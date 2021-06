Tehnici avansate de endoscopie intervențională la Spitalul Clinic SANADOR

Endoscopia intervențională grupează o serie de proceduri minim invazive care utilizează sisteme endoscopice pentru tratamentul non-chirurgical al unor patologii gastrointestinale. Endoscopia intervențională are aplicații în tratamentul unei game largi de boli gastrointestinale: afecțiuni ale esofagului (acalazia cardiei, esofag Barrett, cancer esofagian, varice esofagiene), patologia vezicii biliare (calculi biliari, colangite, tumori ale vezicii biliare), bolile stomacului (cancer gastric, hemoragii digestive superioare), bolile pancreasului (pancreatită acută și cronică, chisturi de pancreas, cancere pancreatice) și nu numai.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții pot beneficia de tehnici avansate de endoscopie intervențională, realizate de medici cu înaltă pregătire profesională și experiență vastă. Departamentul de Endoscopie intervențională dispune de tehnologie endoscopică de ultimă generație și condiții de înaltă calitate în vederea desfășurării actului medical în deplină siguranță pentru pacient.

Una dintre cele mai specializate proceduri efectuate prin endoscopie intervențională este colangiopancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP). Procedura se efectuează cu endoscopul cu vedere laterală, cu ajutorul căruia se pătrunde în tractul digestiv superior, până la nivelul duodenului. Prin intermediul endoscopului, medicul vizualizează interiorul stomacului și duodenului și injectează o substanță de contrast în canaliculele arborelui biliar și în ductul pancreatic, obținând o imagine radiologică precisă și de calitate a structurilor anatomice explorate. La acest nivel, în funcție de afecțiunea pacientului, medicul efectuează procedura terapeutică efectivă, în funcție de indicații: extracție de calculi coledocieni, dilatația canalului coledoc, montare de stenturi biliare etc. Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă se efectuează cu sedarea pacientului și poate dura până la 60 de minute.

Montarea stenturilor esofagiene expandabile este o procedură de endoscopie intervențională destinată paliației disfagiei (imposibilitatea de a înghiți) în cancerele esofagiene sau mediastinale, ce împiedică alimentarea pe cale naturală. Montarea stenturilor esofagiene se adresează cu preponderență cancerului esofagian ce nu are soluție chirurgicală. Pe lângă malignitățile obstructive, stentarea esofagiană este eficientă și în suprimarea fistulelor eso-bronșice sau eso-traheale, precum și în stenozele de natură benignă (în urma unei esofagite de reflux severe).

Ligatura varicelor esofagiene are ca scop profilaxia (prevenirea) primului episod de sângerare de la nivelul varicelor esofagiene. Ligatura se efectuează în timpul unui episod de hemoragie digestivă superioară de la nivel variceal și are caracter de urgență medicală, însă se poate efectua profilactic cu scopul de a preveni sângerarea, tot cu ajutorul endoscopiei intervenționale. Varicele esofagiene sunt dilatații patologice ale venelor situate în esofagul inferior, ca urmare a unor boli cu afectare hepatică ce cauzează hipertensiune portală – ciroză hepatică, tumori ce comprimă vascularizația hepatică etc.

Procedurile endoscopice intervenționale pot fi utilizate cu succes și pentru hemostaza sângerărilor de la nivelul tractului digestiv superior. Acestea sunt adresate hemoragiilor atât de cauză variceală cât și non-variceală. Cea mai frecventă sângerare digestivă este cea de tip ulceros.

Printr-o procedură non-chirurgicală, reversibilă, realizată tot cu ajutorul endoscopiei intervenționale, se poate introduce în stomac un balon umplut cu 600 ml soluție salină, cu scopul de a ocupa cavitatea gastrică și de a genera rapid senzație de sațietate, reducând astfel aportul alimentar. Balonul este doar o soluție temporară, rămânând în stomac pe o perioadă de cel mult 6 luni, și se recomandă pacienților cu indice de masă corporală între 27 și 40, dar care nu au indicație chirurgicală.

Află mai mult despre tehnicile de endoscopie intervențională disponibile la Spitalul Clinic SANADOR.