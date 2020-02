Un român care a îngrijit, în Germania, o familie infectată cu coronavirus s-a întors în țară și prezintă simptomele infecției

Suspect de coronavirus, internat la Timișoara. Bărbatul a lucrat ca asistent medical în Germania, unde a îngrijit o familie infectată cu coronavirus.

Bărbatul a activat ca asistent medical în Munchen și a îngrijit mai multe persoane infectate cu coronavirus. El a fost echipat corespunzător atunci când a intrat în contact cu bolnavii, el respectând toate măsurile de protecție.

Bărbatul a venit pe 7 februarie, în Reșița, la părinți lui, a vizitat-o și pe sora lui, la Gărâna, și a mers la schi la Semenic, în Caraș-Severin.

Asistentul medical a început să se simtă rău, marți, prezentând febră, tuse ușoară, simptome specifice infecției cu coronavirus, astfel că a mers la spital. Medicul care îl îngrijește a spus că i-a făcut mai multe analize. Testul de gripă a ieșit negativ, iar acum doctorii așteaptă rezultatele testului de coronavirus, care urmează să fie disponibile în a doua parte a zilei de miercuri.

Dacă testele confirmă infecția cu coronavirus, pacientul va fi transferat la București pentru un tratament corespunzător.

Peste 1.100 de persoane au murit după infecția cu coronavirus

Numărul total de cazuri din China continentală a ajuns, până în prezent, la 1.113 de morţi şi a infectat 44.653 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare chineze.

În afara Chinei continentale, virusul a dus până acum la moartea a doar două persoane, una din Filipine şi una din Hong Kong, în ambele cazuri fiind vorba de cetăţeni chinezi.

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19.

Denumirea vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS.

Coronavirusul a apărut în centrul Chinei în decembrie 2019, în oraşul Wuhan, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori. Experţii spun că noul virusul este mai puţin fatal decât SARS, dar are un potenţial mai mare de răspândire.

Editor web: C.T.