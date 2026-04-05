Live TV

Un medic stomatolog școlar la 6.000 de elevi. La sate, există doar opt cabinete în toată țara: „Principala cauză este subfinanțarea"

Data publicării:
copil la medicul stomatolog
Peste un milion de elevi nu ajung niciodată să fie văzuți de medicii dentiști din cabinetele școlare. Credit foto: Guliver/Getty Images

Peste un milion de elevi români nu sunt văzuți de stomatologi la școală, deși ar trebui. În medie, un singur medic dentist are în grijă 6.000 de școlari. Problema este și mai mare la țară, acolo unde sunt doar opt cabinete stomatologice, împărțite în patru județe. „Principala cauză este subfinanțarea”, spune președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Brașov, Mihaela Albu.

Carina are 6 ani și a venit în cabinetul stomatologic din școală pentru o consultație.

„Îmi place că imi repară dinții”, spune fetița.

„În România, funcționează 461 de astfel de cabinete stomatologice în școli, dintre care doar 8 sunt în mediul rural”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Un număr prea mic, așa că peste un milion de elevi nu ajung niciodată să fie văzuți de medicii dentiști din cabinetele școlare. În municipiul Brașov, de exemplu, sunt doar trei stomatologi.

Trebuie să facem și consulturile claselor, trebuie să luam și partea de tratament a elevilor”, explică medicul stomatolog școlar, Andreea Sporea Moarcăș.

Potrivit celui mai recent studiu al Institutului Național de Sănătate Publică, în țară sunt aproape 500 de medici stomatologi școlari și ar fi nevoie de încă aproximativ 1300.

„Sunt de obținut o grămadă de autorizații, trebuie alergat pe la instituțiile statului, trebuie să îndeplinești niște condiții”, spune Nicoleta Știucă, directoarea unui liceu din Brașov.

„Principala cauză este subfinanțarea, pentru că am avea nevoie de multe cabinete, poate chiar în toate unitățile de învățământ”, declară Mihaela Albu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Brașov .

„Noi suntem pe lista de așteptare. Am vorbit cu autoritățile locale, cu primăria, și sperăm să se întâmple cât mai curând”, spune Pompilia Tișulescu, directoarea unei școli generale din Brașov.

Nici asistenți medicali nu sunt suficienți în școli. Lipsesc, în acest moment, aproape 1.500 în toată țara.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”