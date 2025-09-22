Live TV

Tumoră uriașă la colon, îndepărtată prin chirurgie de mare amploare

Data publicării:
dr_Eliza_Gangone_Sanador Articol susținut de SANADOR
Dr. Eliza Gangone

Dezvoltarea unor tumori canceroase poate trece uneori neobservată, iar cauzele pot fi nenumărate, de la ignorarea simptomelor de către persoana afectată, până la dificultăți în stabilirea diagnosticului corect.

Dumitru, un bărbat de 70 ani, a trăit ani întregi cu dureri abdominale și tulburări digestive, fără ca medicii la care a fost să-i ofere un diagnostic clar. Între consultații repetate și intervenții eșuate pentru ceea ce părea a fi o problemă la vezică, adevărata cauză a suferinței lui rămânea nediagnosticată.

Abia după ce a fost îndrumat către Dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, cu competențe în chirurgie robotică și oncologică, cauza reală a simptomelor lui Dumitru a început să se clarifice. Medicul i-a recomandat investigații complexe – colonoscopie, RMN și CT – care au dus la un diagnostic șocant pentru familie, dar pe care medicul îl bănuia, deoarece simțise tumora și la palpare: cancer de colon, cu o tumoră impresionantă, de 3 kg și 25 cm.  

Singura soluție terapeutică a fost o intervenție chirurgicală radicală. Echipa condusă de Dr. Eliza Gangone, alături de Dr. Mihai Stroe, medic specialist Chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a realizat o exenterație pelvină totală, operație complexă utilizată în cazurile de cancer pelvin local avansat. Intervenția a implicat extirparea completă a tumorii, împreună cu organele invadate, inclusiv vezica urinară, ceea ce a necesitat montarea unei colostome și a unei urostome. Biopsia a confirmat diagnosticul de cancer de colon, iar dimensiunea și aspectul tumoral au indicat că formațiunea era prezentă de mai mulți ani. Îndepărtarea completă i-a oferit lui Dumitru șansa la supraviețuire.

Dumitru a trecut cu bine peste această operație grea, iar la distanță de aproape un an a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru cea de-a doua intervenție chirurgicală, realizată tot de Dr. Eliza Gangone, de reconstrucție și de eliminare a colostomei și a urostomei. Și cea de-a doua intervenție a decurs foarte bine, iar recuperarea postoperatorie a fost una rapidă.

În prezent, la doi ani de la ultima operație, Dumitru are o stare de sănătate bună și și-a reluat activitatea de zi cu zi.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile chirurgicale se desfășoară într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții sporite de siguranță. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția ATI de categoria I.

Echipa chirurgicală are o experiență îndelungată în chirurgie pentru cancer, inclusiv în cazuri oncologice complexe. În funcție de indicație, tratamentele chirurgicale pot fi realizate prin intervenții clasice, laparoscopice sau prin chirurgie robotică, cu sistemul robotic da Vinci Xi, unul dintre cele mai avansate modele de acest tip disponibile în prezent.

