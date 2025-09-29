Live TV

Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii

Data publicării:
Gravidă
Foto Profimedia
Din articol
Alarmă și confuzie Utilizarea acetaminofenului Alte studii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat recent că utilizarea analgezicului obișnuit acetaminofen (cunoscut și sub denumirea de paracetamol și sub numele comercial Tylenol în SUA) în timpul sarcinii contribuie la creșterea numărului de diagnostice de autism, informează The Conversation.

El a sugerat apoi că femeile însărcinate ar trebui să „reziste” în loc să utilizeze analgezicul obișnuit dacă au febră sau dureri.

Alarmă și confuzie

Această declarație a provocat alarmă și confuzie la nivel mondial. Însă, în ciuda afirmației lui Trump, nu există dovezi științifice solide care să o susținăUn studiu asupra a aproape 2,5 milioane de nașteri în Suedia, publicat în 2024, nu arată nicio dovadă că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii crește riscul de autism al copilului. Acesta este cel mai amplu studiu realizat până în prezent pe această temă.

Pentru a înțelege dacă acetaminofenul prezintă într-adevăr un risc în timpul sarcinii, au fost consultate registrele naționale de sănătate din Suedia, care sunt printre cele mai cuprinzătoare din lume. Studiul a urmărit aproape 2,5 milioane de copii născuți între 1995 și 2019, pe o perioadă de până la 26 de ani.

Folosind înregistrările prescripțiilor medicale și interviurile realizate de moașe în timpul vizitelor prenatale, s-a putut vedea care dintre mame au raportat că au utilizat acetaminofen (aproximativ 7,5% din sarcini) și care nu.

Realizatorii studiului s-au asigurat că au luat în considerare toate variabilele care ar fi putut afecta rezultatele analizei statistice, inclusiv controlul factorilor de sănătate, cum ar fi febra sau durerea, care ar fi putut influența decizia unei mame de a utiliza sau nu acetaminofenul în timpul sarcinii. Acest lucru a fost făcut pentru a asigura o comparație mai echitabilă între cele două grupuri.

Apoi, au fost analizate rezultatele neurodezvoltării copiilor, în special dacă au fost diagnosticați cu autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală.

Adevărata forță a studiului a venit din posibilitatea de a compara frații. Acest lucru a permis să compararea copiilor născuți din aceeași mamă, în cazul cărora acetaminofenul a fost utilizat în timpul sarcinii unui copil, dar nu și al celuilalt. S-au comparat peste 45.000 de perechi de frați, în care cel puțin unul dintre frați avea un diagnostic de autism.

Acest model de frați este puternic, deoarece frații împărtășesc o mare parte din genetica și mediul familial. Acest lucru a permis să se distingă dacă medicamentul în sine – mai degrabă decât trăsăturile familiale sau starea de sănătate – este responsabil pentru orice riscuri aparente pentru dezvoltarea neurologică.

Citește și

Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului”

Utilizarea acetaminofenului

Când s-a analizat pentru prima dată întreaga populație, s-a observat un model care reflecta studiile anterioare: copiii ale căror mame au raportat că au utilizat acetaminofen în timpul sarcinii erau puțin mai predispuși să fie diagnosticați cu autism, ADHD sau dizabilități intelectuale.

Dar odată ce s-au efectuat comparațiile între frați, această asociere a dispărut complet. Cu alte cuvinte, compararea grupuri de frați în care unul a fost expus la acetaminofen în uter și celălalt nu, nu a existat nicio diferență în probabilitatea ca aceștia să fie diagnosticați ulterior cu autism, ADHD sau o dizabilitate intelectuală.

Alte studii

Studiul din Suedia nu este singurul care a pus această întrebare la încercare. Cercetătorii din Japonia au publicat recent un studiu utilizând un design similar de comparare între frați, iar rezultatele lor au fost foarte similare cu cele ale studiului suedez.

Este important de menționat că ei au replicat concluziile într-o populație cu un fond genetic diferit și în care modelele de utilizare a acetaminofenului în timpul sarcinii sunt destul de diferite. Aproape 40% dintre mamele din Japonia au raportat că au utilizat acest medicament în timpul sarcinii. În comparație, mai puțin de 10% dintre mamele suedeze l-au utilizat.

În ciuda acestor diferențe, concluzia a fost aceeași. Atunci când se compară frații, nu există dovezi că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii crește riscul de autism sau ADHD.

Aceste constatări marchează o schimbare importantă față de studiile anterioare, care se bazau pe date mai limitate, utilizau cohote mai mici și nu țineau cont de diferențele genetice. De asemenea, acestea nu explicau pe deplin de ce unele mame utilizau analgezice în timpul sarcinii, în timp ce altele nu.

De exemplu, mamele care iau acetaminofen sunt mai predispuse să sufere și de migrene, dureri cronice, febră sau infecții grave. Acestea sunt afecțiuni care sunt ele însele legate genetic de autism sau ADHD, precum și de probabilitatea ca un copil să fie diagnosticat ulterior cu una dintre aceste afecțiuni.

Aceste tipuri de „factori de confuzie” pot crea asocieri care par convingătoare la prima vedere, dar care pot să nu reflecte o relație reală de cauză-efect.

De aceea, organizații medicale profesionale, precum Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi și Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale din Marea Britanie, continuă să recomande acetaminofenul (paracetamolul) ca fiind cel mai sigur analgezic și antipiretic în timpul sarcinii, atunci când este utilizat în doza minimă eficientă și numai atunci când este necesar.

Aceasta este recomandarea de zeci de ani.

Desigur, dacă cineva simte nevoia să ia acetaminofen în mod regulat pe o perioadă mai lungă de timp, este mai bine să ia această decizie după consultarea medicului. Dar ideea că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii provoacă autism nu este susținută de cele mai bune dovezi științifice disponibile.
Pericolul mai mare este că mesajele alarmiste vor descuraja femeile însărcinate să trateze durerea sau febra, punându-le în pericol atât pe ele, cât și pe copiii lor.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
2
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Digi Sport
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
Screenshot 2025-09-28 195249
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: cel puțin 4 morți și 8...
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău...
donald trump
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari...
Ultimele știri
De la Germania nazistă la America lui Trump: de ce politicienii autoritari promovează fantezii despre „fericirea domestică” a femeilor
Descoperire remarcabilă în Cehia. Un set de unelte vechi de 30.000 de ani dezvăluie viața unui vânător din Epoca de Piatră
Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rmn cu un creier afectat de boala Huntington / ilustrație neuroni
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată folosind o tehnică genetică ingenioasă
Rachetă Tomahawk
Vicepreședintele JD Vance: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump anunță „o premieră” și „ceva special” în negocierile de pace pentru Orientul Mijlociu
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină”
donald trump in biroul oval
Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden. „E o amenințare la adresa securității naționale”
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Distanţa la care 'bat' radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...