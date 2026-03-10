Live TV

USR: Comisia pentru muncă din Senat refuză să recunoască epuizarea profesională (burnout-ul)

Legea privind prevenirea epuizării profesionale (burnout), iniţiată de ministrul USR al Economiei Irineu Darău, alături de senatoarea USR Cynthia Păun, a primit raport de respingere în Comisia pentru muncă din Senat, anunţă USR.

În cadrul votului din comisie, doar senatorii USR şi UDMR au votat în favoarea proiectului, în timp ce reprezentanţii celorlalte partide s-au abţinut, relatează News.ro.

Potrivit USR, iniţiativa legislativă urmăreşte recunoaşterea şi prevenirea epuizării profesionale, prin măsuri care să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine a angajaţilor şi la promovarea unor condiţii de muncă echilibrate şi sustenabile.

„Epuizarea profesională este un fenomen real şi este o consecinţă care trebuie prevenită, cu orice preţ. Iniţiativa noastră asigura exact definirea şi prevenţia, dând încredere dialogului între angajatori şi angajaţi pentru a implementa soluţiile cele mai potrivite fiecărui context în parte. Constat că încă există reţineri în a recunoaşte şi a preveni fenomene legate de muncă. Din păcate, tot angajaţii, angajatorii şi economia în general vor avea de suferit dacă nu există în legislaţie nicio definiţie şi niciun instrument cu privire la burnout”, declară Irineu Darău, ministrul Economiei.

Iniţiativa stabileşte o serie de responsabilităţi pentru angajatori, precum informarea anuală a salariaţilor despre riscurile epuizării profesionale şi metodele de prevenire. De asemenea, proiectul oferea posibilitatea ca angajaţii să beneficieze, parţial sau integral, de acoperirea costurilor pentru servicii de sprijin psiho-emoţional profesional din partea angajatorilor.

Totodată, legea stabileşte dreptul salariaţilor de a semnala riscuri sau situaţii de epuizare profesională, fără a fi supuşi represaliilor sau acţiunilor disciplinare.

„Sănătatea unei organizaţii începe cu sănătatea oamenilor care muncesc în ea şi care, de multe ori, ajung să îşi piardă energia, motivaţia şi sensul muncii. Burnout-ul nu este un moft şi nici o boală inventată. Este un fenomen real, recunoscut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care afectează angajatul, productivitatea acestuia cât şi pe ce a organizaţiilor. Prin această lege dorim să introducem un cadru minimal de prevenţie şi responsabilitate organizaţională, fără a împovăra angajatorii prin costuri sau birocraţie inutilă”, spune Cynthia Păun, vice-preşedinta comisiei pentru muncă din Senat.

USR face un apel la senatorii din toate partidele să reanalizeze această iniţiativă legislativă şi să susţină un demers care pune pe primul loc sănătatea angajaţilor şi funcţionarea sănătoasă a organizaţiilor.

„Burnout-ul este o realitate tot mai prezentă în mediul de lucru, iar ignorarea acestui fenomen nu face decât să amplifice costurile sociale şi economice pe termen lung”, arată formaţiunea. 

