UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce arată studiile

Data publicării:
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
Medicii din UE pot prescrie doza de 7,2 mg sub forma a trei injecţii. Sursa foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, transmite Reuters.

Decizia vine după recomandarea pozitivă emisă în decembrie de autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană pentru doza de 7,2 miligrame. Odată cu aprobarea, medicii din UE pot prescrie doza de 7,2 mg sub forma a trei injecţii de câte 2,4 mg administrate consecutiv, o dată pe săptămână.

Potrivit companiei daneze, într-un studiu clinic de fază avansată, desfăşurat pe parcursul a 72 de săptămâni şi care a inclus 1.407 adulţi fără diabet, participanţii care au primit doza de 7,2 mg au pierdut în medie 20,7% din greutatea corporală, comparativ cu 17,5% în cazul celor trataţi cu doza standard de 2,4 mg.

Novo Nordisk a anunţat că a depus, de asemenea, o cerere pentru aprobarea în UE a unui stilou injector preumplut cu doză unică de 7,2 mg, care, dacă va fi autorizat, ar putea deveni disponibil în cursul acestui an.

