Un pacient care s-a infectat în Spitalul din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro: „Viața nu mai e ce a fost”

Data publicării:
dorel opris
Un pacient care s-a infectat în Spitalul din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro. Foto: Captură video

Un pacient care s-a infectat în Spitalul Județean din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro. Este însă doar o primă decizie, după un proces întins pe parcursul multor ani. Spitalul anunță că va face recurs.

Dorel Opriș, pacient: Eu m-am întărit, sunt mai puternic. Am câștigat o bătălie, o să continui războiul.

Este prima victorie a lui Dorel Opriș, după ani de luptă împotriva spitalului unde trebuia să se facă bine. A suferit o operație de înlăturare a pietrelor la fiere în 2018, iar la scurt timp, a început să se simtă tot mai rău și a ajuns pe patul Spitalului Județean Arad. Starea s-a deteriorat, iar familia a decis să le ceară ajutorul medicilor străini.

Adrian Lile, avocat: În urma acestei infecții nosocomiale cu un germen care nu se găsește decât în mediul spitalicesc, este un germen rezistent la vancomicină, viața pacientului a fost pusă în pericol. A fost în stare septică, a intrat în comă, de două ori a fost în moarte clinică.

După zile bune de recuperare în Ungaria, bărbatul s-a întors acasă un alt om.

Dorel Opriș, pacient: Am fost sportiv, am fost un om activ, nu mai pot să fac sport, am o dietă alimentară... Viața nu mai e ce a fost.

Adrian Lile, avocat: Nu a putut să mai lucreze, de atunci nici nu poate lucra, desfășoară doar activități de voluntariat, fizic, nu poate să facă aproape nimic.

Acum, spitalul trebuie să îi plătească fostului pacient daune morale de 80 de mii de euro. Decizia, însă, nu este una definitivă.

Editor : A.P.

