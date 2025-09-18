Live TV

Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală”

Camelia Sinca Data publicării:
Vaccinarea antigripală în sarcină. Foto Getty Images
Vaccinarea antigripală în sarcină. Foto Getty Images
Din articol
Vaccinarea antigripală în sarcină Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

Femeile însărcinate se află printre cele mai vulnerabile categorii în fața gripei și a altor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Specialiștii atrag atenția că, prin imunizare, nu este protejată numai mama, ci și copilul, anticorpii trecând prin placentă și oferind protecție nou-născutului. În ciuda beneficiilor evidente, rata de vaccinare în rândul gravidelor rămâne scăzută, în mare parte din lipsă de informare sau recomandare medicală.

În fiecare an, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) emite recomandări UE privind compoziția vaccinurilor gripale sezoniere, pe baza observațiilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Pentru sezonul 2025-2026, este recomandată o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage. (Sursa: OMS)

Vaccinarea antigripală în sarcină

„Femeile însărcinate reprezintă una dintre categoriile de risc cele mai puternic afectate de gripă. În cazul acestora, infecția gripală poate evolua spre forme severe, cu potențiale complicații precum miocardite sau insuficiență respiratorie, situații care pot duce chiar la deces. Riscul nu privește numai sănătatea mamei, ci și pe cea a copilului.

Din acest motiv, vaccinarea antigripală este recomandată pe tot parcursul sarcinii, indiferent de stadiul său. Imunizarea se poate efectua în siguranță încă din primele săptămâni de sarcină. În cazul femeilor însărcinate, gripa poate evolua uneori mai sever decât la pacienții cu afecțiuni respiratorii sau alte boli cronice grave.” a explicat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Rata de vaccinare antigripală este extrem de scăzută în România

„În România ne confruntăm cu o problemă majoră în această privință: rata de vaccinare antigripală în rândul gravidelor este extrem de scăzută. Femeile însărcinate nu se vaccinează aproape deloc, fie pentru că nu știu acest lucru, fie pentru că nu li se recomandă de către medicii care le monitorizează sarcina.” a mai precizat medicul.

În cazul femeilor însărcinate, gripa pune în pericol atât mama, cât și copilul

„Gripa afectează două persoane deodată: mama și copilul. Există vaccinuri administrate în timpul sarcinii care oferă protecție atât mamei, cât și copilului. Anticorpii generați în urma imunizării traversează placenta și ajung la făt.

Este important de menționat că anticorpii nu se transmit prin laptele matern, ci exclusiv prin placentă, motiv pentru care vaccinarea în sarcină are un rol esențial în protecția nou-născutului.”, a transmis medicul specialist Sandra Alexiu.

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

“Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces.

În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.”, a mai precizat medicul Sandra Alexiu

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

„Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să începem vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD). La vârstele înaintate se instalează imunosenescența (proces de îmbătrânire care afectează și sistemul imunitar), iar organismul nu mai reacționează cu atâta putere pentru a se proteja în fața bolii.

Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi este recomandat ca imunizarea antigripală în sezonul 2025-2026  să înceapă încă de la data de 1 octombrie.”, a explicat medicul

Vaccin împotriva bronșiolitei

„După experiența pandemiei, în România dispunem de un vaccin suplimentar care oferă protecție copiilor împotriva bronșiolitei, o afecțiune severă ce poate fi fatală în special la nou-născuți și la cei prematuri. Cu toate acestea, medicii constată că rata de administrare rămâne scăzută, din cauza reticenței părinților și a nivelului redus de informare privind beneficiile imunizării. 

În spațiul public circulă numeroase mituri legate de vaccinare, care alimentează neîncrederea și reticența persoanelor. Îi îndemn pe oameni ca deciziile în acest domeniu să fie luate doar pe baza unor informații corecte, obținute de la profesioniști în sănătate. Consultarea medicului rămâne esențială pentru a înțelege beneficiile și eventualele riscuri asociate vaccinurilor.”, conchide medicul Sandra Alexiu.

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
florin barbu la o sedinta
4
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
Exerciții militare aliate în Polonia. Foto- Profimedia
Polonia și NATO au mobilizat 30.000 de soldați la exerciții militare...
tata si copil pe drum spre scoala
Drumul spre școală pe jos. Cum a reușit un oraș din România să reducă...
Ursula von der Leyen
Războiul din Gaza expune „sufletul chinuit” al Europei. Care este...
Ultimele știri
De la al Doilea Război Mondial, cedarea teritoriilor după război a devenit tabu. Rusia vrea să normalizeze din nou acest lucru
Donald Trump a desemnat mișcarea „Antifa”, „o catastrofă a stângii radicale”, drept „mișcare teroristă”
„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
conferinta-florin-marin-acs-poli-ts009
Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme
MCZoYXNoPTZmZDA2M2UyYjVjYTQyMjc0MDMxNmNmMTg1ZDcyNTE2.thumb
Tot mai mulți americani refuză să-și vaccineze copiii, invocând motive religioase și teama de efecte secundare
Ce este virusul HPV și cum se transmite. Foto Getty Images
Un virus comun, prezent și în România, ascunde riscuri grave. Medicii explică: „Este asociat cu mai multe tipuri de cancer”
ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă
covid
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Gafa de protocol a lui Trump la Castelul Windsor! Kate Middleton a mai putut doar să zâmbească. Melania a...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei?
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...