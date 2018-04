Transplant de plămâni refuzat la Viena

O fetiţă de 8 ani din judeţul Suceava pare condamnată la moarte. Este grav bolnavă şi viaţa ei depinde de un transplant de plămâni. Prima operaţie de acest fel din România abia a avut loc, dar nu poate fi făcută încă pentru copii. Iar clinica AKH din Viena a refuzat să o interneze pe fetiţă.

Dispina Micuţaru, mama fetei: Nu am putere, nu am relații, nu am pe nimeni, nu cunosc pe nimeni care să mă ducă, măcar pentru un consult până la Viena să mă conving că asta este, că n-ar fi nici o șansă! Dar sunt copii foarte multi care sufera si chiar au murit din cauza asta!

Medicii din Austria au anunțat că nu pot accepta alți pacienți în anul 2018 și au spus că părinții trebuie să discute problema cu Ministerul Sănătății din România.

Fetița de 8 ani are nevoie de un transplant pentru că suferă de mucoviscitoză, o boală care-i afectează plămânii, dar și alte organe interne.

Nu mai merge la școală pentru că riscă să contacteze o infecție care i-ar fi fatală și face zilnic tratament. Trimestrial, fetița este internată in spital pentru investigații.

În România nu se face transplant pulmonar pentru copii.