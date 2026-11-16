„Un ministru obsedat de propria imagine”. Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva lui Alexandru Rogobete

Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni lidera grupului parlamentar USR, Diana Stoica.

„Împreună cu colegii noştri deputaţi USR şi PNL vom depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete, care de când a revenit la Ministerul Sănătăţii, unde a fost mai bine de patru ani şi ceva, oricum responsabil de multe lucruri pentru a îmbunătăţi viaţa pacienţilor din România, s-a apucat să se răţoiască la pacienţii oncologici. O jurnalistă a semnalat absenţa unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureştiul şi pe care nu a reuşit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviinţă, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă şi să certe pacienţii oncologici din ţara noastră, care ştiţi că de multe ori au fost în această situaţie nedreaptă de a nu-şi găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecţiuni cronice foarte grave de care suferă”, a explicat Diana Stoica.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a completat că fostul mandat al ministrului Sănătăţii a fost „un dezastru”.

„Am constatat, am şi spus-o de altfel săptămânile trecute, că domnul Rogobete a predat 'greaua moştenire' domnului Rogobete. Şi, iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul ca a promis foarte multe spitale, vreo 24, şi nu s-a realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi şi obiectul moţiunii simple, sens în care colegii noştri vor face şi comunicările acestea”, a precizat Andronache.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a susţinut că a avut „o mare speranţă” legată de Alexandru Rogobete, dar acum acesta este „un ministru obsedat de propria imagine”.

„Trebuie să spun că nu am reacţionat pentru multă vreme la comunicările domnului Rogobete. Asta pentru că la început am avut o mare speranţă legată chiar de persoana dumnealui. Mi-a părut un tânăr care vrea să facă lucrurile uşor diferit, care capătă curaj, căruia i-a crescut de la un anumit moment chiar un pic de coloană vertebrală. M-am înşelat, din păcate. Dacă începutul mandatului dumisale a fost unul, trebuie să spun, promiţător, ce am văzut apoi este foarte multă comunicare. În ultima vreme, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi mai experimentat aşa ceva în istoria politică a României, dar atât de multe video-uri, filmate vertical, orizontal, cum doriţi, pe pagina Ministerului Sănătăţii, cred că nu sunt din 1990 până astăzi. Cred că vorbim despre un ministru obsedat de propria imagine şi asta nu ar fi în sine o problemă dacă am vedea şi probleme rezolvate. Dacă ne uităm la problemele mari din sănătate, vedem că ele, pe de o parte, sunt vechi, pe de altă parte, vedem aceleaşi reacţii şi vizavi de acele probleme, dar şi vizavi de oameni, ceea ce e şi mai periculos, pe care le-am văzut în istoria PSD”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii.

Editor : A.P.