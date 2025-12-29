Live TV

Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările la camera de gardă. Ne așteptăm ca situația să se complice”

Data publicării:
spital
România se confruntă cu un val de cazuri de gripă. Foto: Captură Digi24

România se confruntă cu un val de cazuri de gripă. La Institutul „Matei Balș” din Capitală, de exemplu, s-a dublat numărul bolnavilor care ajung la camera de gardă.



Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”: În ultimele 2 săptămâni avem o creștere mai mult decât evidentă în ceea ce privește cazurile de infecții respiratorii acute și cu siguranță că gripa ocupă un rol, un rol primordial la nivelul institutului. Practic s-au dublat prezentări la nivelul camerei de gardă și această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă, pe care o găsim și în restul Europei, cu o mare preponderență, este și în România. Noi am făcut secvențiere la nivelul Institutul, la nivelul laboratorului din Matei Balș și am constatat că un procent important se referă la această variantă. Așa cum era de așteptat, nu e ceva diferit. Suntem într-un sezon de gripă aflat într-un punct de intensitate mare. Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni și la începutul anului viitor situația să fie una complicată.

Și atunci este foarte important să gândim la nivel de prevenție și mă refer în primul rând la vaccinare și la tot ceea ce înseamnă reguli care să ne protejeze. Atenție mare cu oamenii care au peste 60 sau 65 de ani, cei cu boli cronice, copii mici care pot face și complicații. Din păcate, gripa nu e o simplă răceală, este boala care te pune la pat în mai puțin de 24h și luați în calcul că există tratamentul antiviral care vă poate ajuta să vă ridicați din parte în timpul cel mai scurt, dacă tratamentul e administrat încă de la debut. Dacă vom face aceste lucruri, eu cred că vom trece cu bine, dar rămâne acest sezon rece, acest sezon de gripă, la fel ca și în alți ani, cu un mare caracter de sau cu noțiunea de imprevizibil, pentru că e greu de spus ce se va întâmpla.

