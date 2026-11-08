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Un anumit tip de sare ar putea preveni milioane de decese provocate de boli de inimă și AVC, arată un studiu. Unde se găsește

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Spilled Salt Shaker
Sare și piper. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Chiar și înlocuirea parțială a sării ar aduce beneficii importante Riscurile pentru persoanele cu boli renale

O schimbare simplă în alimentație ar putea preveni aproape trei milioane de decese și peste zece milioane de cazuri de boli cardiovasculare și renale anual, la nivel mondial, potrivit unui nou studiu realizat în 193 de țări. Cercetătorii susțin că înlocuirea sării obișnuite cu una îmbogățită cu potasiu ar putea aduce beneficii majore pentru sănătate, dar această alternativă nu este potrivită pentru toată lumea.

Înlocuirea sării de masă cu o alternativă îmbogățită cu potasiu ar putea preveni anual aproape trei milioane de decese în întreaga lume, potrivit unui nou studiu care evidențiază o posibilă soluție cu costuri reduse pentru combaterea hipertensiunii arteriale și a bolilor cardiovasculare, scrie Euronews.

Studiul, coordonat de cercetători de la Institutul George pentru Sănătate Globală din Australia, a evaluat potențialele beneficii pentru sănătate ale trecerii la sarea îmbogățită cu potasiu în 193 de țări. Potrivit estimărilor, o tranziție la nivel mondial ar putea preveni anual 2,96 milioane de decese și 10,17 milioane de cazuri noi de boli cardiovasculare și boală cronică de rinichi.

„Consumul excesiv de sodiu și aportul insuficient de potasiu sunt cauze bine cunoscute ale hipertensiunii arteriale, un factor major de risc pentru afecțiuni care pun viața în pericol, precum accidentele vasculare cerebrale, infarctul miocardic și bolile renale”, a declarat Bruce Neal, cercetător principal la Institutul George, într-un comunicat de presă.

Alternativa, disponibilă în unele magazine și online, presupune înlocuirea unei părți din clorura de sodiu din sarea obișnuită cu clorură de potasiu. Aceasta arată, are gust și poate fi folosită la gătit la fel ca sarea de masă, dar acționează asupra a doi factori alimentari asociați cu hipertensiunea arterială: consumul excesiv de sodiu și aportul insuficient de potasiu.

„Trecerea la sarea îmbogățită cu potasiu abordează simultan ambele probleme alimentare, cu beneficii importante pentru sănătate”, a explicat Neal.

Hipertensiunea arterială este un factor major de risc pentru accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic și boli renale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ unul din trei adulți cu vârste între 30 și 79 de ani din întreaga lume, adică aproximativ 1,4 miliarde de persoane, suferă de hipertensiune arterială.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces și dizabilitate la nivel mondial, fiind responsabile pentru 19,2 milioane de decese în 2023.

Chiar și înlocuirea parțială a sării ar aduce beneficii importante

Cercetătorii au analizat mai multe scenarii, inclusiv înlocuirea sării folosite la gătit în gospodării, schimbarea sării utilizate în alimentele procesate și în restaurante, precum și introducerea acestei alternative în alimentația persoanelor deja diagnosticate cu hipertensiune arterială sau care urmează tratament pentru această afecțiune.

Chiar și o tranziție parțială ar putea aduce beneficii considerabile. Înlocuirea exclusiv a sării utilizate în gospodării ar putea preveni, potrivit estimărilor, 1,85 milioane de decese și 6,19 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și renale în fiecare an.

Înlocuirea sării folosite în alimentele procesate și în preparatele servite în restaurante ar putea preveni alte 1,56 milioane de decese și 5,46 milioane de cazuri de îmbolnăvire.

În Europa și America de Nord, peste 70% din sarea consumată provine din alimente procesate și din preparate servite în restaurante, nu din sarea adăugată acasă, potrivit lui Neal.

„Pentru a obține beneficiile maxime ale trecerii la sarea îmbogățită cu potasiu, avem nevoie ca industria alimentară din Europa și America de Nord să se implice”, a declarat cercetătorul.

Beneficiile potențiale sunt deosebit de importante în țările cu populații numeroase și cu o prevalență ridicată a bolilor cardiovasculare. O înlocuire completă a sării obișnuite ar putea preveni, potrivit estimărilor, 1,08 milioane de decese anual în China, urmată de India, cu aproape 400.000 de decese.

Riscurile pentru persoanele cu boli renale

Totuși, utilizarea pe scară largă a sării îmbogățite cu potasiu nu este lipsită de riscuri. Persoanele cu boală renală avansată, precum și cele care iau anumite medicamente ce cresc nivelul potasiului din organism, pot fi vulnerabile la hiperkaliemie, o afecțiune caracterizată printr-o concentrație excesivă de potasiu în sânge.

„Riscurile pentru acest grup pot fi gestionate eficient prin informarea pacienților, etichetarea produselor și supraveghere medicală”, a declarat Vivek Jha, medic nefrolog și cercetător principal la Institutul George din India.

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat în 2025 utilizarea sării îmbogățite cu potasiu ca modalitate de reducere a tensiunii arteriale și a riscului de boli cardiovasculare.

Jha a recunoscut că o tranziție la nivel mondial ar fi ambițioasă, inclusiv din cauza necesității de a extinde producția de clorură de potasiu pentru a face față cererii.

„Deși trecerea la nivel global de la sarea obișnuită la un înlocuitor îmbogățit cu potasiu reprezintă un obiectiv ambițios, acesta este un punct de plecare pentru a determina țările să ia în considerare această oportunitate, care are un potențial mult mai mare și costuri mult mai mici decât multe tratamente medicamentoase”, a declarat el.

Editor : M.I.

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