Un test de urină poate depista 9 din 10 cazuri de cancer de vezică urinară

Un test de urină care poate fi efectuat acasă și care a fost evaluat de sistemul public de sănătate din Marea Britanie (NHS) poate depista peste 9 din 10 cazuri de cancer de vezică urinară, arată cele mai recente rezultate, relatează BBC.

Publicat în revista European Urology Oncology, studiul a fost coordonat de Universitatea din Birmingham și de compania de diagnostic Nonacus. Cercetarea a inclus aproape 1.000 de pacienți din șapte spitale din Anglia și Scoția.

Cercetătorii speră că testul ar putea reduce numărul pacienților care au nevoie de proceduri urgente și mai invazive, denumite cistoscopii. Acestea presupun introducerea unei camere de mici dimensiuni prin uretră până în vezica urinară.

Dacă un studiu mai amplu va avea rezultate bune, zeci de mii de pacienți ar putea evita anual aceste investigații.

O metodă mai convenabilă pentru pacienți

Anual, în Regatul Unit sunt efectuate peste 300.000 de cistoscopii, iar în unele zone există liste de așteptare considerabile.

Testul de urină nu înlocuiește cistoscopia, dar i-ar putea ajuta pe medici să identifice pacienții cu un risc mai mare, care ar trebui să beneficieze cu prioritate de o investigație urgentă.

Studiul desfășurat în cadrul sistemului public britanic de sănătate a arătat că testul urinar Galeas a identificat 92% dintre cazurile de cancer de vezică urinară.

În cazul unui rezultat negativ, probabilitatea ca pacientul să nu aibă cancer de vezică urinară era de peste 99%.

Testul caută materialul genetic eliberat în urină de celulele cancerului de vezică. Acesta a fost dezvoltat inițial de Universitatea din Birmingham, cu finanțare din partea organizației Cancer Research UK.

Analiza urmărește peste 450 de mutații ale ADN-ului asociate cancerului de vezică urinară, la nivelul a 23 de gene.

Testul se află într-o etapă incipientă

Profesorul Richard Bryan, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din Birmingham, a declarat că, după mai mulți ani dedicați dezvoltării și evaluării metodei, este încurajator să observe „rezultate preliminare foarte promițătoare” în rândul unui număr mare de pacienți, în condiții reale.

În baza unui acord de licențiere, testul a fost comercializat de compania Nonacus, care direcționează o parte din venituri către Universitatea din Birmingham și Cancer Research UK.

Michelle Mitchell, reprezentanta Cancer Research UK, a declarat: „Prea multe persoane așteaptă mai mult decât ar trebui pentru diagnosticarea cancerului de vezică urinară și este esențial să găsim modalități de a rezolva această problemă.

Testul se află încă într-o etapă incipientă și sunt necesare cercetări suplimentare, dar este vital să continuăm să găsim metode mai rapide și mai puțin invazive care să ajute la diagnosticarea sau excluderea cancerului.”

Cancerul de vezică urinară este mai frecvent la bărbații cu vârsta de peste 60 de ani, iar principalul simptom este prezența sângelui în urină.

Gravitatea bolii depinde de dimensiunea tumorii și de eventuala răspândire a cancerului în alte părți ale corpului.

Depistarea și tratarea precoce a cancerului salvează vieți.

Editor : M.C