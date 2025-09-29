Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat recent că utilizarea analgezicului obișnuit acetaminofen (cunoscut și sub denumirea de paracetamol și sub numele comercial Tylenol în SUA) în timpul sarcinii contribuie la creșterea numărului de diagnostice de autism, informează The Conversation.

El a sugerat apoi că femeile însărcinate ar trebui să „reziste” în loc să utilizeze analgezicul obișnuit dacă au febră sau dureri.

Alarmă și confuzie

Această declarație a provocat alarmă și confuzie la nivel mondial. Însă, în ciuda afirmației lui Trump, nu există dovezi științifice solide care să o susținăUn studiu asupra a aproape 2,5 milioane de nașteri în Suedia, publicat în 2024, nu arată nicio dovadă că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii crește riscul de autism al copilului. Acesta este cel mai amplu studiu realizat până în prezent pe această temă.

Pentru a înțelege dacă acetaminofenul prezintă într-adevăr un risc în timpul sarcinii, au fost consultate registrele naționale de sănătate din Suedia, care sunt printre cele mai cuprinzătoare din lume. Studiul a urmărit aproape 2,5 milioane de copii născuți între 1995 și 2019, pe o perioadă de până la 26 de ani.

Folosind înregistrările prescripțiilor medicale și interviurile realizate de moașe în timpul vizitelor prenatale, s-a putut vedea care dintre mame au raportat că au utilizat acetaminofen (aproximativ 7,5% din sarcini) și care nu.

Realizatorii studiului s-au asigurat că au luat în considerare toate variabilele care ar fi putut afecta rezultatele analizei statistice, inclusiv controlul factorilor de sănătate, cum ar fi febra sau durerea, care ar fi putut influența decizia unei mame de a utiliza sau nu acetaminofenul în timpul sarcinii. Acest lucru a fost făcut pentru a asigura o comparație mai echitabilă între cele două grupuri.

Apoi, au fost analizate rezultatele neurodezvoltării copiilor, în special dacă au fost diagnosticați cu autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală.

Adevărata forță a studiului a venit din posibilitatea de a compara frații. Acest lucru a permis să compararea copiilor născuți din aceeași mamă, în cazul cărora acetaminofenul a fost utilizat în timpul sarcinii unui copil, dar nu și al celuilalt. S-au comparat peste 45.000 de perechi de frați, în care cel puțin unul dintre frați avea un diagnostic de autism.

Acest model de frați este puternic, deoarece frații împărtășesc o mare parte din genetica și mediul familial. Acest lucru a permis să se distingă dacă medicamentul în sine – mai degrabă decât trăsăturile familiale sau starea de sănătate – este responsabil pentru orice riscuri aparente pentru dezvoltarea neurologică.

Utilizarea acetaminofenului

Când s-a analizat pentru prima dată întreaga populație, s-a observat un model care reflecta studiile anterioare: copiii ale căror mame au raportat că au utilizat acetaminofen în timpul sarcinii erau puțin mai predispuși să fie diagnosticați cu autism, ADHD sau dizabilități intelectuale.

Dar odată ce s-au efectuat comparațiile între frați, această asociere a dispărut complet. Cu alte cuvinte, compararea grupuri de frați în care unul a fost expus la acetaminofen în uter și celălalt nu, nu a existat nicio diferență în probabilitatea ca aceștia să fie diagnosticați ulterior cu autism, ADHD sau o dizabilitate intelectuală.

Alte studii

Studiul din Suedia nu este singurul care a pus această întrebare la încercare. Cercetătorii din Japonia au publicat recent un studiu utilizând un design similar de comparare între frați, iar rezultatele lor au fost foarte similare cu cele ale studiului suedez.

Este important de menționat că ei au replicat concluziile într-o populație cu un fond genetic diferit și în care modelele de utilizare a acetaminofenului în timpul sarcinii sunt destul de diferite. Aproape 40% dintre mamele din Japonia au raportat că au utilizat acest medicament în timpul sarcinii. În comparație, mai puțin de 10% dintre mamele suedeze l-au utilizat.

În ciuda acestor diferențe, concluzia a fost aceeași. Atunci când se compară frații, nu există dovezi că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii crește riscul de autism sau ADHD.

Aceste constatări marchează o schimbare importantă față de studiile anterioare, care se bazau pe date mai limitate, utilizau cohote mai mici și nu țineau cont de diferențele genetice. De asemenea, acestea nu explicau pe deplin de ce unele mame utilizau analgezice în timpul sarcinii, în timp ce altele nu.

De exemplu, mamele care iau acetaminofen sunt mai predispuse să sufere și de migrene, dureri cronice, febră sau infecții grave. Acestea sunt afecțiuni care sunt ele însele legate genetic de autism sau ADHD, precum și de probabilitatea ca un copil să fie diagnosticat ulterior cu una dintre aceste afecțiuni.

Aceste tipuri de „factori de confuzie” pot crea asocieri care par convingătoare la prima vedere, dar care pot să nu reflecte o relație reală de cauză-efect.

De aceea, organizații medicale profesionale, precum Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi și Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale din Marea Britanie, continuă să recomande acetaminofenul (paracetamolul) ca fiind cel mai sigur analgezic și antipiretic în timpul sarcinii, atunci când este utilizat în doza minimă eficientă și numai atunci când este necesar.

Aceasta este recomandarea de zeci de ani.

Desigur, dacă cineva simte nevoia să ia acetaminofen în mod regulat pe o perioadă mai lungă de timp, este mai bine să ia această decizie după consultarea medicului. Dar ideea că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii provoacă autism nu este susținută de cele mai bune dovezi științifice disponibile.

Pericolul mai mare este că mesajele alarmiste vor descuraja femeile însărcinate să trateze durerea sau febra, punându-le în pericol atât pe ele, cât și pe copiii lor.

