Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța

Coronavirus Vaccination
Vaccin anti-COVID.
Reacții adverse raportate în zilele următoare administrării
Studiu amplu, primul din lume care a analizat mortalitatea pe termen lung (4 ani)

Un studiu francez de amploare confirmă: vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. Realizat de EPI-PHARE (grup de interes științific), acest studiu este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, vaccinate sau nu împotriva COVID-19.

Rezultatele sale, publicate în revista JAMA Network Open, arată că persoanele care au primit un vaccin ARNm nu prezintă un risc mai mare de deces din orice cauză decât cele nevaccinate. O dovadă suplimentară a siguranței acestor vaccinuri, utilizate pe scară largă în întreaga lume.

Vaccinurile cu ARNm au jucat un rol major în reducerea impactului pandemiei de COVID-19 la nivel mondial.

Numeroase studii naționale și internaționale, dintre care multe au fost publicate de EPI-PHARE, au confirmat eficacitatea foarte ridicată a vaccinurilor cu ARNm în reducerea riscului de spitalizare și deces din cauza COVID-19.

Reacții adverse raportate în zilele următoare administrării

Principalele reacții adverse raportate în zilele următoare administrării au fost reacții locale și sistemice, nesemnificative și care s-au rezolvat rapid după vaccinare.

Într-o măsură mai mică, au fost observate și cazuri de miocardită și anafilaxie, dar acestea au rămas rare în comparație cu numărul total de persoane vaccinate și s-au dovedit a fi neletale, cu excepția unor cazuri extrem de rare.

În plus, nu s-a evidențiat nicio asociere între vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 și riscul de infarct miocardic, embolie pulmonară sau accident vascular cerebral. Mai multe studii internaționale au arătat, de asemenea, o reducere a mortalității din toate cauzele pe termen scurt (câteva luni) după vaccinare.

În cadrul supravegherii epidemiologice a vaccinurilor împotriva COVID-19 și cu scopul de a furniza noi date solide privind profilul de siguranță pe termen lung al vaccinurilor, EPI-PHARE a realizat un studiu de farmacoepidemiologie pentru a evalua riscul de mortalitate din toate cauzele la 4 ani la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani vaccinate cu cel puțin o doză de vaccin ARNm (Pfizer-BioNTech sau Moderna) în comparație cu persoanele nevaccinate.

Studiu amplu, primul din lume care a analizat mortalitatea pe termen lung (4 ani)

Realizat pe baza datelor din Sistemul național de date de sănătate (SNDS), acest studiu a inclus 22,7 milioane de persoane vaccinate între mai și octombrie 2021 și 5,9 milioane de persoane nevaccinate la 1 noiembrie 2021, urmărite pe o perioadă medie de 45 de luni.

În total, pe parcursul a patru ani de monitorizare, au fost observate 98.429 decese din toate cauzele (din 22,7 milioane de persoane vaccinate, adică 0,4%) la persoanele vaccinate, față de 32.662 (din 5,9 milioane de persoane nevaccinate, adică 0,6%) la persoanele nevaccinate.

Persoanele care au primit cel puțin o doză de vaccin cu ARNm prezentau un risc de deces din orice cauză redus cu 25% în comparație cu persoanele nevaccinate.

Această reducere a riscului a fost observată pentru principalele cauze de deces studiate, inclusiv bolile cardiovasculare și cancerul. În plus, mortalitatea asociată cu COVID-19 a fost redusă cu 74% în rândul persoanelor vaccinate, confirmând din nou eficacitatea vaccinării împotriva formelor grave.

Acest amplu studiu național este primul din lume care a analizat mortalitatea pe termen lung (4 ani) la persoanele care au primit doze de vaccin cu ARN mesager.

Rezultatele exclud orice creștere a riscului de mortalitate pe termen lung asociat vaccinării cu ARNm împotriva COVID-19 și consolidează cunoștințele privind profilul de siguranță al acestora.

