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Tratament complex, pentru o boală gravă. Povestea unei tinere

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dr_Teodor_Buliga_sanador Articol susținut de SANADOR
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La doar 30 de ani, Ioana a primit un diagnostic sever, în urma unei colonoscopii efectuate pentru o constipație persistentă. Examenul histopatologic al probei de țesut prelevate în timpul colonoscopiei a confirmat diagnosticul de cancer colorectal.

Ulterior, investigațiile imagistice efectuate pentru stadializare au evidențiat o boală local avansată, cu afectare ganglionară regională, corespunzătoare stadiului IIIC.

Cazul Ioanei era unul complex din cauza stadiului avansat al bolii, al localizării tumorii în partea inferioară a rectului și a particularităților histologice ale acesteia, fiind vorba despre un cancer de rect inferior mucinos.

După ce a trecut peste șocul diagnosticului, tânăra a încercat să-și păstreze optimismul și a mers la mai mulți medici, pentru recomandarea unui tratament. În urma mai multor consultații, pacienta a ajuns la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgie laparoscopică, chirurgie robotică și chirurgie oncologică la Spitalul Clinic SANADOR, care i-a câștigat încrederea astfel încât pacienta a decis să urmeze recomandările acestuia.

În cazul Ioanei, echipa medicală a stabilit un tratament multimodal, care a inclus radioterapie și chimioterapie, intervenții chirurgicale și, ulterior, alte ședințe de chimioterapie, efectuate la Centrul Oncologic SANADOR. Operațiile, deosebit de complexe având în vedere stadiul avansat al bolii și localizarea tumorii în partea inferioară a rectului, au fost realizate de Dr. Teodor Buliga la Spitalul Clinic SANADOR.

Prima intervenție chirurgicală a implicat excizarea țesutului tumoral, în limite de siguranță oncologică, cu salvarea la limită a sfincterului anal extern. Procedura s-a încheiat cu realizarea unei ileostome temporare, cu intenția ca aceasta să fie închisă ulterior, iar tranzitul intestinal pe cale naturală să fie restabilit, dacă evoluția locală permitea acest lucru.

La intervenția ulterioară însă, modificările țesuturilor pelvine după radioterapie și situația constatată intraoperator nu au mai permis restabilirea tranzitului intestinal pe cale naturală, fiind necesară realizarea unei colostome permanente.

Evoluția Ioanei a fost una favorabilă, iar investigațiile imagistice efectuate în cadrul monitorizării nu au evidențiat semne de recidivă tumorală sau de metastaze. În prezent, la aproximativ zece ani de la tratament, Ioana se simte bine și continuă monitorizarea conform planului stabilit de echipa medicală. Este foarte mulțumită de rezultatele obținute în urma tratamentului multimodal efectuat la SANADOR și de colaborarea cu Dr. Teodor Buliga.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu indicație beneficiază de intervenții complexe de chirurgie colorectală, inclusiv cu restabilirea continuității digestive, atunci când acest lucru este posibil. În funcție de caz, operațiile sunt realizate prin abord deschis sau minim invaziv, laparoscopic sau robotic. Tratamentul chirurgical se desfășoară într-un bloc operator bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă. La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții beneficiază de proceduri avansate de tratament, precum radioterapie, chimioterapie sau la alte metode terapeutice, conform planului de tratament personalizat, stabilit în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare – Tumor Board.

Editor : A.D.V.

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