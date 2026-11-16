Live TV

„Un ministru obsedat de propria imagine”. Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva lui Alexandru Rogobete

Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos/ Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni lidera grupului parlamentar USR, Diana Stoica.

„Împreună cu colegii noştri deputaţi USR şi PNL vom depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete, care de când a revenit la Ministerul Sănătăţii, unde a fost mai bine de patru ani şi ceva, oricum responsabil de multe lucruri pentru a îmbunătăţi viaţa pacienţilor din România, s-a apucat să se răţoiască la pacienţii oncologici. O jurnalistă a semnalat absenţa unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureştiul şi pe care nu a reuşit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviinţă, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă şi să certe pacienţii oncologici din ţara noastră, care ştiţi că de multe ori au fost în această situaţie nedreaptă de a nu-şi găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecţiuni cronice foarte grave de care suferă”, a explicat Diana Stoica.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a completat că fostul mandat al ministrului Sănătăţii a fost „un dezastru”.

„Am constatat, am şi spus-o de altfel săptămânile trecute, că domnul Rogobete a predat 'greaua moştenire' domnului Rogobete. Şi, iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul ca a promis foarte multe spitale, vreo 24, şi nu s-a realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi şi obiectul moţiunii simple, sens în care colegii noştri vor face şi comunicările acestea”, a precizat Andronache.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a susţinut că a avut „o mare speranţă” legată de Alexandru Rogobete, dar acum acesta este „un ministru obsedat de propria imagine”.

„Trebuie să spun că nu am reacţionat pentru multă vreme la comunicările domnului Rogobete. Asta pentru că la început am avut o mare speranţă legată chiar de persoana dumnealui. Mi-a părut un tânăr care vrea să facă lucrurile uşor diferit, care capătă curaj, căruia i-a crescut de la un anumit moment chiar un pic de coloană vertebrală. M-am înşelat, din păcate. Dacă începutul mandatului dumisale a fost unul, trebuie să spun, promiţător, ce am văzut apoi este foarte multă comunicare. În ultima vreme, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi mai experimentat aşa ceva în istoria politică a României, dar atât de multe video-uri, filmate vertical, orizontal, cum doriţi, pe pagina Ministerului Sănătăţii, cred că nu sunt din 1990 până astăzi. Cred că vorbim despre un ministru obsedat de propria imagine şi asta nu ar fi în sine o problemă dacă am vedea şi probleme rezolvate. Dacă ne uităm la problemele mari din sănătate, vedem că ele, pe de o parte, sunt vechi, pe de altă parte, vedem aceleaşi reacţii şi vizavi de acele probleme, dar şi vizavi de oameni, ceea ce e şi mai periculos, pe care le-am văzut în istoria PSD”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
boris johnson vladimir putin
4
Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de...
romani pe strada
5
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea...
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Digi Sport
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce sunt medicamentele beta-blocante. Getty Images
Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici și anunță decizia în privința medicamentului Lyrica. „Nu aceasta a fost intenţia mea”
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, atac la PSD pe tema reformei administraţiei: „De promisiuni suntem sătui cu toţii”
Emil Boc.
Emil Boc, despre comasarea județelor: „În loc de 15, am propus înainte 8 plus două. Vedem cât poate duce căruța”
Farmacie
Stocuri „pe hârtie”: Medicamentul Lyrica și bolnavii de cancer. Liliana Ruse: M-am oferit să îi dau bani ministrului, să îmi ia o cutie
medicamente in farmacie
Rogobete: Marile lanțuri de farmacii controlează tot mai mult piața medicamentelor. Stocurile din depozite ar putea fi făcute publice
Recomandările redacţiei
Podul kerci după ce a fost lovit de forțele ucrainene.
Primele imagini cu Podul lui Putin după ce a fost lovit de ucraineni...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu, după ce România nu a obținut șefia Organizaţiei Internaţionale...
BUCURESTI - BIAS 2022 - 4 AUG 2022
Avioane Craiova a predat primele două aeronave IAR-99 SM dintr-un...
politia-masina-nou-inscriptionata
Un livrator srilankez a fost luat la bătaie de un bărbat care a...
Ultimele știri
Patronatul Farmaciilor Independente cere măsuri pentru protejarea pacienților, în cazul medicamentelor aflate în deficit
Cine va juca rolul lui James Bond. Schimbare radicală în abordarea personajului
Un bărbat care purta căşti şi glugă pe cap a fost lovit de tren în staţia Ploieşti Sud. Traficul feroviar, afectat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"A pierdut contactul cu realitatea". Reacții după ce Kim Kardashian a anunțat că-și face dressing de 8.000 mp
Cancan
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această...
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
Adevărul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre...
Digieconomic
Când poate ANAF să verifice averea unei persoane fizice și cum se justifică diferențele dintre venituri și...
Digi FM
Nepotul lui Ion Țiriac a lucrat ca electrician la noua arenă sportivă a familiei. Alexandru are 18 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul...
Pro FM
Thalia, spectaculoasă la 55 de ani. Într-un costum auriu mulat, a făcut senzație alături de Karol G, cu 20 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
Adevarul
O nouă modificare a numărului de elevi la clasă? „Dacă mai acceptăm și asta, ne merităm soarta”
Newsweek
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
Digi FM
Cum s-a schimbat viața unei tinere britanice după ce s-a trezit din somn vorbind cu un accent complet diferit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi existat niciodată? O simulare dezvăluie o lume surprinzătoare
Digi Animal World
Un crab „înarmat” cu un cuțit a terorizat un bărbat și câinele său, în Florida. Imaginile au devenit virale...
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
UTV
Andra Gogan, premiată de Forbes România la 28 de ani. Artista a intrat în topul „30 Under 30” după succesul...