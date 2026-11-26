Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este a treia cauză principală de deces la nivel mondial, fiind asociată cu aproximativ 3 milioane de decese anual. În România, aproximativ 8,3% din populație are un diagnostic de BPOC, însă mai bine de jumătate dintre persoanele afectate nu sunt diagnosticate. Dincolo de tusea persistentă și dificultățile de respirație, boala poate evolua cu episoade acute de agravare, numite exacerbări, care accelerează deteriorarea funcției pulmonare și cresc riscul de complicații cardiovasculare și deces.

Diagnosticul precoce, tratamentul individualizat și monitorizarea continuă sunt esențiale pentru prevenirea acestor episoade. Pentru a sprijini medicii în evaluarea riscurilor și monitorizarea pacienților, Societatea Română de Pneumologie (SRP) a lansat Minighidul de management în BPOC, aliniat recomandărilor internaționale GOLD 2026.

Exacerbările, momente critice în evoluția bolii

Exacerbările sunt episoade de agravare acută a simptomelor respiratorii, care pot necesita tratament suplimentar sau spitalizare. Consecințele lor pot fi severe, inclusiv asupra supraviețuirii pacienților.

„Exacerbarea, adică acutizarea bolii, duce la o scădere a funcției respiratorii și pregătește alte exacerbări, iar dacă pacientul are o comorbiditate cardiovasculară, crește riscul și crește rata de mortalitate. Mai mult de 1 din 3 pacienți spitalizați pentru exacerbare este reinternat în următoarele 90 de zile, iar jumătate decedează în următorii 3,6 ani de la prima exacerbare severă”, explică Prof. Dr. Florin Mihălțan, Președintele Societății Române de Pneumologie.

Tusea cronică, expectorația și dificultățile de respirație sunt printre simptomele care pot semnala BPOC. Spirometria rămâne investigația esențială pentru confirmarea diagnosticului.

„Spirometria este un test foarte simplu. Nu se ia sânge, nu este invaziv și durează două-trei minute. Îl putem face la medicul de familie, la medicul specialist, iar astfel putem afla ce parametri avem și dacă plămânul funcționează corespunzător”, explică Prof. Dr. Cristian Oancea, Vicepreședintele Societății Române de Pneumologie.

Medicul de familie are un rol important în identificarea persoanelor cu simptome și factori de risc și îndrumarea acestora către pneumolog pentru investigații și diagnostic. Prevenirea exacerbărilor trebuie să reprezinte un obiectiv central al managementului BPOC.

Pacienții au nevoie de un traseu medical clar

Din perspectiva pacienților, una dintre principalele provocări este lipsa unui circuit medical bine definit, de la primele simptome până la diagnostic și tratament.

„Vorbim de foarte mulți pacienți care încă nu sunt diagnosticați: aproape 51% dintre ei nu sunt diagnosticați în România. Ce înseamnă asta? Pacientul nu are un traseu clar. Nu știe că trebuie să meargă la medicul de familie și de la medicul de familie la medicul de specialitate, pentru investigațiile de diagnostic”, atrage atenția Radu Gănescu, Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Acesta subliniază și necesitatea dezvoltării registrelor de pacienți și a unui program național dedicat bolilor respiratorii, care să contribuie la o mai bună organizare a serviciilor medicale și la accelerarea accesului la diagnostic și tratament.

SRP lansează Minighidul de management în BPOC, aliniat recomandărilor internaționale GOLD 2026

Un diagnostic mai rapid, evaluarea riscului de agravare și monitorizarea atentă după spitalizare sunt câteva dintre direcțiile esențiale pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu BPOC. Pentru a sprijini medicii în aplicarea acestor măsuri, Societatea Română de Pneumologie (SRP) a elaborat Minighidul de management în BPOC, un instrument practic bazat pe recomandările internaționale GOLD 2026.

Minighidul oferă repere pentru întregul parcurs al pacientului, de la confirmarea diagnosticului și evaluarea simptomelor până la identificarea riscului de exacerbări și alegerea conduitei terapeutice. Printre instrumentele incluse se numără algoritmi de evaluare și tratament, recomandări pentru recunoașterea și gestionarea episoadelor de agravare, evaluarea riscului cardiovascular și alegerea dispozitivului inhalator potrivit fiecărui pacient.

Un accent important este pus și pe perioada de după externare, când pacientul are nevoie de monitorizare și de un plan clar de îngrijire pentru a preveni noi episoade de agravare. În acest sens, minighidul include recomandări privind ajustarea tratamentului, renunțarea la fumat, vaccinarea, activitatea fizică și reabilitarea pulmonară, măsuri care completează abordarea terapeutică și pot contribui la reducerea exacerbărilor și a spitalizărilor.

Editor : A.D.V.