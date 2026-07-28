Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat marți, în exclusivitate la Digi24, că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaţilor din sistemul medical nu vor scădea, subliniind că nu ministerul pe care îl conduce este „iniţiatorul” proiectului Legii salarizării unitare, ci Ministerul Muncii, dar şi că acest proiect vizează salarizarea întregului sistem bugetar, nu doar a celui sanitar. Pe de altă parte, Cseke, în calitate de parlamentar UDMR, s-a arătat sceptic în privinţa adoptării în Parlament a proiectului într-un „timp scurt”.

80% dintre angajați ar urma să primească venituri mai mari

„Vreau să specific că acest proiect al legii salarizării nu este un proiect al legii salarizării în domeniul sanitar, ci o salarizare unitară pentru domeniul bugetar, deci nu este un proiect iniţiat de către Ministerul Sănătăţii. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat. Am făcut şi o adresă săptămâna trecută Ministerului Muncii, în care am identificat aceste chestiuni şi în care mare partea lor sunt soluţionate astăzi”, a declarat, marţi, într-o intervenţie la Digi 24, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, precizând că toate datele tehnice cu privire la calcule, sporuri şi altele trebuie să le dea iniţiatorul, care este Ministerul Muncii.



Întrebat dacă l-a întrebat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pâslaru, dacă prin aplicarea noii legi ar urma să scadă veniturile angajaţilor din sistemul de sănătate, Cseke a răspuns că „evident” că a întrebat acest lucru.



„Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile, la circa 80% va avea loc o creştere a veniturilor şi 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la acelaşi nivel până la 2031. Dar acestea sunt, încă o dată, pe baza informaţiilor pe care noi le primim”, a punctat ministrul.

7.800 de posturi din Sănătate, propuse pentru deblocare

Cseke Attila a adăugat că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaţilor nu vor scădea, afirmaţia fiind în contextul în care participanţi la greva generală au spus că vor pierde 600-700 de lei la salariu.



Întrebat dacă sindicatele sunt de acord cu Memorandumul iniţiat de MS pentru deblocarea a 7.800 de posturi din Sănătate şi ce se va înâmpla în continuare, ministrul interimar a răspuns: „Eu cred că sunt de acord, pentru că pe actuala legislaţie, modalitatea de deblocare a posturilor, a angajărilor în spitale este prin acest mecanism prin care Ministerul Sănătăţii iniţiază acest proiect de memorandum. Şi în ultimii doi ani este singura iniţiativă, pe circuitul de avizare interministerial al Ministerului Sănătăţii, prin care propunem deblocarea unui număr semnificativ de posturi. Am avut o primă variantă, au cerut analizarea şi a altor criterii, de baza cărora să facem această analiză, am făcut această analiză, am finalizat acest proiect de memorandum şi l-am pus în circuitul de avizare interministerial”.



Ministrul a spus că posturile ar urma să fie deblocate în momentul în care se aprobă în şedinţa de Guvern.



„Memorandumul are şi o anexă cu toate spitalele, exact cât se alocă pentru fiecare spital. Pot să vă spun că pe noile criterii, spitalele care au o complexitate medicală, tratează diagnostice mai complexe, au un număr în creştere de posturi care urmează a fi deblocate şi cele care au o complexitate mai mică, acolo numărul propus de deblocare este mai redus. S-a acordat prioritate acelor spitale care tratează bolnavii cu problematici mai complexe”, a afirmat Cseke Attila.



Potrivit acestuia, în momentul în care Memorandumul este aprobat, Ministerul Sănătăţii comunică fiecărui spital exact numărul de posturi deblocate, după care unitatea sanitară poate începe procedura de angajare.

„Dacă nu se găsesc soluții, proiectul legii salarizării trebuie abandonat”

Totodată, Cseke Attila le transmite pacienţilor care aveau o programare la medic, într-un spital public, în această zi, că Ministerul Sănătăţii „face toate demersurile pentru a fi alături de ei”.



„Am făcut aceste demersuri şi în ultimele săptămâni. Am discutat cu sindicatele încă o dată. Pe un proiect legislativ care nu este al Ministerului Sănătăţii, am găsit soluţii pentru marea majoritate a problemelor semnalate de către sindicate. putem să discutăm în continuare, suntem deschişi, astăzi avem încă o discuţie tehnică exact pe text. Şi interesul Ministerului Sănătăţii este ca serviciile medicale să fie efectuate, şi nu afectate. Şi am spus acest lucru şi ieri la discuţiile cu sindicatele”, a precizat ministrul interimar.



Cseke Attila a adăugat că, în condiţiile în care discuţiile tehnice au avansat foarte mult, interesul MS este acela ca „această grevă să se termine cât mai rapid”.



pe de altă parte, în calitate de parlamentar UDMR, Cseke Attila a afirmat că „se vede foarte clar că cel puţin astăzi, când se discută”, nu sunt „şanse pe termen scurt, într-o zi, două, într-o săptămână, ca acest proiect al salarizării unitare pe multiple domenii să fie adoptat”.



„Şi atunci, eu cred că discuţiile tehnice sunt importante, discuţiile cu grupurile parlamentare pentru a se găsit soluţii, dacă se găsesc soluţii în comun, trebuie promovat şi trebuie aprobat, dacă nu, trebuie abandonat acest proiect”, a punctat Cseke Attila.

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Editor : C.A.