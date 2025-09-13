Live TV

Un virus comun, prezent și în România, ascunde riscuri grave. Medicii explică: „Este asociat cu mai multe tipuri de cancer”

Camelia Sinca Data publicării:
Ce este virusul HPV și cum se transmite. Foto Getty Images
Ce este virusul HPV și cum se transmite. Foto Getty Images
Din articol
Ce este virusul HPV și cum se transmite Vaccinarea HPV: Prevenția joacă un rol crucial Vaccinarea HPV în România

Virusul Papiloma Uman (HPV) face parte din familia Papillomaviridae și este unul dintre cele mai răspândite virusuri, cu peste 200 de tulpini identificate. Infecția cu HPV este adesea asimptomatică, motiv pentru care multe persoane pot fi purtătoare fără să știe. Unele tulpini, precum HPV 6 și 11, pot provoca apariția condiloamelor genitale, excrescențe benigne la nivelul pielii sau mucoaselor. Însă, cele mai importante sunt tulpinile oncogene, cum ar fi HPV 16 și 18, responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar implicate și în alte tipuri de cancer, precum cel anal sau orofaringian.

Prevenția joacă un rol esențial în controlul infecției, iar vaccinarea anti-HPV este cea mai eficientă metodă de protecție împotriva tulpinilor cu risc oncogene.

Ce este virusul HPV și cum se transmite

Oamenii de știință au identificat peste 200 de tipuri de HPV, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai diverse și mai complexe virusuri cunoscute. Multe dintre aceste tulpini sunt considerate cu risc scăzut, determinând doar apariția unor negi benigni sau, în numeroase cazuri, neprovocând niciun fel de simptom. De exemplu, tulpinile HPV 1, 2 și 4 sunt responsabile de apariția negilor comuni de pe piele. Astfel de leziuni sunt frecvente și pot afecta persoane de toate vârstele, un exemplu cunoscut fiind verucile plantare (negi localizați pe talpă), care se transmit adesea în spații umede și aglomerate, precum piscinele.

Alte tulpini, precum HPV 6 și 11, sunt responsabile de apariția condiloamelor genitale, mici excrescențe (papiloame/umflături) care se dezvoltă pe organele genitale sau în jurul anusului. Tratamentele disponibile, de la aplicarea de creme, la îndepărtarea chirurgicală ori crioterapie (înghețarea leziunilor), pot elimina verucile vizibile, însă nu și virusul în sine. Acest lucru înseamnă că persoana infectată poate transmite în continuare HPV partenerilor sexuali, până când sistemul imunitar reușește să controleze și să elimine infecția.

Din cele peste 200 de tipuri, aproximativ 14 sunt considerate cu risc oncologic înalt

Cel mai îngrijorător aspect legat de HPV este faptul că anumite tipuri, în special 16 și 18, au o legătură directă și bine documentată cu apariția cancerului. Acestea fac parte dintr-un grup de aproximativ 14 tulpini cu risc oncogen ridicat, capabile să pătrundă în celulele umane și să afecteze ADN-ul acestora. Prin această acțiune, ele perturbă mecanismele normale care controlează creșterea și diviziunea celulară, ceea ce, în timp, poate favoriza transformarea malignă și dezvoltarea cancerului.

HPV nu este asociat numai cu cancerul de col uterin

Deși cancerul de col uterin rămâne cea mai cunoscută afecțiune legată de HPV, virusul este asociat și cu alte tipuri de cancere.

„HPV este unul dintre cele mai răspândite virusuri la nivel mondial. Din cele peste 200 de tipuri de HPV, majoritatea inofensive, câteva tulpini sunt cu risc oncogen înalt și pot duce, în timp, la apariția cancerului. Particularitatea infecției cu HPV este că, de cele mai multe ori, trece neobservată. Virusul poate persista ani de zile fără simptome vizibile.

Când vorbim despre HPV, gândul ne duce imediat la cancerul de col uterin. Într-adevăr, peste 95% dintre cazurile de cancer de col sunt provocate de acest virus. Dar realitatea este că HPV nu se limitează numai la femei și la această localizare. Același virus poate cauza și:

  • cancer orofaringian (la nivelul gâtului, amigdalelor, bazei limbii). Acest tip de cancer este în creștere alarmantă la persoanele tinere, chiar fără factori clasici de risc precum fumatul sau consumul de alcool;
  • cancer bucal;
  • cancer anal, penian și vulvar.

