Pregătirea pentru examene nu înseamnă doar formule, comentarii și multe ore de învățat. Tot mai mulți adolescenți au nevoie și de antrenament emoțional pentru a face față anxietății, stresului și oboselii cronice. „Transpir, mă doare stomacul”, mărturisesc mulți dintre tineri. Specialiștii recomandă exerciții de autocunoaștere pentru că, în felul acesta, pot evita și blocajele care apar în momentele decisive.

Denisa este elevă în clasa a XII-a și, peste doar câteva zile, va susține Bacalaureatul. Cu cât se apropie data examenului, cu atât stresul o compleșește și mai mult.

„Mă stresează în special Bacul la română, pentru că eu am ales matematică-informatică, pentru că mă pricep la matematică. Este o perioadă foarte stresantă, sincer! Mi se pare mai greu decât în clasa a VIII-a. Când încep și mă gândesc la Bac, așa mai serios, transpir, mă doare stomacul foarte des”, mărturisește Denisa Lancea.

Mihai este în aceeași situație. Stresul provocat de examenului maturității îi declanșează chiar și atacuri de panică. La fel și presiunea de a nu-i dezamăgi pe cei din jur.

„Anxietate, uneori atacuri de panică și uneori, în unele seri, nu pot să adorm, mai ales în ultimele săptămâni, acum. Nu vrei să dezamăgești nici profesorii, nici familia”, spune Mihai Tanu.

Specialiștii spun că există câteva tehnici simple care îi pot ajuta pe adolescenți. Printre ele, exercițiile de respirație controlată și renunțarea la comparațiile cu cei din jur.

„Discutăm cum simt ei stresul în corp, să îl identifice. Sunt copii care nu știu că sunt stresați și au niște manifestări și să identifice asta, să își identifice 'trusa' lor, cumva, de strategie antistres”, explică Simona Podaru, trainer și psihopedagog.

În ecuație apar și părinții. De multe ori, fără să își dea seama, transmit propriile emoții copiilor.

„E greu! Și eu sunt părinte și e dificil. Avem emoții și e normal, ideea e să nu ne copleșească”, completează Simona Podaru.

Specialiștii spun că un rezultat bun nu depinde doar de învățat, ci și de capacitatea de a rămâne calmi în momentele de presiune.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia