Un nou protest pentru viață, la doi ani de la decesul lui Călin Farcaș. Ionuț Anghel: Eu sper să trec de noaptea asta

La doi ani după ce un tânăr din Braşov a murit în aşteptarea unui transplant de plămâni, în România sunt din nou proteste pentru viaţă. De această dată este vorba de Ionuţ Anghel, din Focşani, care spune că simte că moare în aşteptarea îndeplinirii primisiunilor autorităţilor de a-l trimite la transplant în străinătate. Are nevoie de alţi plămâni pentru a respira, iar starea lui de sănătate este una extrem de gravă şi nu poate fi salvat în ţară.

La Focşani, zeci de oameni au ieşit în stradă, impresionaţi de povestea tragică a lui Ionuţ. Are 35 de ani, un copil de 2 ani şi o boală care îl sufocă de la o zi la alta. Numai un transplant de plămâni îl poate salva. Este pe lista de așteptare de un an, dar operaţia nu poate fi făcută în România.

Ionut Anghel: „Eu mai am un pic și mă duc. Eu simt că mor. Am avut situații de criză zilele trecute. Sun la spital, îmi spun că le e frică să mă interneze, că au Covid. Eu nu știu dacă mai am o lună, două, trei... Eu sper să trec de noaptea asta, să mă trezesc mâine, eu așa privesc viitorul.”

Pentru ca Ionuţ să aibă o şansă la viaţă trebuie ca autorităţile din România să încheie un acord cu un centru de transplant din străinătate. În ultimii trei ani, trei miniştri au promis că vor face acest lucru cu centre din Ungaria, Franţa, iar acum din Italia.

Radu Zamfir, directorul Agenției Naționale de Transplant: „Asteptam pe parcursul săptămânii în curs un draft de acord de colaborare din partea agentiei din Italia. Pentru acești pacienți sperăm să ajute și modificarea legii 95. Un organ în compensare, pentru realizarea transplantului în centre din afara țării.”

Ionuţ Anghel aude astfel de promisiuni de multă vreme, dar între timp starea lui de sănătate devine din ce în ce mai gravă.

Ionuț Anghel: „Nu mai am puterea la concentrator să-l ridic, sunt la 5 litri de oxigen pe minut. Eu nu mai ajung la 90 saturație, îmi atacă organele, să se gândească cât mai rezist eu. O să ne lase pe toți să murim?”

Ionuţ se chinuieşte în fiecare secundă să respire şi nu ştie cât va mai putea să facă asta. De o lună se simte din ce în ce mai rău. Este motivul pentru care zeci de oameni au protestat pentru a i se oferi dreptul la viaţă. El nu a putut merge pentru că nu mai are forţă. Alături de zecile de oameni a fost însă soţia lui, care a învăţat cum să-l îngrijească.

Soția lui Ionuț: „Eu sunt disperată, inclusiv contracost să plece, să știu că poate să trăiască pentru copil, cel mai mult pentru copil, pentru că atunci când îl vede că se conectează la butelia de oxigen strigă: Tati, tati! Într-o situație de urgență încerc să-l stabilizez, pentru că e o chestie critică de câteva secunde, poate ambulanța nici măcar n-ar ajunge, dacă eu nu i-aș administra la timp tot ce e necesar.”

Protestatar: „O să avem și un Ionuț al Vrancei, băiatul care va muri în Vrancea și atunci iar o să mai facem o nouă listă, să dăm bine la media. Cât vom putea să îi mai ținem ca pe niște numere pe o hârtie? Căei sunt un număr pe o listă.”

Pentru viaţa lui Ionuţ Anghel a fost protest şi în Bucureşti. Au mers în faţa Guvernului pacienţi care sunt în aceeaşi situaţie. Adela are şi ea nevoie de alţi plămâni. E dependentă de oxigen de trei ani, iar în aşteptarea operaţiei salvatoare este de doi.

Adela, pacientă: „Ne dorim ca transplantul pulmonar să se întâmple. Ni s-a spus că e pandemie și că în timpul pandemiei nu se fac transplanturi.”

Mihăiţă are puţin peste 20 de ani. Are fibroză chistică. El a fost şi la protestul pentru Călin Farcaş, pacientul care a murit după ce a strâns banii necesari să facă operaţia în străinătate, dar nu a mai apucat.

Mihăiță Bariz, pacient: „Nu vrem ca istoria să se repete ca în cazul lui Călin Farcaș, pentru care am ieșit în stradă acum doi ani. Oricând pot fi și eu în locul lui.”