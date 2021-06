Vaccinurile sunt eficiente în fața noilor tulpini. Baciu: Cei vaccinați cu schema completă sunt protejați și față de varianta Delta

Vaccinurile protejează şi față de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, afirmă luni secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu, care citează un studiu britanic.

"Vaccinurile ne protejează şi de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2! Un studiu britanic publicat în revista medicală The Lancet arată că persoanele imunizate (schema completă) cu serurile Pfizer/BioNTech şi Oxford/AstraZeneca au dezvoltat anticorpi capabili să neutralizeze varianta Delta (India) a noului coronavirus", scrie Baciu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit secretarului de stat, este important că organismul produce anticorpii necesari şi recunoaşte această mutaţie a coronavirusului.

"Din păcate, în România sunt deja 35 de persoane infectate cu varianta Delta a tulpinii virale SARS-Cov2", mai spune Andrei Baciu.

Varianta Delta a coronavirsului a ajuns din India în peste 70 de ţări şi este pe cale să devină dominantă la nivel global. Este semnalul de alarmă tras de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care adaugă: evoluţia pandemiei de COVID-19 este însă foarte dinamică.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat sâmbătă că tulpina indiană a SARS-CoV-2 poate deveni predominantă şi în România, ea afirmând că spitalele sunt pregătite pentru valul patru al pandemiei.

"Ea (tulpina Delta - n.r.) este cu o rată de infectivitate mai mare decât celelalte tulpini circulante, conform estimărilor pe care asociaţiile europene le fac, durata până la care tulpina Delta şi rata de infectivitate a acesteia vor avea consecinţe nu este una foarte lungă. Este vorba probabil de mai multe săptămâni sau mai puţine luni până când şi la noi tulpina Delta va deveni predominantă. M-aş feri să dau o estimare exactă, pentru că există numeroşi factori care contribuie, aşa cum am văzut şi ce s-a întâmplat anul trecut pe perioada de vară, incidenţa a scăzut şi era un an în care nu am avut vaccinare, aşa cum vedem că se întâmplă în alte ţări, acolo unde există un procent mare de vaccinaţi cu două doze, cum este Israelul, incidenţa este ţinută sub control în continuare şi atunci cred că mesajul pe care trebuie din nou să îl transmitem împreună este că avem şanse mari să trecem cu bine prin săptămânile şi lunile ce urmează, dacă ne vaccinăm. Aşa cum am spus, noi suntem pregătiţi pentru oricare dintre posibilităţi. Am pregătit spitalele şi fluxurile din spitale, tocmai pentru a face faţă la o recrudescenţă a cazurilor de COVID. Suntem pregătiţi indiferent dacă această creştere va apărea sau nu sau dacă va apărea mai devreme sau mai târziu", a subliniat ministrul Ioana Mihăilă.

Editor : G.M.