In cazul cancerelor de gât, primele semne pot fi discrete: un nodul (ganglion) la nivelul gâtului, durere la înghițire, răgușeală persistentă sau durere în ureche. Din păcate, aceste simptome apar, de obicei, atunci când boala este deja avansată.”, a explicat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic specialist ORL.

Nu trebuie să ai simptome sau veruci genitale pentru a transmite virusul HPV

HPV poate rămâne pe piele mult timp înainte ca sistemul imunitar să îl elimine, ceea ce înseamnă că virusul se poate transmite prin contact chiar înainte de apariția verucilor genitale și chiar după ce acestea au fost tratate.

HPV se transmite prin:

  • contact sexual vaginal, anal sau oral;
  • contact piele pe piele în zona genitală;
  • mai rar: prin obiecte contaminate sau de la mamă la copil în timpul nașterii.

(Este important de știut că prezervativul reduce riscul, dar nu oferă protecție totală, deoarece virusul poate fi prezent și pe zone de piele neacoperite.)

Vaccinarea HPV: Prevenția joacă un rol crucial

„HPV nu este numai problema femeilor și nici a cancerului de col. Vorbim de un virus care poate afecta grav sănătatea oricui, femei și bărbați, tineri sau adulți. În fața lui, vaccinarea este cea mai sigură formă de protecție.

Vaccinul HPV, recomandat atât fetelor, cât și băieților, protejează împotriva celor mai periculoase tulpini, inclusiv HPV 16 și 18, responsabile pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin, dar și pentru cancerele de gât sau anal. Studiile internaționale arată clar că vaccinarea reduce semnificativ numărul de leziuni precanceroase și cancere asociate HPV.

România rămâne mult în urmă la capitolul vaccinării anti-HPV, în timp ce numărul cazurilor de cancer asociate acestui virus este în creștere. De aceea, informarea corectă și accesul la prevenție sunt esențiale.

HPV este un virus care „tace” mult timp, dar consecințele lui pot fi devastatoare. Vaccinul înseamnă nu numai protecție individuală, ci și un pas spre sănătatea întregii comunități.”, conchide medicul ORL Daniela Ionescu

Vaccinarea HPV în România

În acest moment, în România, vaccinarea împotriva infecțiilor cu HPV se poate face în regim compensat astfel:

  • 100% pentru fete şi băieţi cu vârsta între 11 și 18 ani (19 ani neîmpliniți).  Pe baza unei reţete compensate eliberată de medici de toate specialitățile, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. (Sursa: Infohpv)

Legea vaccinării gratuite anti-HPV la fete şi băieţi până la 26 de ani a fost promulgată la jumătatea anului 2025

"Screening şi vaccinare împotriva infecţiei cu HPV, în vederea reducerii incidenţei cancerului de col uterin şi a altor afecţiuni asociate acestui virus, se asigură gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, în cadrul Programului Naţional de Vaccinare", prevede legea.

Actul normativ are ca obiect de reglementare extinderea accesului la vaccinarea anti-HPV pentru toate categoriile de vârstă recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi de Centrul Naţional de Vaccinologie, contribuind astfel la reducerea semnificativă a incidenţei cancerului de col uterin şi a altor afecţiuni asociate HPV, precum şi creşterea acoperirii vaccinale prin compensarea integrală a vaccinului pentru adolescenţi şi tineri.

  • Reducere 50% pentru femeile cu vârsta între 19 şi 45 de ani. Pe baza unei reţete compensate eliberată de medici de toate specialitățile, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
profimedia-1036013505
3
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
5
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că...
sigla moody's
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne...
Ministrul Dragoș Pîslaru și echipa. Foto- Facebook
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia...
sorin lucaci apele romane
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele...
Ultimele știri
Ziua Pompierilor 2025: Ce expoziții și evenimente sunt organizate în subunitățile din București și din întreaga țară pe 13 septembrie
Povestea gemenilor diagnosticați cu aceeași boală extrem de rară, la 8 ani distanță. Nici medicii nu înțeleg cum a fost posibil
Greșeala catastrofală a Israelului în Qatar. De ce a declanșat Netanyahu atacul, cu toate că șefii Mossad și ai armatei s-au opus
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă
covid
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Common pipistrelle bat (Pipistrellus pipistrellus) Pipistrelles are the smallest and commonest bat in the UK.
Creștere alarmantă a focarelor de rabie: din ce în ce mai mulți oameni intră în contact cu animale turbate
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului Medicilor: „Nu am argumente științifice. Mă dezic de ea”
grosan
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a apărut după expunerea fizică la o femeie vaccinată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost...
Adevărul
Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gică Hagi revine!
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea