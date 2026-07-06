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Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului

Data publicării:
06.07 Digi24 Articol susținut de SANADOR
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În cazurile severe de gonartroză, atunci când tratamentul conservator nu mai asigură rezultate, iar pacientul continuă să se confrunte cu dureri severe, rigiditatea articulației, limitarea mobilității și chiar dizabilitate, medicul ortoped poate recomanda înlocuirea parțială sau totală a suprafețelor articulare deteriorate cu o proteză de genunchi.

În prezent, datorită progreselor înregistrate în domeniul chirurgiei ortopedice, artroplastia de genunchi nu mai înseamnă doar înlocuirea articulației afectate, ci o intervenție minuțios planificată și adaptată particularităților anatomice ale fiecărui pacient. Acest lucru este posibil prin utilizarea sistemului robotic în ortopedie, care permite o abordare individualizată și controlul tuturor etapelor importante ale intervenției.

Un aspect esențial de precizat este acela că sistemul robotic nu înlocuiește chirurgul, ci îl asistă în timpul operației. Medicul este cel care stabilește indicația, planul terapeutic și pașii intervenției, iar tehnologia oferă ghidaj suplimentar pentru realizarea unor gesturi chirurgicale precise.

Sistemul robotic utilizat pentru proteza de genunchi ajută chirurgul ortoped să realizeze un model 3D al genunchiului și să adapteze planul chirurgical la anatomia pacientului. Prin acest tip de abordare, chirurgul îndepărtează o cantitatea optimă de țesut osos și cartilaj și evaluează intraoperator echilibrul ligamentar, pentru o poziționare cât mai adecvată a implantului. Astfel, proteza de genunchi poate fi fixată adecvat, conform planului chirurgical, ceea ce poate contribui la o funcție articulară mai bună, la reducerea durerii și la o recuperare postoperatorie mai eficientă. Rezultatul final depinde însă de mai mulți factori, printre care starea generală de sănătate a pacientului, gradul de afectare articulară, experiența echipei chirurgicale și respectarea programului de recuperare medicală după intervenție.

Tehnologia robotică poate fi utilizată nu doar pentru artroplastia primară de genunchi, ci și în cazuri complexe în care este necesară o revizie pentru proteza de genunchi. Revizia poate fi recomandată atunci când proteza implantată anterior nu mai funcționează corespunzător și necesită înlocuire. În astfel de cazuri, pacientul se poate confrunta cu durere persistentă, instabilitate, limitarea mobilității sau alte manifestări care să sugereze o posibilă problemă a implantului. Cauzele pot include uzura componentelor, slăbirea fixării, poziționarea necorespunzătoare, deteriorarea structurilor din jurul articulației sau alte complicații care trebuie evaluate individual.

De regulă, revizia protezei de genunchi este o intervenție mai laborioasă comparativ cu artroplastia primară. Aceasta poate implica îndepărtarea componentelor vechi, refacerea stabilității articulare, gestionarea pierderilor de os și alegerea unor implanturi speciale, potrivite fiecărui caz în parte. De aceea, planificarea riguroasă și precizia intraoperatorie sunt esențiale.

În cazuri atent selecționate, revizia pentru proteza de genunchi poate oferi un sprijin important chirurgului. Sistemul robotic permite întocmirea unui planning tridimensional în timpul operației, oferind medicului posibilitatea de a identifica probleme de poziționare ale protezei existente, de a evalua pierderile osoase, de a ajusta planul chirurgical și de a opta pentru cele mai potrivite poziții pentru noile componente protetice. Scopul este obținerea unei poziționări cât mai corecte a noilor componente și a unei funcții articulare cât mai bune, în limitele fiecărui caz.

Indicația pentru artroplastie robotică sau pentru revizie robotică de genunchi se stabilește numai în urma unei evaluări ortopedice complete, care poate include investigații imagistice și analiza istoricului medical al pacientului. Alegerea tehnicii chirurgicale trebuie stabilită pentru fiecare caz în parte.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu indicație pentru o astfel de intervenție au acces la artroplastie robotică de genunchi, dar și la revizie robotică de proteză de genunchi, realizate cu ajutorul sistemului robotic de ultimă generație CORI, utilizat în premieră în România. În funcție de caz, la Spitalul Clinic SANADOR sunt efectuate și alte tipuri de intervenții de chirurgie robotică, pentru afecțiuni din sfera chirurgiei generale, urologiei și ginecologiei, acestea fiind realizate cu sistemul robotic da Vinci Xi. Operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă.

Editor : A.D.V.

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