Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Ploieşti, că în toată ţara există o criză de personal în sistemul de sănătate, iar în primul trimestru al anului viitor se va încerca elaborarea unui nou memorandum pentru deblocarea de posturi.

„În toată ţara avem o criză de personal în sistemul de sănătate. Deficitul de resursă umană în sănătate este de 30.000 de oameni. El nu va putea fi redus cu vechea gândire, după care a funcţionat Guvernul, şi anume, cu tăieri de sus până jos. Am cerut o analiză la Ministerul Sănătăţii să văd din memorandumul din iunie, în care s-au deblocat 7.000 de posturi, câte din ele s-au ocupat, câte au fost scoase la concurs. Diferenţa, vorbesc aici de cele neocupate, vor fi redistribuite pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

Acesta spune că a cerut deja spitalelor un necesar de personal, urmând ca în primul trimestru al anului viitor să se încerce elaborarea unui nou memorandum.

„Am cerut deja spitalelor (...) necesarul de personal, când spun personal, mă refer la medici, asistente, infirmiere, întreg personalul auxiliar. (...) Eu vă zic că, dacă nu avem un TESA şi un personal administrativ suficient şi performant, toate clădirile astea noi nu vor funcţiona. Pentru că nu are cine să achiziţioneze medicamente, consumabile şi aşa mai departe. Deci, eu pun accent mare şi pe personalul administrativ, care este absolut necesar pentru funcţionarea unui spital. Pe scurt, voi încerca în trimestrul 1 din anul viitor să mai facem un memorandum pentru deblocarea unui alt număr de posturi", a arătat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a participat la redeschiderea Secţiei exterioare "Buna Vestire" din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Editor : A.P.