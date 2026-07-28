Live TV

Exclusiv Veniturile angajaților din Sănătate nu vor scădea, dă asigurări Cseke Attila. Despre legea salarizării: „Nu sunt șanse să fie aprobată”

Data actualizării: Data publicării:
Cseke Attila.
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
80% dintre angajați ar urma să primească venituri mai mari 7.800 de posturi din Sănătate, propuse pentru deblocare „Dacă nu se găsesc soluții, proiectul legii salarizării trebuie abandonat”

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat marți, în exclusivitate la Digi24, că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaţilor din sistemul medical nu vor scădea, subliniind că nu ministerul pe care îl conduce este „iniţiatorul” proiectului Legii salarizării unitare, ci Ministerul Muncii, dar şi că acest proiect vizează salarizarea întregului sistem bugetar, nu doar a celui sanitar. Pe de altă parte, Cseke, în calitate de parlamentar UDMR, s-a arătat sceptic în privinţa adoptării în Parlament a proiectului într-un „timp scurt”. 

80% dintre angajați ar urma să primească venituri mai mari

„Vreau să specific că acest proiect al legii salarizării nu este un proiect al legii salarizării în domeniul sanitar, ci o salarizare unitară pentru domeniul bugetar, deci nu este un proiect iniţiat de către Ministerul Sănătăţii. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat. Am făcut şi o adresă săptămâna trecută Ministerului Muncii, în care am identificat aceste chestiuni şi în care mare partea lor sunt soluţionate astăzi”, a declarat, marţi, într-o intervenţie la Digi 24, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, precizând că toate datele tehnice cu privire la calcule, sporuri şi altele trebuie să le dea iniţiatorul, care este Ministerul Muncii.

Întrebat dacă l-a întrebat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pâslaru, dacă prin aplicarea noii legi ar urma să scadă veniturile angajaţilor din sistemul de sănătate, Cseke a răspuns că „evident” că a întrebat acest lucru. 

„Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile, la circa 80% va avea loc o creştere a veniturilor şi 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la acelaşi nivel până la 2031. Dar acestea sunt, încă o dată, pe baza informaţiilor pe care noi le primim”, a punctat ministrul.

7.800 de posturi din Sănătate, propuse pentru deblocare

Cseke Attila a adăugat că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaţilor nu vor scădea, afirmaţia fiind în contextul în care participanţi la greva generală au spus că vor pierde 600-700 de lei la salariu.

Întrebat dacă sindicatele sunt de acord cu Memorandumul iniţiat de MS pentru deblocarea a 7.800 de posturi din Sănătate şi ce se va înâmpla în continuare, ministrul interimar a răspuns: „Eu cred că sunt de acord, pentru că pe actuala legislaţie, modalitatea de deblocare a posturilor, a angajărilor în spitale este prin acest mecanism prin care Ministerul Sănătăţii iniţiază acest proiect de memorandum. Şi în ultimii doi ani este singura iniţiativă, pe circuitul de avizare interministerial al Ministerului Sănătăţii, prin care propunem deblocarea unui număr semnificativ de posturi. Am avut o primă variantă, au cerut analizarea şi a altor criterii, de baza cărora să facem această analiză, am făcut această analiză, am finalizat acest proiect de memorandum şi l-am pus în circuitul de avizare interministerial”. 

Ministrul a spus că posturile ar urma să fie deblocate în momentul în care se aprobă în şedinţa de Guvern. 

„Memorandumul are şi o anexă cu toate spitalele, exact cât se alocă pentru fiecare spital. Pot să vă spun că pe noile criterii, spitalele care au o complexitate medicală, tratează diagnostice mai complexe, au un număr în creştere de posturi care urmează a fi deblocate şi cele care au o complexitate mai mică, acolo numărul propus de deblocare este mai redus. S-a acordat prioritate acelor spitale care tratează bolnavii cu problematici mai complexe”, a afirmat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, în momentul în care Memorandumul este aprobat, Ministerul Sănătăţii comunică fiecărui spital exact numărul de posturi deblocate, după care unitatea sanitară poate începe procedura de angajare.

