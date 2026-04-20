Un nou studiu arată câte căni de cafea pe zi pot proteja sănătatea mintală. Peste această limită, riscul de afecțiuni crește

Tipar în formă de „J” Cum ar putea contribui cafeaua la protejarea sănătății mintale

Consumul moderat de cafea ar putea avea un efect protector asupra sănătății mintale, arată un nou studiu, care sugerează că persoanele care beau zilnic două până la trei căni au un risc mai mic de a dezvolta tulburări psihice, relatează Euronews. 

Cercetarea, publicată în Journal of Affective Disorders, indică faptul că beneficiile sunt mai evidente în special în cazul bărbaților. În schimb, consumul ridicat, de cinci sau mai multe cești pe zi, este asociat cu un risc crescut de tulburări de sănătate mintală.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat datele a peste 460.000 de participanți din UK Biobank, o cohortă de mari dimensiuni care include persoane cu vârste între 40 și 69 de ani. Scopul a fost investigarea legăturii dintre consumul zilnic de cafea și apariția diferitelor tulburări psihice.

Participanții au răspuns la întrebări detaliate despre obiceiurile lor de consum, inclusiv cantitatea și tipul de cafea consumată: decofeinizată, instant sau măcinată. Aceștia au fost urmăriți pe o perioadă mediană de 13,4 ani.

Tipar în formă de „J”

Rezultatele au evidențiat un tipar în formă de „J”, ceea ce înseamnă că nici consumul foarte redus, nici cel excesiv nu oferă aceleași beneficii ca un consum moderat. Practic, persoanele care beau prea puțină sau prea multă cafea nu au înregistrat același risc scăzut de tulburări psihice ca cei care consumă în mod echilibrat.

Autorii studiului au observat că asocierea dintre consumul de cafea și tulburările de dispoziție este mai puternică în cazul bărbaților. Ei subliniază, totodată, că există un interes tot mai mare pentru rolul dietei și al nutriției în prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate mintală.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste un miliard de oameni la nivel global trăiesc cu tulburări psihice. Afecțiuni precum anxietatea și depresia reprezintă a doua cea mai importantă cauză de dizabilitate pe termen lung, contribuind semnificativ la pierderea anilor de viață sănătoși.

În acest context, cercetătorii atrag atenția asupra necesității unor strategii de prevenție pentru a limita amploarea fenomenului, descris drept o adevărată „pandemie” a tulburărilor de sănătate mintală.

Cum ar putea contribui cafeaua la protejarea sănătății mintale

Cafeaua conține peste o mie de compuși bioactivi, printre care cofeină, polifenoli, melanoidine și diterpene. Potrivit studiului, efectele antiinflamatorii ale unor substanțe precum cofeina și acidul clorogenic ar putea explica, cel puțin parțial, riscul mai scăzut de tulburări mintale observat în rândul consumatorilor moderați.

Cofeina acționează asupra creierului prin mecanisme complexe. Aceasta activează receptorii A1R, asociați cu efecte antidepresive, și inhibă receptorii A2AR, care sunt implicați în disfuncțiile neuronale induse de stres.

În plus, proprietățile antiinflamatorii ale cofeinei au fost asociate, în studii anterioare, cu un risc mai redus de demență și cu o încetinire a declinului cognitiv.
 

