Crampele musculare, posibil indicator al unor afecțiuni cronice

„Apariția repetată a contracțiilor musculare involuntare poate reprezenta un indicator al unor afecțiuni cronice. Bolile vasculare periferice pot favoriza apariția durerilor și a crampelor prin reducerea fluxului sanguin către membrele inferioare.

În cazul bolii arteriale periferice, îngustarea arterelor limitează aportul de sânge oxigenat către musculatură, provocând dureri în timpul mersului sau al efortului fizic. Acestea se ameliorează, de regulă, în repaus, manifestarea fiind cunoscută sub denumirea de claudicație intermitentă.

Bolile renale pot determina manifestări musculare prin afectarea echilibrului hidroelectrolitic. Atunci când funcția rinichilor este diminuată, pot apărea modificări ale concentrațiilor de potasiu, calciu, magneziu și fosfor, minerale implicate în funcționarea normală a musculaturii. Aceste dezechilibre pot favoriza apariția contracțiilor involuntare, a slăbiciunii și a durerilor musculare.

Tulburările endocrine, precum hipotiroidismul și diabetul zaharat, pot influența activitatea sistemului muscular. Hipotiroidismul, caracterizat prin producerea insuficientă de hormoni tiroidieni, poate determina încetinirea metabolismului și apariția rigidității, durerilor și slăbiciunii musculare.

În cazul diabetului, hiperglicemia persistentă poate afecta nervii și vasele de sânge, favorizând apariția neuropatiei diabetice, manifestată prin furnicături, amorțeli, senzații de arsură și dureri la nivelul membrelor.

Afecțiunile neurologice, precum neuropatiile periferice și compresiunile nervoase, pot perturba transmiterea impulsurilor nervoase către mușchi, influențând mecanismele de contracție și relaxare.

Neuropatiile presupun afectarea nervilor periferici și pot provoca dureri, amorțeli, furnicături și slăbiciune musculară. În schimb, compresiunile nervoase apar atunci când un nerv este presat de structurile anatomice învecinate, putând determina dureri cu iradiere către membre, tulburări de sensibilitate și manifestări musculare.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Importanța evaluării medicale și a investigațiilor

„Persoanele care se confruntă cu crampe musculare frecvente, persistente sau intense ar trebui să solicite un consult medical pentru identificarea cauzei și stabilirea tratamentului adecvat. Deși episoadele ocazionale sunt, de regulă, inofensive, manifestările recurente pot semnala dezechilibre metabolice sau afecțiuni care necesită evaluare.

Medicul va analiza istoricul medical, tratamentele administrate și simptomele asociate. În funcție de suspiciunea clinică, poate recomanda analize pentru verificarea nivelurilor de sodiu, potasiu, calciu și magneziu, evaluarea funcției renale, precum și determinarea glicemiei, hemoglobinei glicozilate și a hormonilor tiroidieni (TSH și FT4).”, a conchis Dr. Cornel Brotac