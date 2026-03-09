Live TV

Tratament minim invaziv pentru o afecțiune rară, cu manifestări severe

Articol susținut de SANADOR

În prezent, multe afecțiuni complexe pot fi tratate și prin proceduri minim invazive, care au devenit mai accesibile datorită evoluției tehnologiei. Astfel, procedurile de endoscopie intervențională permit diagnosticul avansat și tratamentul unor boli gastrointestinale fără să fie necesare incizii exterioare, cu avantaje importante pentru pacienți: risc redus de complicații, recuperare rapidă și durată scurtă de spitalizare.

Printre intervențiile terapeutice realizate prin endoscopie se numără colangiopancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP), hemostaza endoscopică pentru hemoragiile digestive, montarea de stenturi esofagiene, ablația antireflux a mucoasei gastrice pentru reflux gastroesofagian realizată prin coagulare cu plasmă de argon și miotomia endoscopică perorală (procedura POEM).

Procedura POEM (Per-Oral Endoscopic Myotomy) poate fi recomandată, în anumite situații, ca tratament minim invaziv pentru diferite tulburări de motilitate esofagiană, precum acalazia cardiei – o afecțiune rară, în care sfincterul esofagian inferior nu se relaxează și nu mai permite trecerea alimentelor spre stomac.

În stadiile avansate, manifestările clinice provocate de această afecțiune sunt severe, incluzând dificultăți la înghițirea alimentelor și lichidelor, regurgitații frecvente, arsuri în capul pieptului și scădere nedorită în greutate.

Este important de reținut că indicația pentru tratament prin procedura POEM este stabilită de medic, în urma unor investigații avansate, precum endoscopie digestivă superioară și manometrie esofagiană de înaltă rezoluție, care asigură o evaluare detaliată a esofagului.

Intervenția minim invazivă implică secţionarea unor fibre musculare de la nivelul esofagului prin abord endoscopic, fără incizii exterioare. La final, medicul folosește cleme speciale pentru a închide inciziile efectuate.

Miotomia endoscopică perorală trebuie să fie realizată de un medic gastroenterolog cu experiență în endoscopie intervențională și reprezintă o alternativă la dilatarea endoscopică a acalaziei și la operația Heller, care este realizată prin chirurgie laparoscopică.

Procedura POEM se desfășoară în blocul operator, sub anestezie generală, iar după finalizare pacientul este monitorizat mai multe ore pe secția de terapie intensivă. Rezultatele obținute prin această metodă de tratament sunt foarte bune, asigurând o ameliorarea rapidă și semnificativă a simptomatologiei.

Pentru recuperare optimă și menținerea pe termen lung a rezultatelor dorite, pacientul trebuie să respecte cu strictețe recomandările medicului, cu reluarea treptată a alimentației, administrarea medicației prescrise și revenirea periodică la control.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la proceduri avansate de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică realizate de medici cu vastă experiență, care folosesc echipamente de ultimă generație.

În funcție de tipul intervenției, tratamentele se desfășoară în cadrul Centrului de excelență în endoscopia intervențională SANADOR sau în blocul operator de la Spitalul Clinic SANADOR. Toate procedurile sunt realizate cu sedare asistată de un medic ATI, pentru confortul pacientului și deplina siguranța a intervenției.

Editor : A.D.V.

