Tratamente salvatoare pentru o femeie cu probleme grave de sănătate

Problemele grave de sănătate pot fi tratate cu rezultate foarte bune dacă pacientul se adresează unui centru medical care asigură acces la servicii complete, prin abordare multidisciplinară. De acest avantaj a beneficiat și Cornelia, care în urmă cu trei ani a fost diagnosticată cu cancer de col în stadiu avansat, cu metastaze ganglionare.

După ce s-a consultat cu familia și a citit recomandările de pe un grup de Facebook dedicat persoanelor cu cancer, femeia a decis să meargă la București, la Centrul Oncologic SANADOR. Dat fiind tumora de mari dimensiuni, care avea peste 6 cm în diametru, și metastazele apărute, cazul Corneliei era unul complex și era necesar un tratament multimodal.

Acesta a inclus, într-o primă etapă, câteva luni de radioterapie combinată cu chimioterapie și terapie țintită, apoi trei ședințe de brahiterapie HDR – cu doze mari de radiații – realizate de Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie, coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Rezultatele tratamentului oncologic au fost bune, tumora și-a redus foarte mult dimensiunile, iar câteva luni mai târziu a putut fi realizat în siguranță și tratamentul chirurgical recomandat în cazul Corneliei.

Pentru a limita extinderea locală a cancerului, femeia a optat pentru histerectomie radicală cu anexectomie bilaterală și limfadenectomie pelvină, care a implicat îndepărtarea uterului, colului uterin, ovarelor, trompelor uterine și ganglionilor limfatici din pelvis. Operația a fost realizată cu succes la Spitalul Clinic SANADOR de Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală, printr-o procedură minim invazivă, de chirurgie robotică.

Câteva luni mai târziu, Cornelia a fost diagnosticată cu stenoză ureterală bilaterală și ureterohidronefroză la ambii rinichi, în urma tratamentului prin radioterapie. Și de această dată, pacienta a optat pentru tratament la SANADOR. S-a programat la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie la Spitalul Clinic SANADOR, care a montat printr-o intervenție de endourologie două sonde ureterale JJ, care au permis reluarea funcției urinare.

După un an, ureterohidronefroza bilaterală a revenit, iar Cornelia a apelat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul a realizat o intervenție chirurgicală complexă de reconstrucție a ureterelor stenozate folosind porțiuni din intestinul subțire – ureteroileoplastie bilaterală. Procedura a avut rezultatele dorite, iar în prezent Cornelia se simte bine, rinichii și ureterele funcționează normal, iar cancerul este ținut sub control, prin continuarea tratamentului recomandat la Centrul Oncologic SANADOR.

La SANADOR, pacienții au acces la o abordare integrată, multidisciplinară, astfel încât beneficiază de toate serviciile necesare în cadrul unui singur centru medical. În funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte, la Centrul Oncologic SANADOR aceștia pot efectua proceduri moderne de tratament, prin chimioterapie, radioterapie externă sau internă, terapie țintită, imunoterapie sau hormonoterapie.

Monitorizarea oncologică este asigurată prin consultații periodice, analize de laborator și investigații imagistice avansate, precum PET-CT și scintigrafie cu SPECT-CT.

Intervențiile de chirurgie oncologică, atunci când sunt recomandate, se desfășoară în cele mai bune condiții la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu implicarea Secției ATI de categoria I.

