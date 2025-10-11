1.200 de ambulanțe noi, echipate cu aparatură care poate face diferența între viață și moarte, ajung la serviciile de urgență. Printre dotări se numără și un sistem automat de resuscitare, vital în multe dintre intervențiile salvatorilor. Dispozitivul realizează compresii toracice continue, constante și de calitate, se montează în câteva secunde, funcționează inclusiv în timpul transportului și poate fi folosit inclusiv la copiii de peste 8 ani. Investiția este din fonduri europene, iar autospecialele de ultimă generație ar urma să fie livrate în totalitate până cel târziu în august 2026.

„Se aduce la nivelul toracelui pacientului, se așază în treime inferioară, ca și cum ne-am apuca de masajul normal cu mâinile. Blocăm dispozitivul, avem aici un mini-display cu care putem seta diverse funcții. Prin acest buton îl vom porni și, din momentul acesta, face singur acest masaj cardiac”, explică Dragoș Marhodin, paramedic SMURD.

„Noile ambulanțe sunt dotate cu aparate automate pentru compresii toracice. Acestea pot face masaj cardiac pacienților chiar în timp ce autospecialele se îndreaptă către spital”, transmite Bianca Venter, jurnalist Digi24.

„Ne ajută să nu ne epuizăm foarte repede. Un acumulator rezistă undeva la 90 de minute și putem face masaj continuu”, mai spune paramedicul SMURD, Dragoș Marhodin.

Ambulanțele sunt dotate și cu alte funcții care pot face diferența în viață și moarte, în timpul unei intervenții.

„Echipamentele moderne care vin în sprijinul pacienților sunt, în special, aparatul automat de resuscitare, dispozitivele body-cam, aparatul de dezinfecție prin ozonificarea cabinei medicale, dar și detectorul multigaz, care permite primilor intervenienți să își desfășoare acțiunile de intervenție în siguranță, ținând cont că unele gaze sunt imperceptibile pentru mirosul uman”, spune Cosmin Riciu, șeful Centrului Operațional al ISU Brașov.

Până acum, la Brașov, au ajuns patru autospeciale pentru Serviciul de Ambulanță și două pentru SMURD.

„Parcul auto era foarte învechit, nu ajungeam la solicitare și interveneau tot felul de lucruri neprevăzute. E foarte bine că ambulanțele s-au înnoit, sunt la standarde”, e de părere Olimpia Axinte, director medical SAJ Brașov.

„Până la acest moment am contractat 350 ambulanțe de tip B pentru serviciile de Ambulanță, 120 de ambulanțe de tip B pentru SMURD, pe plan național, și 90 ambulanțe tip C, de urgență majoră pentru Ambulanță și 31 pentru SMURD. Numărul ambulanțelor se dublează, pentru că programul a intrat pe PNRR, la noua formă a PNRR, și a crescut numărul ambulanțelor de la 570 la 1.200”, completează Raed Arafat, șeful DSU.

Noile autospeciale vor ajunge în toate județele țării până anul viitor, în august. Banii vin în totalitate din fonduri europene.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia