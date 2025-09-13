Un virus comun, prezent și în România, ascunde riscuri grave. Medicii explică: „Este asociat cu mai multe tipuri de cancer”

Virusul Papiloma Uman (HPV) face parte din familia Papillomaviridae și este unul dintre cele mai răspândite virusuri, cu peste 200 de tulpini identificate. Infecția cu HPV este adesea asimptomatică, motiv pentru care multe persoane pot fi purtătoare fără să știe. Unele tulpini, precum HPV 6 și 11, pot provoca apariția condiloamelor genitale, excrescențe benigne la nivelul pielii sau mucoaselor. Însă, cele mai importante sunt tulpinile oncogene, cum ar fi HPV 16 și 18, responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar implicate și în alte tipuri de cancer, precum cel anal sau orofaringian.

Prevenția joacă un rol esențial în controlul infecției, iar vaccinarea anti-HPV este cea mai eficientă metodă de protecție împotriva tulpinilor cu risc oncogene.

Ce este virusul HPV și cum se transmite

Oamenii de știință au identificat peste 200 de tipuri de HPV, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai diverse și mai complexe virusuri cunoscute. Multe dintre aceste tulpini sunt considerate cu risc scăzut, determinând doar apariția unor negi benigni sau, în numeroase cazuri, neprovocând niciun fel de simptom. De exemplu, tulpinile HPV 1, 2 și 4 sunt responsabile de apariția negilor comuni de pe piele. Astfel de leziuni sunt frecvente și pot afecta persoane de toate vârstele, un exemplu cunoscut fiind verucile plantare (negi localizați pe talpă), care se transmit adesea în spații umede și aglomerate, precum piscinele.

Alte tulpini, precum HPV 6 și 11, sunt responsabile de apariția condiloamelor genitale, mici excrescențe (papiloame/umflături) care se dezvoltă pe organele genitale sau în jurul anusului. Tratamentele disponibile, de la aplicarea de creme, la îndepărtarea chirurgicală ori crioterapie (înghețarea leziunilor), pot elimina verucile vizibile, însă nu și virusul în sine. Acest lucru înseamnă că persoana infectată poate transmite în continuare HPV partenerilor sexuali, până când sistemul imunitar reușește să controleze și să elimine infecția.

Din cele peste 200 de tipuri, aproximativ 14 sunt considerate cu risc oncologic înalt

Cel mai îngrijorător aspect legat de HPV este faptul că anumite tipuri, în special 16 și 18, au o legătură directă și bine documentată cu apariția cancerului. Acestea fac parte dintr-un grup de aproximativ 14 tulpini cu risc oncogen ridicat, capabile să pătrundă în celulele umane și să afecteze ADN-ul acestora. Prin această acțiune, ele perturbă mecanismele normale care controlează creșterea și diviziunea celulară, ceea ce, în timp, poate favoriza transformarea malignă și dezvoltarea cancerului.

HPV nu este asociat numai cu cancerul de col uterin

Deși cancerul de col uterin rămâne cea mai cunoscută afecțiune legată de HPV, virusul este asociat și cu alte tipuri de cancere.

„HPV este unul dintre cele mai răspândite virusuri la nivel mondial. Din cele peste 200 de tipuri de HPV, majoritatea inofensive, câteva tulpini sunt cu risc oncogen înalt și pot duce, în timp, la apariția cancerului. Particularitatea infecției cu HPV este că, de cele mai multe ori, trece neobservată. Virusul poate persista ani de zile fără simptome vizibile.

Când vorbim despre HPV, gândul ne duce imediat la cancerul de col uterin. Într-adevăr, peste 95% dintre cazurile de cancer de col sunt provocate de acest virus. Dar realitatea este că HPV nu se limitează numai la femei și la această localizare. Același virus poate cauza și:

cancer orofaringian (la nivelul gâtului, amigdalelor, bazei limbii). Acest tip de cancer este în creștere alarmantă la persoanele tinere, chiar fără factori clasici de risc precum fumatul sau consumul de alcool;

cancer bucal;

cancer anal, penian și vulvar.

In cazul cancerelor de gât, primele semne pot fi discrete: un nodul (ganglion) la nivelul gâtului, durere la înghițire, răgușeală persistentă sau durere în ureche. Din păcate, aceste simptome apar, de obicei, atunci când boala este deja avansată.”, a explicat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic specialist ORL.

Nu trebuie să ai simptome sau veruci genitale pentru a transmite virusul HPV

HPV poate rămâne pe piele mult timp înainte ca sistemul imunitar să îl elimine, ceea ce înseamnă că virusul se poate transmite prin contact chiar înainte de apariția verucilor genitale și chiar după ce acestea au fost tratate.

HPV se transmite prin:

contact sexual vaginal, anal sau oral;

contact piele pe piele în zona genitală;

mai rar: prin obiecte contaminate sau de la mamă la copil în timpul nașterii.

(Este important de știut că prezervativul reduce riscul, dar nu oferă protecție totală, deoarece virusul poate fi prezent și pe zone de piele neacoperite.)

Vaccinarea HPV: Prevenția joacă un rol crucial

„HPV nu este numai problema femeilor și nici a cancerului de col. Vorbim de un virus care poate afecta grav sănătatea oricui, femei și bărbați, tineri sau adulți. În fața lui, vaccinarea este cea mai sigură formă de protecție.

Vaccinul HPV, recomandat atât fetelor, cât și băieților, protejează împotriva celor mai periculoase tulpini, inclusiv HPV 16 și 18, responsabile pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar și pentru cancerele de gât sau anal. Studiile internaționale arată clar că vaccinarea reduce semnificativ numărul de leziuni precanceroase și cancere asociate HPV.

România rămâne mult în urmă la capitolul vaccinării anti-HPV, în timp ce numărul cazurilor de cancer asociate acestui virus este în creștere. De aceea, informarea corectă și accesul la prevenție sunt esențiale.

HPV este un virus care „tace” mult timp, dar consecințele lui pot fi devastatoare. Vaccinul înseamnă nu numai protecție individuală, ci și un pas spre sănătatea întregii comunități.”, conchide medicul ORL Daniela Ionescu

Vaccinarea HPV în România

În acest moment, în România, vaccinarea împotriva infecțiilor cu HPV se poate face în regim compensat astfel:

100% pentru fete şi băieţi cu vârsta între 11 și 18 ani (19 ani neîmpliniți). Pe baza unei reţete compensate eliberată de medici de toate specialitățile, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. (Sursa: Infohpv)

Legea vaccinării gratuite anti-HPV la fete şi băieţi până la 26 de ani a fost promulgată la jumătatea anului 2025

"Screening şi vaccinare împotriva infecţiei cu HPV, în vederea reducerii incidenţei cancerului de col uterin şi a altor afecţiuni asociate acestui virus, se asigură gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, în cadrul Programului Naţional de Vaccinare", prevede legea.

Actul normativ are ca obiect de reglementare extinderea accesului la vaccinarea anti-HPV pentru toate categoriile de vârstă recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi de Centrul Naţional de Vaccinologie, contribuind astfel la reducerea semnificativă a incidenţei cancerului de col uterin şi a altor afecţiuni asociate HPV, precum şi creşterea acoperirii vaccinale prin compensarea integrală a vaccinului pentru adolescenţi şi tineri.