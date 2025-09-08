Live TV

Tratament salvator pentru un bărbat cu simptome severe

Articol susținut de SANADOR

Durerile pelvine persistente, dificultățile la urinare sau valorile anormale ale testului PSA pot ascunde o afecțiune gravă. Consultațiile periodice la medicul urolog și investigațiile specifice sunt esențiale pentru un diagnostic precoce și pentru alegerea celui mai potrivit tratament.

În urmă cu câțiva ani, Aurel a început să se confrunte cu probleme urinare supărătoare. La primele investigații, medicii i-au recomandat analize suplimentare și o biopsie de prostată, însă, de teamă, el a amânat investigațiile. Chiar dacă simptomele continuau să se agraveze, iar valorile PSA erau tot mai ridicate, Aurel refuza să creadă că ar putea fi vorba despre cancer de prostată. În perioada pandemiei, frica de spital l-a făcut să evite complet investigațiile, deși starea lui de sănătate se înrăutățea vizibil.

În cele din urmă, după ce a slăbit mult și durerile au devenit greu de suportat, Aurel a acceptat să se prezinte la un spital din Capitală, unde i s-au făcut examinări complete, un examen CT, un RMN de prostată și un nou test PSA. Rezultatul biopsiei a confirmat diagnosticul de adenocarcinom prostatic, aflat deja în stadiul T3a. A fost momentul în care a înțeles că trebuie să acționeze și să urmeze tratamentul recomandat.

Îndrumat către Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, Aurel a aflat că intervenția optimă pentru cazul său era o prostatectomie radicală realizată prin chirurgie robotică. Sistemul robotic da Vinci Xi oferă precizie ridicată, vizualizare 3D de înaltă rezoluție și instrumente extrem de fine, capabile să protejeze structurile anatomice esențiale. Argumentele medicului, experiența echipei și avantajele tehnologiei moderne i-au oferit lui Aurel încrederea de care avea nevoie.

În mai puțin de două săptămâni de la consultație, Aurel a intrat în sala de operații. Intervenția realizată de Conf. Dr. Constantin Gîngu a durat patru ore și s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, în blocul operator foarte bine dotat de la Spitalul Clinic SANADOR. Recuperarea a fost mult mai ușoară decât se aștepta: deja a doua zi se putea deplasa, iar după doar cinci zile a fost externat. În următoarele luni, funcția urinară s-a recuperat complet, iar rezultatele analizelor PSA au arătat valori excelente, sub limita de detecție.

În prezent, Aurel se bucură de o viață activă, merge periodic la control și lucrează în continuare la atelierul său, fără restricții. Pentru el, experiența trăită la Spitalul Clinic SANADOR a însemnat șansa la o nouă viață, confirmată de fiecare investigație care arată că evoluția sa este favorabilă.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de chirurgie urologică oncologică sunt realizate cu ajutorul tehnologiilor moderne, adaptate fiecărui pacient. Chirurgia robotică cu sistemul da Vinci Xi permite efectuarea unor tratamente complexe, cu incizii mici, recuperare rapidă și rezultate excelente pe termen lung. În plus, îngrijirile oferite în Secția ATI de categoria I și expertiza echipei medicale completează siguranța și eficiența actului medical.

Astfel, pacienții cu cancer de prostată, dar și cu alte afecțiuni oncologice urologice, beneficiază la Spitalul Clinic SANADOR de soluții terapeutice personalizate, bazate pe cele mai moderne proceduri chirurgicale, pentru o viață sănătoasă și activă.

