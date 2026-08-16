Trusa medicală de vacanță: Ce trebuie să conțină și cum se păstrează corect medicamentele

Trusa medicală este un element important al bagajului de vacanță, în special atunci când destinația se află într-o zonă cu acces limitat la farmacii sau servicii de specialitate. Medicul de familie Andrei Panaite a explicat, într-un interviu acordat Digi24.ro, ce produse și materiale de prim ajutor sunt recomandate în concediu, precum și regulile de transport și depozitare care trebuie respectate pentru ca acestea să nu se deterioreze.

Înainte de fiecare călătorie, conținutul trusei medicale trebuie verificat și adaptat în funcție de destinație, durata sejurului și nevoile fiecărui membru al familiei.

De ce nu ar trebui să lipsească trusa medicală din bagajul de vacanță

„O trusă medicală bine pregătită nu înseamnă că pornim la drum cu teama unor probleme de sănătate, ci că suntem pregătiți pentru situațiile neprevăzute. Accidentele ușoare, traumatismele, febra, insolația, tulburările digestive sau stările generale de rău se numără printre neplăcerile care pot apărea în timpul vacanței, indiferent de destinație.

Medicamentele uzuale și produsele de prim ajutor ocupă puțin spațiu în bagaj, dar se pot dovedi utile atunci când accesul la o farmacie ori la servicii medicale nu este posibil imediat. O trusă alcătuită corespunzător ajută la gestionarea rapidă a problemelor minore, astfel încât acestea să nu afecteze semnificativ programul sau planurile de vacanță.” , a explicat medicul de familie Andrei Panaite

Ce trebuie să conțină o trusă medicală

„Lista de medicamente, dispozitive și accesorii medicale de mai jos este concepută pentru a fi cât mai universală, astfel încât să poată fi utilă în călătorii în orice țară și în aproape orice tip de mediu - de la destinații urbane la zone rurale, de la litoral și croaziere la munte sau regiuni izolate. Selecția ține cont inclusiv de variațiile de temperatură, dar și de nevoile copiilor.

Medicamente și suplimente utile

Pentru ameliorarea febrei și a durerilor ușoare, trusa de călătorie poate conține un medicament cu efect antitermic și analgezic. În anumite situații, poate fi util și un antiinflamator, însă produsul trebuie ales în funcție de vârsta persoanei, doza indicată și eventualele contraindicații. Înainte de administrare, este necesară consultarea prospectului, iar recomandările medicului sau farmacistului trebuie respectate.

Pentru atenuarea durerii, inflamației sau iritației de la nivelul gâtului, trusa de călătorie poate include produse cu acțiune locală, precum comprimatele de supt ori spray-urile. Acestea trebuie alese în funcție de vârstă și utilizate cu respectarea indicațiilor, dozelor și contraindicațiilor menționate în prospect.

Pentru reducerea disconfortului cauzat de congestia nazală, e important să luăm cu noi un produs decongestionant. Acesta trebuie utilizat conform prospectului și numai pe durata indicată, întrucât anumite substanțe nu sunt recomandate copiilor mici sau persoanelor cu unele afecțiuni, iar administrarea prelungită poate agrava simptomele.

Pentru persoanele predispuse la reacții alergice, trusa de călătorie poate include un medicament antihistaminic, ales în funcție de vârstă și administrat conform recomandărilor medicului sau indicațiilor din prospect.

În cazul copiilor diagnosticați cu afecțiuni cronice, precum astmul ori diabetul zaharat tratat cu insulină, pregătirea trusei medicale necesită măsuri suplimentare. Părinții trebuie să includă tratamentele prescrise, dispozitivele și consumabilele necesare, precum și o rezervă suficientă pentru întreaga durată a călătoriei.

Pentru probleme digestive

Schimbarea regimului alimentar, mesele consistente sau consumul de apă și alimente cu care organismul nu este obișnuit pot favoriza apariția tulburărilor digestive în timpul vacanței. Pentru asemenea situații, trusa de călătorie poate conține săruri de rehidratare orală, necesare pentru înlocuirea lichidelor și electroliților pierduți în episoadele de diaree sau vărsături. În funcție de vârstă și de recomandarea medicului ori a farmacistului, pot fi incluse și produse destinate ameliorării simptomelor digestive.

Medicamentele antidiareice nu sunt potrivite în toate situațiile și trebuie administrate cu precauție, în special copiilor. Acestea nu sunt recomandate fără aviz medical atunci când diareea este însoțită de febră sau de sânge în scaun. Nici antibioticele nu trebuie utilizate preventiv ori administrate automat, ci exclusiv la indicația unui medic. Pentru susținerea echilibrului florei intestinale pot fi incluse probiotice, iar produsele destinate balonării sau digestiei dificile trebuie alese în funcție de simptome și de recomandările unui specialist.

