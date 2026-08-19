Un vaccin revoluționar, pe bază de ARN mesager, a prevenit recidiva cancerului în cadrul unui studiu clinic

Un vaccin împotriva cancerului, personalizat pentru fiecare pacient, a avut succes în cadrul unui studiu clinic amplu aflat în faza finală, dând speranțe că o nouă generație de tratamente personalizate ar putea aduce beneficii miilor de oameni, informează The Times.

Vaccinul experimental, dezvoltat de Moderna și Merck, a fost administrat pacienților cu melanom cu risc ridicat, un tip de cancer de piele, după ce aceștia au suferit o intervenție chirurgicală. Acesta a fost administrat împreună cu Keytruda, un medicament de imunoterapie prescris deja în sistemul de sănătate britanic pentru o duzină de tipuri de cancer.

Companiile au declarat că această combinație, comparativ cu administrarea exclusivă a Keytruda, a prelungit semnificativ perioada în care pacienții n-au mai avut nicio celula canceroasă și a redus, de asemenea, riscul de răspândire a bolii la alte organe.

Cercetătorii vor dori să vadă o analiză mai detaliată a rezultatelor. Stéphane Bancel, directorul executiv al Moderna, a declarat că ultimele rezultate au marcat „un moment decisiv pentru domeniul cercetării în domeniul cancerului”.

El a adăugat:

„Timp de mulți ani, ideea de a crea un tratament pe bază de ARNm conceput special pentru cancerul unui pacient anume a reprezentat o aspirație. Acum contribuim la transformarea acestei viziuni în realitate.”

Peste 1.000 de pacienți au participat la studiul de fază 3 după ce li s-au extirpat chirurgical melanoamele.

Deși companiile nu au publicat rezultate detaliate, acestea au afirmat că studiul și-a atins atât obiectivul principal de a îmbunătăți supraviețuirea fără recidivă, cât și un obiectiv secundar important, acela de a preveni răspândirea cancerului.

Vaccin anticancer pe mază de ARN mesager

Vaccinul utilizează ARNm, o tehnologie care a devenit bine cunoscută prin vaccinurile împotriva Covid. Spre deosebire de vaccinurile convenționale, care sunt de obicei concepute pentru a preveni infecția, tratamentul este realizat individual pentru fiecare pacient. După operație, oamenii de știință analizează o probă din tumoare pentru a identifica mutațiile specifice celulelor canceroase.

Apoi, aceștia codifică țintele selectate în lanțuri de ARNm, producând un vaccin conceput pentru a învăța sistemul imunitar — în special celulele T care distrug cancerul — să recunoască și să atace orice celule tumorale rămase. Producerea fiecărei doze durează aproximativ șase săptămâni. Pacienții încep tratamentul cu Keytruda în timp ce vaccinul lor personalizat este pregătit.

Rezultatele anterioare ale unui studiu de amploare mai redusă au arătat că această combinație a redus cu 49% riscul de recidivă a melanomului sau de deces al pacienților și a redus cu 59% riscul de răspândire a cancerului în alte părți ale corpului sau de deces al pacientului, comparativ cu administrarea exclusivă a Keytruda.

Moderna și Merck testează vaccinuri personalizate similare în cazul cancerului pulmonar, al vezicii urinare și al rinichilor.

Rămân încă întrebări importante, printre care amploarea beneficiilor, efectele secundare, precum și costul și complexitatea fabricării unui vaccin personalizat pentru fiecare pacient.

Cu toate acestea, studiul pare să reprezinte o etapă importantă. Dacă autoritățile de reglementare aprobă tratamentul, Moderna a declarat că speră ca acesta să ajungă la pacienți încă de anul viitor.

Profesoara Georgina Long de la Universitatea din Sydney, care este cercetătoarea principală a studiului și, totodată, directoarea medicală a Institutului de Melanom din Australia, a afirmat că rezultatele reprezintă „un moment de referință”.

Ea a adăugat că combinația dintre vaccinul numit Intismeran și Keytruda „are potențialul de a stabili o nouă paradigmă terapeutică” care ar ajuta pacienții să rămână fără cancer pentru o perioadă mai lungă.

Companiile vor oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe medicale care va avea loc în cursul acestui an. Cercetătorii și investitorii vor dori să afle mai multe detalii despre eficacitatea tratamentului, precum și despre efectele sale secundare. Costurile ridicate ar putea limita accesibilitatea medicamentului în cazul în care acesta va fi aprobat în cele din urmă de către autoritățile de reglementare.

Editor : B.E.