Live TV

Verdeața de primăvară bogată în fibre și vitamine. Recomandările specialiștilor în nutriție: „Este benefică și pentru funcția hepatică”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficiile șteviei pentru organism. Foto Getty Images
Din articol
Ce este ștevia Beneficiile șteviei pentru organsim Cum poate fi consumată

Odată cu instalarea primăverii, piețele locale devin tot mai bogate în verdețuri proaspete, iar ștevia se află printre produsele preferate ale sezonului. Cu frunze fragede, gust ușor acrișor și o textură delicată, planta ocupă de mult timp un loc important în bucătăria tradițională românească. Dincolo de utilizările culinare, aceasta se remarcă prin valoarea nutritivă, fiind o sursă importantă de fibre, vitamine și minerale esențiale pentru organism. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24, care sunt principalele beneficii ale consumului și cum poate fi integrată eficient ștevia în alimentația zilnică.

Încadrată în categoria verdețurilor de sezon, ștevia este consumată, de regulă, în faza de frunze tinere, înainte de maturizare. În această etapă, planta are o textură fragedă și permite o preparare termică rapidă, fiind ușor de integrat în diverse rețete.

Ce este ștevia

Ștevia este o plantă verde comestibilă specifică primăverii, care crește atât spontan, cât și în culturi. Este frecvent folosită în alimentație datorită frunzelor fragede, bogate în nutrienți, și a gustului ușor acrișor, caracteristic sezonului.

„Din punct de vedere nutrițional, ștevia se remarcă printr-un aport semnificativ de fibre alimentare, vitamine esențiale, precum A, C și K, dar și minerale, între care fierul, potasiul și magneziul. Această combinație o transformă într-o opțiune ușoară de hrană, dar cu valoare nutritivă crescută, recomandată în dietele echilibrate, bazate pe produse de sezon.”, a explicat specialistul în nutriție

Beneficiile șteviei pentru organsim

„Consumată în mod regulat, ștevia contribuie la susținerea sănătății digestive, având un rol în reglarea tranzitului intestinal și în facilitarea proceselor de eliminare, fără a suprasolicita sistemul digestiv. Din acest motiv, este frecvent asociată cu ameliorarea constipației și cu reducerea senzației de disconfort apărute după mese.

De asemenea, datorită conținutului ridicat de apă și a digestibilității ușoare, această verdeață ajută la menținerea confortului abdominal, diminuând balonarea și limitând procesele de fermentație intestinală. Totodată, este considerată benefică pentru funcția hepatică, susținând procesele naturale de metabolizare și contribuind la eliminarea exceselor alimentare.

Aportul de potasiu joacă un rol esențial în menținerea echilibrului hidric al organismului și poate ajuta la reducerea retenției de lichide, în special în perioadele în care alimentația este mai bogată în sare. În același timp, conținutul de fier și vitamina C susține nivelul de energie și vitalitatea generală, fiind util în combaterea stărilor de oboseală.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum poate fi consumată

Ștevia poate fi integrată cu ușurință în alimentația zilnică, fiind o verdeață de primăvară versatilă, accesibilă și ușor de adaptat în numeroase preparate culinare.

„În varianta tradițională, ștevia este cel mai frecvent consumată sub formă de mâncare caldă, alături de ingrediente de bază precum ceapa, usturoiul și roșiile. Aromele se combină armonios, rezultând un preparat echilibrat, ușor și potrivit sezonului de primăvară. În această formă, frunzele își păstrează gustul ușor acrișor și textura fragedă, fiind o opțiune simplă, dar nutritivă.

În același timp, ștevia poate fi consumată și în variante rapide, adaptate stilului de viață actual, fără a necesita preparare îndelungată sau tehnici culinare complexe. De exemplu, poate fi inclusă în lipii sau wrap-uri, alături de hummus și legume proaspete, pentru o masă echilibrată, ușor de transportat și de consumat în orice moment al zilei.

O altă variantă frecvent utilizată este adăugarea în preparate pe bază de ouă, precum omletele, în special la micul dejun. Gătită împreună cu ouăle, aduce un plus de prospețime și valoare nutritivă, fără a modifica semnificativ gustul final al preparatului”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan, pentru Digi24. ”, conchide psihonutriționistul Gina Tăujan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
alexandru rogobete face declaratii
4
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
masura-nato
5
Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau excluderea Spaniei...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
160414 functionari zalau-1
Funcţionarii, stresaţi de cetăţeni. Medicii le recomandă, după buget, excursii în Thailanda sau plimbări în parc
Recomandările redacţiei
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
VIDEO Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă...
Militari NATO
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă...
colaj atac trump
VIDEO Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenților...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din...
Ultimele știri
Explozie pe piața chiriilor: Tot mai mulți români amână să cumpere locuințe și aleg soluția temporară. „Oamenii sunt mult mai precauți”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
SUA rămân fără rachete pentru un „viitor război” după bombardarea Iranului. Cât ar putea dura refacerea stocurilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”