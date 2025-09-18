Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală”

Femeile însărcinate se află printre cele mai vulnerabile categorii în fața gripei și a altor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Specialiștii atrag atenția că, prin imunizare, nu este protejată numai mama, ci și copilul, anticorpii trecând prin placentă și oferind protecție nou-născutului. În ciuda beneficiilor evidente, rata de vaccinare în rândul gravidelor rămâne scăzută, în mare parte din lipsă de informare sau recomandare medicală.

În fiecare an, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) emite recomandări UE privind compoziția vaccinurilor gripale sezoniere, pe baza observațiilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Pentru sezonul 2025-2026, este recomandată o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage. (Sursa: OMS)

Vaccinarea antigripală în sarcină

„Femeile însărcinate reprezintă una dintre categoriile de risc cele mai puternic afectate de gripă. În cazul acestora, infecția gripală poate evolua spre forme severe, cu potențiale complicații precum miocardite sau insuficiență respiratorie, situații care pot duce chiar la deces. Riscul nu privește numai sănătatea mamei, ci și pe cea a copilului.

Din acest motiv, vaccinarea antigripală este recomandată pe tot parcursul sarcinii, indiferent de stadiul său. Imunizarea se poate efectua în siguranță încă din primele săptămâni de sarcină. În cazul femeilor însărcinate, gripa poate evolua uneori mai sever decât la pacienții cu afecțiuni respiratorii sau alte boli cronice grave.” a explicat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Rata de vaccinare antigripală este extrem de scăzută în România

„În România ne confruntăm cu o problemă majoră în această privință: rata de vaccinare antigripală în rândul gravidelor este extrem de scăzută. Femeile însărcinate nu se vaccinează aproape deloc, fie pentru că nu știu acest lucru, fie pentru că nu li se recomandă de către medicii care le monitorizează sarcina.” a mai precizat medicul.

În cazul femeilor însărcinate, gripa pune în pericol atât mama, cât și copilul

„Gripa afectează două persoane deodată: mama și copilul. Există vaccinuri administrate în timpul sarcinii care oferă protecție atât mamei, cât și copilului. Anticorpii generați în urma imunizării traversează placenta și ajung la făt.

Este important de menționat că anticorpii nu se transmit prin laptele matern, ci exclusiv prin placentă, motiv pentru care vaccinarea în sarcină are un rol esențial în protecția nou-născutului.”, a transmis medicul specialist Sandra Alexiu.

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

“Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces.

În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.”, a mai precizat medicul Sandra Alexiu

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

„Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să începem vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD). La vârstele înaintate se instalează imunosenescența (proces de îmbătrânire care afectează și sistemul imunitar), iar organismul nu mai reacționează cu atâta putere pentru a se proteja în fața bolii.

Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi este recomandat ca imunizarea antigripală în sezonul 2025-2026 să înceapă încă de la data de 1 octombrie.”, a explicat medicul

Vaccin împotriva bronșiolitei

„După experiența pandemiei, în România dispunem de un vaccin suplimentar care oferă protecție copiilor împotriva bronșiolitei, o afecțiune severă ce poate fi fatală în special la nou-născuți și la cei prematuri. Cu toate acestea, medicii constată că rata de administrare rămâne scăzută, din cauza reticenței părinților și a nivelului redus de informare privind beneficiile imunizării.

În spațiul public circulă numeroase mituri legate de vaccinare, care alimentează neîncrederea și reticența persoanelor. Îi îndemn pe oameni ca deciziile în acest domeniu să fie luate doar pe baza unor informații corecte, obținute de la profesioniști în sănătate. Consultarea medicului rămâne esențială pentru a înțelege beneficiile și eventualele riscuri asociate vaccinurilor.”, conchide medicul Sandra Alexiu.