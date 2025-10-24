Live TV

Un pacient în vârstă de 85 de ani e în stare gravă, după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer de la Spitalul din Ploiești

ambulanta 112
Foto Shutterstock

Un pacient în vârstă de 85 de ani este în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că în acest caz a fost deschisă o anchetă.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 2 Ploieşti au fost sesizaţi, miercuri, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unităţi spitaliceşti din municipiu.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport în timpul manevrării acesteia de către un ambulanţier pe rampa de acces a unităţii medicale.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Andrei Ilinca, a transmis, la solicitarea Agerpres, că în acest incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti şi preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer în spitalul respectiv. În timp ce era scos pe targa acelei ambulanţe s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Bărbatul a fost preluat de UPU, investigat şi internat în secţia de Neurochirurgie, fiind apoi operat.

În acest moment, pacientul este în secţia ATI a Spitalului Judeţean Ploieşti, a precizat Ilinca.

"În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu", a transmis IJP Prahova.

