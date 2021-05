Vaccinarea împotriva coronavirusului în cabinetele medicilor de familie nu va începe astăzi, așa cum era programat inițial. Vicepreședintele Comitetului național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea, Andrei Baciu, a anunțat pe Facebook că începând de marți vor exista peste 3.000 de noi fluxuri de imunizare, dar medicii de familie se plâng că nu pot începe imunizarea în cabinetele proprii, din lipsă de bani pentru a achiziționa toate echipamentele necesare dar și pentru că pacienții nu și-au exprimat dorința de a primi vaccinul de la Johnson & Johnson.

Eva Cristescu, medic de familie: Avem echipamentele pe care noi ni le-am achiziționat și pe care le avem în mod obișnuit, nu am primit niciun fel de materiale de la DSP.

Deși suma pe care o vor primi cadrele medicale pentru fiecare persoană vaccinată a crescut de la 30 de lei la 40 de lei, aceasta este încă insuficientă, susțin medicii de familie.

Eva Cristescu, medic de familie: Sunt niște bani care se supun taxelor și impozitelor și care deja trebuie să acopere foarte multe lucruri, precum plata asistentei și achiziționarea echipamentelor. Am primit mail săptămâna trecută pentru a fi întrebați când suntem găsiți să ni se livreze dozele de vaccin și recunosc cinstit că am refuzat. În primul rând, nu am o listă suficient de lungă de doritori ai vaccinului Johnson & Johnson și atunci am temporizat pentru săptămâna aceasta despre ce număr de doze poate fi vorba, astfel încât să nu ne trezim că primim un număr de doze pe care noi nu le putem folosi și avem după aceea dificultăți cu DSP, eventual să le restituim, cum ni se întâmplă de obicei.

Medicul de familie susține că oamenii s-ar fi putut vaccina de astăzi în cabinete dacă și-ar fi exprimat dorința că vor să o facă, dar nu au făcut-o. Astfel că o vor putea face începând de săptămânile viitoare, dar cu condiția să anunțe înainte de a se prezenta la cabinet.

Eva Cristescu, medic de familie: Dacă se pune problema să sunăm noi la telefon pe toți cei de pe lista noastră, asta fură ceva timp și noi mai avem și alte lucruri de făcut. Sunt pacienți care vin cu rețete, care vor analize, copii care trebuie vaccinați cu vaccinurile din schema obligatorie și așa mai departe. Nu se pune problema, pacienții pot veni dacă ne anunță cu privire la disponibilitatea lor chiar de săptămâna viitoare. Dacă ne-ar fi informat cu privire la dorința lor de a se vaccina cu acest ser în luna trecută în care s-a tot discutat despre asta ar fi putut veni chiar de astăzi, eventual. Dar dacă nu s-au înscris în acest sens, nu putem de azi, mai ales că nici din partea statului român nu avem suportul cuvenit.

