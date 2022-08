Un medicament esențial pentru copii lipsește din România de un an. Medicii, îngrijorați de apariția virozelor după începerea școlii

Un medicament folosit pentru tratarea copiilor care au astm lipsește din România de peste un an, iar medicii sunt îngrijorați, pentru că începe școala, iar virozele se vor înmulți. Este vorba de Flixotide, un medicament care nu are înlocuitor. 7% dintre copiii școlari, cam 200 de mii au nevoie de el, pentru că au boli asemănătoate astmului. Doctorii spun că în lipsa lui, improvizează. Asta în condițiile în care copiiilor români li se administrează, oricum, de 10 ori mai mult și mai des medicație prin nebulizare, care are reacții adverse.

Mihai Craiu, medic primar pediatru: Dăm drumul dispozitivului și vedem că apare această ceață. Asitentele noastre le arată mamelor, le lăsăm pe ele să facă doza a doua sau a treia. E important să urmeze strict ce au fost învățați. Trebuie protejați ochii, pentru că această ceață cară substanțe, fie usturante, fie iritante... Dacă ajung în ochi, copilul începe să plângă, să hiperventileze. O parte o înghite... dacă plânge nu-l ții ca să-i faci doctoria, ci oprești aparatul, îl lași să se liniștească.

Medicația inhalatorie trebuie administrată numai în spitale sau la domiciliu, după ce părinții au fost instruiți cum să procedeze.

Mamă: Avem nebulizator acasă, dar noi, din păcate, nu-l folosim. Foloseam Flixotide, dar nu mai există pe piață. Aveam băiețelul care avea de multe ori nevoie de el, și fetița chiar, si a fost greu negăsindu-l pe piață.

Lipsa acestui medicament este un motiv pentru care medicația inhalatorie este folosită necorespunzător.

Mihai Craiu, medic primar pediatru: Nu se găsește în România de mai multă vreme, de peste un an, indiferent de câte semnale au fost trase, în acest moment pacienții copii recurg la improvizații. A folosi un medicament interzis pentru uz inhalator, numai pentru că nu găsim un medicament recomandat, poate să vină la pachet, riscul bolii cu riscul efectelor adverse. Dragi părinți nu nebulizați medicamente de uz injectabil!

Medicii spun că medicația inhalatorie făcută necorespunzător poate avea consecințe pentru sănătate.

Mihai Craiu, medic primar pediatru: Tahicardie extremă, palpitații, agitație, modificări de tensiune, crize convulsive, toate astea noi le-am văzut aici, la urgențe, în urma medicamentației inhalatorii. Nu sunt frecvente, dar sunt. Mă refer la școlarul mic și la preșcolar. Față de media copiilor din UE primesc de aproximativ 10 ori mai des și mai mult.

Medicația inhalatorie cu ajutorul unui nebulizator, spun medicii, trebuie folosită numai în cazul a trei boli - laringită, bronșiolită și astm.

Medicii spun că statisticile arată că un copil dintr-o clasă de 30 are o boală asemănătoare astmului și ar avea nevoie de acest medicament. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, producătorul a anunțat autoritățile din România încă de anul trecut că vor fi probleme de aprovizionare din motive de fabricație.

