Live TV

Un test de sânge ar putea depista cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente (studiu)

Data publicării:
eprubete cu sange
Foto: Shutterstock
Din articol
Poate detecta boala „cu o precizie sporită” 832 de probe

O simplă analiză de sânge ar putea detecta cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente şi are potenţialul de a îmbunătăţi „semnificativ" îngrijirea şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu această boală, relatează marţi DPA/PA Media, potrivit Agerpres. 

Testul caută două tipuri diferite de markeri sangvini la persoanele care prezintă simptome ale bolii, printre care dureri pelviene şi balonare, apoi utilizează învăţarea automată pentru a recunoaşte tipare care ar fi dificil de detectat de către oameni.

Experţii şi-au exprimat speranţa că acest test va putea fi utilizat în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Marea Britanie, după obţinerea aprobărilor necesare.

În fiecare an, în Regatul Unit se înregistrează aproximativ 7.500 de cazuri noi de cancer ovarian, care afectează de obicei femeile cu vârsta peste 50 de ani.

De obicei, acesta este diagnosticat folosind o combinaţie de scanări şi analize de sânge şi, uneori, biopsii, însă adesea este detectat prea târziu, când este mai dificil de tratat.

Simptome precum balonarea nu sunt întotdeauna evidente, în timp ce alte semne ale cancerului ovarian includ dureri persistente la nivelul abdomenului sau a pelvisului, senzaţia de saţietate rapidă după masă şi urinarea frecventă.

Poate detecta boala „cu o precizie sporită”

Acest test de sânge, dezvoltat de AOA Dx, caută elementele pe care cancerul le eliberează în circulaţia sanguină, chiar şi în stadiile incipiente.

Celulele canceroase eliberează în sânge fragmente care transportă molecule minuscule asemănătoare grăsimilor, cunoscute sub numele de lipide, împreună cu anumite proteine. Această combinaţie de lipide şi proteine reprezintă un fel de amprentă biologică a cancerului ovarian, potrivit AOA Dx.

Testul utilizează, de asemenea, un algoritm care a fost antrenat pe mii de probe de la pacienţi pentru a recunoaşte tipare subtile în aceste lipide şi proteine care indică cancerul ovarian.

Acest test poate detecta boala „în stadii incipiente şi cu o precizie sporită în comparaţie cu instrumentele actuale", a declarat Alex Fisher, director operaţional şi cofondator al AOA Dx.

Directorul ştiinţific al AOA Dx, Abigail McElhinny, a adăugat: „Folosind învăţarea automată pentru a combina mai multe tipuri de biomarkeri, am dezvoltat un instrument de diagnosticare ce detectează cancerul ovarian în complexitatea moleculară a bolii, în subtipuri şi stadii”.

„Această platformă oferă o oportunitate excelentă de a îmbunătăţi diagnosticul precoce al cancerului ovarian, ceea ce poate duce la rezultate mai bune pentru pacienţi şi la costuri mai mici pentru sistemul sanitar", a adăugat ea.

832 de probe

Un studiu condus de cercetători de la universităţile din Manchester şi Colorado, publicat în jurnalul ştiinţific Cancer Research Communications al Asociaţiei Americane de Cercetare a Cancerului (AACR) a testat 832 de probe utilizând platforma AOA Dx.

În probele de la Universitatea din Colorado, testul a reuşit să detecteze cu precizie cancerul ovarian în toate stadiile bolii în 93% din cazuri şi în 91% din cazuri în stadiile incipiente.

În probele din Manchester, testul a demonstrat o precizie de 92% în toate stadiile şi de 88% în stadiile incipiente.

Emma Crosbie, profesoară la Universitatea din Manchester şi consultant onorific în oncologie ginecologică la Manchester University NHS Foundation Trust (MFT), a declarat: „Platforma AOA Dx are potenţialul de a îmbunătăţi semnificativ îngrijirea pacienţilor şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu cancer ovarian".

„Suntem nerăbdători să continuăm această importantă cercetare prin studii prospective suplimentare, pentru a valida şi extinde mai departe înţelegerea noastră asupra modului în care aceste (rezultate) ar putea fi integrate în sistemele sanitare existente", a precizat Crosbie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
3
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
4
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Digi Sport
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocieri finale privind Pachetul al doilea de măsuri fiscale. Ce au...
US President Donald Trump, right, and Lee Jae Myung, South Korea's president, during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Monday, Aug. 25, 2025. Trump blasted South Korea for political instability, foreshadowing a pote
Președintele Coreei de Sud a evitat un „moment Zelenski” în Biroul...
mihai chirica
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de...
Ultimele știri
Ambasadorul SUA la Paris nu s-a prezentat la convocarea MAE francez după criticile aduse lui Macron. El și-a trimis adjunctul
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război Mondial. E ca și când ai trage de pe cal”
O nouă criză politică riscă să zguduie Franța. De ce ar putea fi demis guvernul de la Paris
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fumatul pasiv animale companie
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
Drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice. Foto Getty Images
Ce drepturi au pacienții care suferă de o afecțiune oncologică în România. În ce situații primesc tratamente gratuite
Laborator China
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
cnas sigla
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS
Trump Chairs a Meeting of his Cabinet
Departamentul Sănătăţii condus de Robert F. Kennedy jr. renunţă la finanţarea dezvoltării vaccinurilor cu tehnologia ARNm
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Andreea Bălan și Victor Cornea, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler, în Italia: „Acest...
Digi Sport
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată