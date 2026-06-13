Un supliment folosit frecvent pentru durerile articulare ar fi asociat cu riscul crescut de demență (studiu)

Un supliment popular, disponibil fără rețetă, utilizat pentru durerile articulare, ar putea crește riscul de boală Alzheimer, potrivit unui nou studiu. Consumul de glucozamină este asociat cu o probabilitate cu 25% mai mare ca o persoană să treacă de la tulburări cognitive ușoare la demență și boala Alzheimer, au scris cercetătorii în revista Nature Metabolism.

Analizând dosarele medicale colectate între anii 2012 şi 2024 de la aproape 60.000 de pacienţi cu deficienţă cognitivă în diferite stadii, cercetătorii au descoperit că utilizarea regulată a glucozaminei era asociată cu un risc cu 25% mai mare de progresie de la deficienţă uşoară la demenţă.



În plus, consumul de glucozamină a fost asociat cu o creştere cu 25% a riscului de deces pe parcursul studiului în rândul pacienţilor care sufereau deja de demenţă.



În cazul pacienţilor care prezentau doar tulburări cognitive uşoare, nu a fost observat un astfel de efect, ceea ce sugerează că impactul glucozaminei ar putea fi mai mare la pacienţii cu demenţă confirmată, au afirmat cercetătorii.



În experimentele realizate pe animale, cercetătorii au descoperit că glucozamina exacerbează un proces dăunător din creier numit hiper-glicozilare, în cazul căruia ataşarea anormală a moleculelor de zaharuri la proteinele din creier perturbă funcţiile neurologice critice.



„Datele din dosarele medicale electronice sunt extrem de provocatoare”, a declarat coautorul studiului, Matt Gentry, de la Universitatea din Florida, citat într-un comunicat.



„Deşi este vorba despre o asociere şi nu despre o dovadă a cauzalităţii, se ridică o problemă clinică importantă, ce merită acum mult mai multă atenţie”, a adăugat cercetătorul.



Un comentariu publicat împreună cu studiul afirmă că agravarea demenţei asociată cu glicozilarea crescută asociată cu glucozamina din alimentaţie sugerează că această reacţie chimică poate fi vizată în procesul de căutare a unei modalităţi de combatere a acestei boli.

Editor : M.C