De asemenea, persoanele cu afecțiuni biliare care urmează un tratament trebuie să includă în bagaj medicamentele prescrise și o cantitate suficientă pentru întreaga durată a călătoriei.

Pentru răni, zgârieturi și accidente minore

Trusa de călătorie trebuie să conțină și produse pentru îngrijirea leziunilor superficiale. Serul fiziologic, compresele sterile, plasturii, tifonul și o soluție antiseptică pot fi folosite pentru curățarea și protejarea tăieturilor, zgârieturilor sau juliturilor minore.

După expunerea la soare, o cremă hidratantă ori un produs cu efect calmant poate contribui la reducerea disconfortului și la îngrijirea pielii. Apa termală poate oferi o senzație temporară de prospețime și calmare, însă nu înlocuiește produsele de protecție solară și nici tratamentul necesar în cazul arsurilor solare severe.

Pentru înțepături de insecte și reacții cutanate

Înțepăturile de insecte se numără printre problemele frecvente în timpul vacanțelor, mai ales în mediul rural, la munte, în apropierea apelor sau pe parcursul activităților în aer liber. Pentru ameliorarea mâncărimii, roșeții și disconfortului, trusa de călătorie poate include un produs cu acțiune locală, adecvat vârstei și utilizat conform indicațiilor din prospect.

La fel de importantă este prevenția. Un repelent poate fi util în excursii, drumeții, camping sau deplasări în regiuni în care există numeroși țânțari, căpușe ori alte insecte. Produsul trebuie ales în funcție de categoria de vârstă și aplicat cu respectarea instrucțiunilor înscrise pe etichetă.

Pentru arsuri superficiale și leziuni cutanate minore, trusa poate conține un produs destinat îngrijirii și calmării pielii, folosit conform indicațiilor. Arsurile extinse, profunde sau însoțite de manifestări îngrijorătoare necesită însă evaluare medicală.”, a adăugat medicul

Dispozitive medicale utile în timpul călătoriei

„Pe lângă medicamentele și produsele destinate celor mai frecvente probleme de sănătate, trusa medicală de călătorie ar trebui să conțină și câteva dispozitive simple, dar utile. Termometrul este recomandat mai ales în vacanțele alături de copii, deoarece permite măsurarea rapidă a temperaturii atunci când există suspiciunea de febră.

O foarfecă de mici dimensiuni poate fi folosită pentru tăierea tifonului, a plasturilor sau a altor materiale sanitare. În cazul deplasărilor cu avionul, pasagerii trebuie să verifice înainte de plecare condițiile impuse de aeroport și de compania aeriană.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Potrivit normelor europene de securitate, foarfecele cu lame mai lungi de șase centimetri, măsurate de la punctul de articulație, nu sunt permise în bagajul de cabină. Pentru a evita reținerea obiectului la controlul de securitate, acesta poate fi transportat în bagajul de cală, cu respectarea regulilor operatorului aerian.

Cum transportăm corect medicamentele în vacanță și unde păstrăm trusa medicală

„O trusă medicală de călătorie trebuie să fie bine organizată, dar și transportată și depozitată în condiții adecvate, astfel încât medicamentele și materialele sanitare să nu se deterioreze. Totodată, aceasta trebuie ferită de factorii care îi pot afecta conținutul și păstrată într-un loc inaccesibil copiilor.

Medicamentele trebuie păstrate în ambalajele originale, alături de prospecte, astfel încât denumirea, concentrația, termenul de valabilitate și instrucțiunile de administrare să poată fi verificate cu ușurință. Nu este recomandată depozitarea mai multor tipuri de comprimate în același recipient, deoarece acestea pot fi confundate.

Soluțiile antiseptice și celelalte produse lichide, mai ales cele aflate în recipiente fragile, trebuie ambalate separat și protejate împotriva spargerii sau scurgerilor. În caz contrar, conținutul lor poate deteriora restul medicamentelor și al materialelor sanitare.

Protejarea trusei împotriva temperaturilor ridicate este, de asemenea, esențială. Căldura excesivă poate afecta stabilitatea anumitor produse, motiv pentru care acestea nu trebuie lăsate în bătaia directă a soarelui sau într-un autoturism supraîncălzit. Pentru fiecare medicament trebuie respectate condițiile de păstrare înscrise pe ambalaj și în prospect. Produsele care necesită refrigerare trebuie transportate potrivit recomandărilor producătorului, ale medicului sau ale farmacistului.

Nu în ultimul rând, trusa medicală trebuie păstrată într-un loc în care copiii nu pot ajunge, dar care poate fi identificat și accesat rapid de către adulți atunci când situația o impune.”, a conchis medicul de familie Andrei Panaite