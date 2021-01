Tensiuni între Vlad Voiculescu și Valeriu Gheorghiță? Cîțu: Nu are nicio atribuție ministrul Sănătății dacă Gheorghiță pleacă sau nu

Prim-ministrul Florin Cîţu a recunoscut faptul că în interiorul Guvernului au fost discuţii în contradictoriu între Vlad Voiculescu şi Valeriu Gheorghiţă, însă premierul spune că ministrul Sănătății nu are atribuții în ceea ce privește activitatea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea, care se află în subordinea prim-ministrului. Marți, întrebat despre eventuale tensiuni între el și Voiculescu, medicul Valeriu Gheorghiță a declarat că „nu există”.

Florin Cîțu s-a referit marți, într-un interviu acordat postului de radio Europa FM, la informațiile apărute în presă despre tensiunile dintre ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță care ar fi apărut ca urmare a intenției ministrului de a-i lua din atribuțiile de comunicare privind campania de vaccinare.

Cîțu susține că nu au ajuns la el problemele dintre cei doi, dar că este normal să existe opinii diferite. Cîțu a avertizat însă că activitatea comitetului pe care îl conduce Valeriu Gheorghiță este în subordinea sa, nu a ministrului.

„Nu am auzit așa ceva. Știți foarte bine că acest comitet este în subordinea premierului. La mine nu a ajuns așa ceva. Am văzut discuții importante de unde au ieșit multe comunicate și soluții. Că oamenii discută și au opinii diferite este normal când încerci să faci un lucru bun. Am încurajat dezbaterea. Dar nu are nicio atribuție domnul ministru al Sănătății dacă domnul Gheorghiță pleacă sau nu. Lucrurile sunt separate clar”, a declarat Florin Cîțu, la Europa FM.

Preşedintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea, Valeriu Gheorghiţă, a susţinut marţi că nu există tensiuni între el şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, fiind vorba doar despre „discuții punctuale”.

„În general sunt o persoană care nu am tensiuni cu nimeni şi nici nu fac ameninţări, deci nu este cazul. Sunt discuţii punctuale pe care le-am avut cu domnul ministru legate de îmbunătăţirea activităţii strict din punct de vedere tehnic pentru campania de vaccinare.(...) Între mine şi domnul Vlad Voiculescu, domnul ministru, nu există tensiuni”, a declarat Gheorghiţă într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Gheorghiță a negat totodată că ar fi ameninţat cu demisia, dacă ministrul Voiculescu i-ar lua atribuţiile legate de campania de vaccinare, aşa cum s-a vehiculat în presă.

Editor : Robert Kiss