Un studiu amplu a constatat că practicarea exerciţiilor fizice din plăcere şi efectuarea muncii fizice la locul de muncă pot avea implicaţii surprinzător de diferite asupra sănătăţii creierului. În timp ce exerciţiile fizice recreative au fost corelate cu un risc de demenţă mai mic cu 24%, munca fizică solicitantă a fost asociată cu un risc mai mare cu 20%, ceea ce subliniază importanţa contextului în care se desfăşoară activitatea fizică, relatează Science Daily.

Activitatea fizică regulată este recunoscută de mult timp drept o modalitate de protecţie împotriva demenţei. Cu toate acestea, o nouă cercetare realizată de Universitatea din California de Sud (USC) sugerează că circumstanţele în care oamenii sunt activi fizic pot fi la fel de importante ca şi cantitatea de activitate pe care o desfăşoară.

O analiză care a implicat peste 4,2 milioane de persoane a constatat că activităţile recreative, precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, alergarea, înotul şi practicarea sporturilor, au fost asociate cu un risc semnificativ mai scăzut de demenţă. În mod surprinzător, persoanele care desfăşurau un nivel mai ridicat de activitate fizică la locul de muncă păreau să se confrunte cu un risc crescut de a dezvolta această afecţiune.

Publicat în revista ştiinţifică The Lancet Public Health, studiul reprezintă prima investigaţie sistematică menită să stabilească dacă un fenomen cunoscut sub numele de "paradoxul activităţii fizice" se aplică şi în cazul demenţei. Deja bine stabilit în cercetarea cardiovasculară, acest paradox se referă la observaţia că munca fizică nu oferă neapărat aceleaşi beneficii pentru sănătate ca exerciţiile recreative, putând fi chiar asociată cu un risc mai mare de îmbolnăvire.

Condusă de David Raichlen, profesor de ştiinţe biologice şi antropologie la USC, echipa de oameni de ştiinţă a analizat datele provenite din 74 de studii de cohortă şi studii caz-martor. În total, aceste cercetări au inclus peste 4,2 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 45 şi 93 de ani din 30 de ţări. Pe parcursul unei perioade medii de zece ani, cercetătorii au monitorizat diagnosticele de demenţă din orice cauză, boală Alzheimer şi demenţă vasculară.

Participanţii care practicau niveluri mai ridicate de activitate fizică recreativă prezentau un risc cu 24% mai mic de a dezvolta demenţă, comparativ cu persoanele cele mai puţin active. Activitatea fizică asociată cu treburile casnice părea, de asemenea, să ofere beneficii, deşi această constatare a fost susţinută de un singur studiu.

În schimb, nivelurile mai ridicate de activitate fizică la locul de muncă au fost asociate cu un risc cu 20% mai mare de demenţă. Deplasările zilnice către şi de la locul de muncă, efectuate în mod activ, au fost, la rândul lor, asociate cu o creştere modestă a riscului, însă dovezile pentru această relaţie au provenit doar din două studii.

"Constatările contrazic vechea presupunere conform căreia 'orice fel de mişcare contează' pentru sănătatea creierului", a declarat Natan Feter, autor principal al studiului, cercetător postdoctoral în cadrul laboratorului lui David Raichlen de biologie evolutivă a activităţii fizice de la USC şi cercetător în cadrul Programului de studii postuniversitare de epidemiologie de la Universitatea Federală Rio Grande do Sul din Brazilia.

Cercetătorii grupează adesea exerciţiile recreative, munca manuală, treburile casnice şi deplasările active la locul de muncă atunci când măsoară "activitatea fizică". Cu toate acestea, autorii sugerează că circumstanţele în care se desfăşoară aceste activităţi variază considerabil şi ar putea influenţa efectele lor asupra sănătăţii pe termen lung.

Persoanele care fac exerciţii fizice în timpul liber au, în general, un control mai mare asupra intensităţii şi naturii activităţilor pe care le desfăşoară. Exerciţiile recreative pot oferi, de asemenea, ocazii de socializare şi de reducere a stresului. Spre deosebire de acestea, meseriile solicitante din punct de vedere fizic pot implica mişcări repetitive, perioade îndelungate petrecute în picioare, ridicarea de greutăţi şi timp insuficient pentru recuperare, alături de expunerea la condiţii de muncă potenţial dăunătoare.

Cercetătorii nu consideră că mişcarea fizică în sine ar putea să explice riscul crescut de demenţă asociat cu activitatea profesională. În schimb, această relaţie ar putea rezulta din factorii sociali şi de mediu asociaţi în mod obişnuit cu munca manuală.

Profesiile solicitante din punct de vedere fizic sunt mai susceptibile să expună lucrătorii la stres psihologic şi social, la un control limitat asupra muncii lor, la condiţii nesigure şi la niveluri mai mari de poluare atmosferică şi fonică. Fiecare dintre aceşti factori a fost asociat, în mod independent, cu riscul de demenţă. Lucrătorii pot întâmpina, de asemenea, dificultăţi în a lua parte la exerciţii recreative din cauza epuizării, a timpului liber limitat sau a lipsei accesului la spaţii sigure pentru activitate fizică.

Aceste rezultate, după cum au subliniat cercetătorii, nu ar trebui să-i descurajeze pe oameni să exercite profesii care implică activitate fizică. Deoarece analiza s-a bazat pe cercetări observaţionale, nu poate stabili că activitatea fizică profesională cauzează demenţa. În schimb, rezultatele subliniază importanţa examinării condiţiilor în care oamenii sunt activi fizic. Exerciţiile fizice recreative au continuat să fie asociate cu un risc mai scăzut de demenţă, în timp ce activitatea profesională a rămas legată de un risc mai ridicat, chiar şi după ce cercetătorii au luat în considerare diferenţele de vârstă, nivelul de educaţie şi afecţiunile cronice.

Importanţa contextului se poate extinde dincolo de activitatea fizică. Un studiu separat realizat de Raichlen, Feter şi colegii lor, publicat recent în revista ştiinţifică Alzheimer's & Dementia, sugerează că diferite tipuri de comportament sedentar pot fi, de asemenea, asociate cu diferenţe în structura creierului. În acel studiu, activităţile stimulante din punct de vedere mental efectuate în poziţie şezând, cum ar fi munca la birou, au fost asociate cu un volum mai mare în anumite regiuni ale cortexului cerebral comparativ cu activităţile pasive, cum ar fi privitul la televizor. Aceste diferenţe au inclus regiuni ale creierului implicate în funcţia executivă.

Împreună, aceste descoperiri ar putea avea implicaţii importante pentru strategiile de sănătate publică menite să reducă riscul de demenţă. Autorii sugerează că încurajarea oamenilor să "se mişte mai mult" ar putea să nu fie suficientă dacă nu se ţine cont şi de circumstanţele în care are loc activitatea fizică. "Cu alte cuvinte, când vine vorba de protejarea creierului, contextul activităţii fizice poate conta la fel de mult ca şi mişcarea în sine", a declarat Raichlen.

"Îmbunătăţirea accesului la parcuri sigure, trasee pentru plimbare şi facilităţi recreative, asigurarea timpului liber suficient pentru exerciţii fizice şi reducerea expunerii nocive la locul de muncă s-ar putea dovedi, în cele din urmă, la fel de importante ca promovarea activităţii fizice în sine", a declarat cercetătorul.

Editor : A.R.