Un gest banal pe care îl faci acasă poate afecta aerul pe care îl respiri. Avertismentul medicilor: „Poate irita căile respiratorii”

Lumânările parfumate eliberează în timpul arderii particule fine și compuși chimici care pot afecta calitatea aerului din locuință. Folosirea lor ocazională nu implică automat un risc pentru persoanele sănătoase, însă expunerea repetată poate provoca iritații și disconfort respirator, în special celor cu afecțiuni pulmonare. Medicul pneumolog Andreea Mihaela Popa a explicat pentru Digi24.ro care sunt posibilele efecte asupra sănătății și cum poate fi redusă expunerea.

Emisiile rezultate în urma arderii pot varia în funcție de compoziția produsului și de condițiile în care este utilizat.

Lumânările parfumate pot afecta calitatea aerului din locuință

„Deși creează o atmosferă plăcută, lumânările parfumate pot afecta calitatea aerului din interior. În timpul arderii, acestea eliberează nu doar substanțe aromatice, ci și particule fine și ultrafine, funingine și compuși organici volatili.

În funcție de ingredientele folosite, de tipul cerii și de condițiile de ardere, în aer pot ajunge și substanțe precum formaldehida, acetaldehida și acroleina, rezultate în urma proceselor de combustie.” , a explicat Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog

Ce efecte pot avea lumânările parfumate asupra sănătății

„Expunerea la particulele și substanțele eliberate de lumânările parfumate poate provoca iritații ale ochilor, nasului și gâtului, tuse și disconfort respirator, în special în spațiile slab ventilate. La persoanele sensibile, mirosurile intense pot declanșa dureri de cap sau pot accentua simptomele respiratorii.

De asemenea, persoanele cu astm sau bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) pot prezenta o agravare a simptomelor, precum respirația șuierătoare sau senzația de lipsă de aer. Intensitatea efectelor depinde de nivelul expunerii, de ventilația din încăpere și de sensibilitatea fiecărei persoane.

Ce persoane sunt mai expuse riscurilor

Persoanele cu astm bronșic, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) sau alte afecțiuni respiratorii cronice ar trebui să fie mai prudente în utilizarea lumânărilor parfumate. Copiii, vârstnicii și persoanele sensibile la parfumuri sau la substanțe iritante pot resimți, de asemenea, mai ușor efectele acestora. În funcție de nivelul expunerii, particulele fine eliberate în timpul arderii pot pătrunde adânc în plămâni și pot contribui la iritarea căilor respiratorii sau la agravarea simptomelor existente.”, a mai adăugat specialistul

Cum poate fi redusă expunerea la substanțele eliberate de lumânările parfumate

„Pentru a limita expunerea la particulele și compușii eliberați în timpul arderii, este recomandată aerisirea corespunzătoare a încăperii atât în timpul utilizării lumânărilor parfumate, cât și după stingerea acestora. De asemenea, este indicată evitarea aprinderii simultane a mai multor lumânări, în special în spațiile mici, precum și a arderii acestora pentru perioade îndelungate. Lumânările care produc fum sau funingine în exces ar trebui stinse.

Persoanele cu astm bronșic, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) sau alte afecțiuni respiratorii care observă apariția ori agravarea simptomelor după utilizarea acestor produse ar trebui să evite expunerea. Pentru parfumarea locuinței, pot fi alese alternative care nu implică arderea, acestea eliminând emisiile generate de procesul de combustie. Totuși, și unele produse parfumate fără ardere pot elibera compuși iritanți în aerul interior.”, a conchis sursa Dgi24.ro