„Dacă nu se găsesc soluții, proiectul legii salarizării trebuie abandonat”

Totodată, Cseke Attila le transmite pacienţilor care aveau o programare la medic, într-un spital public, în această zi, că Ministerul Sănătăţii „face toate demersurile pentru a fi alături de ei”. 

„Am făcut aceste demersuri şi în ultimele săptămâni. Am discutat cu sindicatele încă o dată. Pe un proiect legislativ care nu este al Ministerului Sănătăţii, am găsit soluţii pentru marea majoritate a problemelor semnalate de către sindicate. putem să discutăm în continuare, suntem deschişi, astăzi avem încă o discuţie tehnică exact pe text. Şi interesul Ministerului Sănătăţii este ca serviciile medicale să fie efectuate, şi nu afectate. Şi am spus acest lucru şi ieri la discuţiile cu sindicatele”, a precizat ministrul interimar. 

Cseke Attila a adăugat că, în condiţiile în care discuţiile tehnice au avansat foarte mult, interesul MS este acela ca „această grevă să se termine cât mai rapid”. 

pe de altă parte, în calitate de parlamentar UDMR, Cseke Attila a afirmat că „se vede foarte clar că cel puţin astăzi, când se discută”, nu sunt „şanse pe termen scurt, într-o zi, două, într-o săptămână, ca acest proiect al salarizării unitare pe multiple domenii să fie adoptat”.

„Şi atunci, eu cred că discuţiile tehnice sunt importante, discuţiile cu grupurile parlamentare pentru a se găsit soluţii, dacă se găsesc soluţii în comun, trebuie promovat şi trebuie aprobat, dacă nu, trebuie abandonat acest proiect”, a punctat Cseke Attila. 

Citește și: Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”. Deblocarea a 22 de posturi „denotă o neînțelegere a situației”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate: peste 500 de spitale asigură doar urgențele. Lideri sindicali: „Dacă scad sporurile, vor scădea și veniturile”
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Sunt șanse „zero” ca legea salarizării să treacă săptămâna aceasta. „4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”
2026-06-03-4705
Sanitas confirmă greva generală din spitale: Va fi declanșată în aproximativ 400 de unități sanitare. „Guvernul ne-a adus aici”
Spital Buăzu
Criza din sănătate la Buzău: lipsă de personal, burnout în creștere și boli care decimează cadrele medicale, potrivit Sanitas
sanitas protest
Grevă în sănătate: Sanitas anunță că personalul medical iese marți în stradă împotriva Legii salarizării. Ce se întâmplă cu pacienții
Recomandările redacţiei
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au...
zelenski trump davos
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Oficial: SUA sunt la ani distanţă de capacitatea Ucrainei în...
Melania Trump
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania...
Ultimele știri
Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție
Ministrul Finanțelor explică de ce a fost prelungit termenul pentru TVA de 9% la locuințe. „Este o măsură de echitate”
Agenție românească, din nou între cele mai bune din lume: Five Elements Digital, nominalizată al 6-lea an la Global Search Awards
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Cel mai criticat jucător de la FCSB, lăudat de Dumitru Dragomir: „Nu e lăsat să se exprime! Poate ajunge...
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
Averea reală a lui Putin, una uriaşă. Câți bani ar fi strâns de când conduce Rusia, conform investigaţiilor
Digi FM
Imagini speciale cu prințul George la împlinirea vârstei de 13 ani. Pasul important pe care fiul lui William...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Real Madrid a cedat! S-au trimis hârtiile pentru Vinicius Junior
Pro FM
De ce își ascunde Alexandra Căpitănescu relația cu Bogdan, chitaristul trupei sale: „Încerc să protejez ceea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”