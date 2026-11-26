Aparate dentare comandate de-a gata de pe platformele chinezești - este noul trend periculos, care face furori pe rețelele sociale. Produsele care ar trebui alese și montate de specialiști sunt înlocuite cu improvizații de 3-4 euro. Piața acestora s-a dezvoltat după reclamele făcute de mai mulți influenceri, iar clipurile în care sunt promovate strâng zeci de mii de aprecieri și distribuiri . Medicii atrag atenția, însă, că sunt extrem de periculoase.

„Am zis că nu dau banii pe toate prostiile, așa că mi-am luat aparat dentar. Așa arată. Azi îl port, mâine îmi cad dinții. Zici că e real, dar când deschid gura...”

Zeci de mii de aprecieri și distribuiri strâng clipurile cu aparate dentare comandate de pe site-urile chinezești. Deși purtate doar ca un accesoriu, efectele sunt dăunătoare.

„Un zâmbet perfect pare să fie acum la un click distanță. Pe internet se vând aparate dentare la prețuri de doar câțiva euro și sunt cumpărate de oameni fără să consulte un medic. Specialiștii avertizează, însă, că astfel de improvizații pot avea consecințe grave asupra sănătății dinților”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

„Aceste aparate nu sunt dispozitive medicale. Dispozitivele medicale se realizează doar în cabinete sau cu ajutorul laboratorului dentar. Pentru o proteză clasică simplă, proteză totală parțială, necesită minim cinci faze clinice: amprente, măsurători, probe, retușuri și tot necesită o perioadă de adaptare. Orice dispozitiv pe care îl facem noi este unicat, nu poți să-l folosești în altă situație, la alt pacient”, explică Florin Burlibașa, medic stomatolog.

Rănirea gingiilor, infecțiile, inflamațiile și afectarea dinților sunt riscurile la care se expun cei care își montează astfel de aparate comandate de pe internet.

„Tot felul de chinezării sunt promovate. Trebuie să te uiți calitate-preț, nu doar preț”, e de părere cineva.

„Foarte periculos! Nu merită în niciun caz! Mai bine plătești, dar te asiguri că e sigur”, completează altcineva.

Recent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a avertizat asupra gutierelor comandate de pe internet. Și acestea pot duce la dureri și deplasarea incorectă a dinților.

Editor : Izabela Zaharia