Tifon uitat în corpul unei fetiţe, după operaţie. Declaraţia şocantă a mamei

„Am văzut că ceva îi iese. Am pus mâna, am tras, m-am speriat, am crezut că este ceva un maţ, nu puteam să îmi închipui ce ar fi putut să fie, am lăsat-o, am zis: mami, stai aici, nu te mişca. Am intrat în urgenţe, am strigat cu o voce îngrozită: vă rog, ajutaţi-mi copilul, iese ceva din ea. Au văzut, şi-au dat seama că ceva este în neregulă, au luat-o pe fetiţă, au pus-o pe masă şi au văzut că, de fapt, este un tifon”, povesteşte Maria Marcu.

Aşa începe povestea unui nou caz de malpraxis, reclamat de părinţii unei fetiţe de 11 ani. Oamenii spun că medicii de la Spitalul din Sinaia care le-au operat de apendicită copila au uitat în corpul ei un tifon. Efectele s-au văzut un an mai târziu, când fetiţa a început să aibă dureri cumplite. A fost operată din nou, de data asta la Braşov, dar - surpriză - doctorii anunţă că se gândesc dacă nu cumva vina e a fetiţei.

„Noi trebuie să ne convingem exact că astfel de caz s-a produs în urma intervenției chirurgicale sau cumva fetița a putut introduce pe acolo ceva. În weekend s-a făcut o ecografie, s-au extras câteva fire din material textil care pare să fie compresă sau tampon. Fetița e bine, s-a liniștit, dar am continuat explorările. Verificăm absolut tot, am trimis și probe la laborator din ce am scos,” a spus medicul Albean Marcel.

Fetiţa a trecut printr-o nouă intervenţie chirurgicală, una care a durat trei ore, un chin care putea fi evitat, dacă medicii care au operat-o de apendicită şi-ar fi făcut bine treaba.

În urmă cu un an, Alesia a fost operată de apendicită la Spitalul Orăşenesc din Sinaia. Părea că intervenţia a decurs bine, însă în ultima vreme, fetiţa de 11 ani a început să se plângă de dureri de burtă. Medicul care a consultat-o i-a prescris un tratament cu antibiotice puternice.

Maria Marcu - mama fetiţei: „După trei zile nu a avut efect, am sunat doctorul şi am spus că Alesia se simte din ce în ce mai rău şi nu văd niciun rezultat în urma antibioticului. Atunci, dna doctor a luat hotărârea să mă duc la spital pregătită pentru internare, pentru că va trebui să îi facă un antibiotic injectabil”.

Copila a fost internată la Spitalul de Copii din Braşov, iar medicii au descoperit că atunci când urinează, pacienta elimină fibre de tifon. Acesta ar fi rămas în corp după operaţia de apendicită.

Marcel Albean - medic primar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov: „Când se operează în burtă, şi nu e primul caz, pot să rămână resturi din comprese sau comprese, au rămas şi instrumente acolo, probabil că a rămas o compresă sau un tampon acolo şi organismul încearcă să îl dea afară”.

Prin urmare, Alesia a ajuns din nou pe masa de operaţii.

Maria Marcu - mama fetiţei: „A trebuit să o taie, mi s-a explicat că i s-a făcut că o cezariană, mai mult în partea dreaptă spre operaţia pe care o avea la apendicită, a curăţat, a legat, au găsit reziduurile, au găsit ghemul”.

Ionuţ Andrei Bustuc - tatăl fetiţei: „Ni s-a spus de către domnul doctor ca şi operaţia de apendicită nu a fost bine legată sau bine dusă la bun sfârşit cu un an anterior, de aceea a durat aproape trei ore intervenţia ca să repare şi greşeala aia. Practic, au luat de la capăt operaţia de apendicită”.

Din fericire, fetiţa se simte bine acum. Reprezentanţii Spitalului din Sinaia au refuzat să ofere explicaţii cu privire la acest caz, ce ar putea ajunge totuşi în atenţia Colegiului Medicilor, dacă părinţii Alesiei sesizează instituţia.

