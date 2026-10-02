Odată cu începutul noului an școlar și cu răcirea vremii, și infecțiile respiratorii au început să se înmulțească. La sfârșitul lunii septembrie, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, numărul copiilor spitalizați în secția de Pediatrie cu afecțiuni respiratorii a fost de trei ori mai mare. De asemenea, la nivel național au apărut și cazuri de gripă, iar vineri, 2 octombrie, Ministerul Sănătății a lansat un apel pentru începerea vaccinării antigripale.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a subliniat că sezonul de gripă ar urma să aibă o intensitate mare la finalul anului și în prima lună din 2027.

„Fără discuție că lucrurile încep să fie serioase. E o normalitate, aș putea spune. În momentul în care cei mici revin la școală, cam de fiecare dată, circulația pentru virusurile respiratorii e în creștere. Avem mai multe, dar suntem departe de sezonul de gripă care va veni, așa cum bine știți, și va avea o intensitate foarte probabil mare în finalul anului și în prima lună din următorul an”.

Simptomele gripei includ: dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la oră la alta.

„Sigur că schimbările relativ bruște de temperatură reprezintă un factor care influențează și crește numărul de viroze. E destul de simplu. Cine a trecut o dată prin gripă știe că nu e o simplă viroză și că e acea afecțiune care te pune la pat și te pune destul de repede. Și, chiar dacă nu sunt complicații, oricum înseamnă dureri musculare și articulare importante, dureri de cap, o stare generală care se modifică brusc de la oră la alta. Adică gripa categoric e mult mai serioasă. Vorbesc de situația în care nu sunt vaccinat și fac practic gripa, iar dacă sunt și o persoană în vârstă, am și boli cronice, pot să am o mare probabilitate de a face o formă severă, de a fi internat, de a avea complicații și de a ajunge inclusiv în Terapie Intensivă și la deces în unele cazuri”, a explicat medicul, întrebat cum deosebim o simplă viroză de ceva mult mai serios.

În urmă cu un an, vaccinarea la nivel național „a fost extrem de slabă”, a mai precizat medicul infecționist.

„Ar trebui să ne gândim că anul trecut vaccinarea la nivelul României a fost extrem de slabă, 6% din populația României. La persoanele cu factori de risc, cei care sunt în vârstă și cu boli cronice, în loc să avem minim 75% dintre ei, am avut mai puțin de o treime, adică undeva în jur de 23, ceea ce înseamnă o situație imprevizibilă și de exemplu, din trei bunici, doi sigur nu sunt protejați”.

Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” recomandă vaccinarea antigripală și a explicat: „Ar trebui să facem precizarea: și dacă fac gripă în momentul în care sunt vaccinat, va fi o formă, cu mare probabilitate, mai ușoară, care nu-mi va pune viața în pericol”.

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Editor : A.M.G.