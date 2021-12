Tumori vezicale multiple, la distanță, operate cu succes la SANADOR

Tumorile vezicale au ca principal simptom hematuria (prezența sângelui în urină). Aceasta poate fi observată de pacient în orice moment al actului micțional sau poate fi detectată doar în urma efectuării unui examen sumar de urină. Alte simptome care ar trebui să determine pacientul să se adreseze medicului sunt:

• durere sau senzație de arsură în timpul urinării;

• urinări frecvente;

• nevoia frecventă de a urina pe parcursul nopții;

• nevoia de a urina, dar incapacitatea de a elimina urina;

• dureri de spate.

Statisticile oficiale arată că, în 2020, în România, cancerul vezical a ocupat locul 5 ca incidență printre neoplaziile nou depistate. Diagnosticarea în stadii incipiente a acestui tip de tumori, prin controale regulate și investigații urologice efectuate preventiv, este foarte importantă pentru limitarea răspândirii celulelor neoplazice locale sau la distanță, și crește, evident, șansele tratamentului.

Pacienții diagnosticați cu patologii nefro-urologice beneficiază la Spitalul Clinic SANADOR de dotările cu echipamente de înaltă performanță pentru diagnostic și tratament, dar și de o echipă medicală de prestigiu, cu vastă experiență și rezultate de succes, care urmează în permanență cele mai recente și moderne protocoale terapeutice, indicând, atunci când este posibil, procedurile minim invazive – endoscopice, laparoscopice sau robotice.

Niculina, în vârstă de 63 de ani, este monitorizată de echipa de urologie din Spitalul Clinic SANADOR încă din anul 2012, când a efectuat prima intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori vezicale la Conf. Dr. Marcian Manu. Pacienta își amintește cum, în urma efectuării unui control urologic de rutină, i-a fost depistată o nouă tumoră vezicală, după 7 ani de la prima. „Am făcut o tumoră, tot la vezică, dar localizată în altă parte decât cea depistată în 2012. Am operat-o tot la SANADOR, la Conf. Dr. Marcian Manu, am urmat și tratament cu citostatice. De atunci, merg periodic la consultație, pentru monitorizare. Sunt pacientă SANADOR din 2012 și revin de fiecare dată cu încredere și cu mare drag. Felicitări colectivului de medici, asistenți medicali, infirmieri pentru profesionalism și calitatea umană în relația cu pacienții! Mulțumiri și recunoștință pentru efortul continuu și susținut depus în interesul sănătății pacienților dlui Conf. Dr. Marcian Manu, dnei Dr. Rucsandra Manu, la care am avut câteva intervenții ESWL pentru pietrele de la rinichi, dlui Dr. Bogdan Pârlițeanu și celorlalți colaboratori!”

Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar Urologie, doctor în științe medicale, este șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR. Are supraspecializări și competențe în endoscopie urologică, laser în urologie, ecografie, litotriție extracorporală, laparoscopie urologică, transplant renal, urologie oncologică, urologie medicală non-chirurgicală.