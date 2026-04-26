Verdeața de primăvară bogată în fibre și vitamine. Recomandările specialiștilor în nutriție: „Este benefică și pentru funcția hepatică”

Odată cu instalarea primăverii, piețele locale devin tot mai bogate în verdețuri proaspete, iar ștevia se află printre produsele preferate ale sezonului. Cu frunze fragede, gust ușor acrișor și o textură delicată, planta ocupă de mult timp un loc important în bucătăria tradițională românească. Dincolo de utilizările culinare, aceasta se remarcă prin valoarea nutritivă, fiind o sursă importantă de fibre, vitamine și minerale esențiale pentru organism. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24, care sunt principalele beneficii ale consumului și cum poate fi integrată eficient ștevia în alimentația zilnică.

Încadrată în categoria verdețurilor de sezon, ștevia este consumată, de regulă, în faza de frunze tinere, înainte de maturizare. În această etapă, planta are o textură fragedă și permite o preparare termică rapidă, fiind ușor de integrat în diverse rețete.

Ce este ștevia

Ștevia este o plantă verde comestibilă specifică primăverii, care crește atât spontan, cât și în culturi. Este frecvent folosită în alimentație datorită frunzelor fragede, bogate în nutrienți, și a gustului ușor acrișor, caracteristic sezonului.

„Din punct de vedere nutrițional, ștevia se remarcă printr-un aport semnificativ de fibre alimentare, vitamine esențiale, precum A, C și K, dar și minerale, între care fierul, potasiul și magneziul. Această combinație o transformă într-o opțiune ușoară de hrană, dar cu valoare nutritivă crescută, recomandată în dietele echilibrate, bazate pe produse de sezon.”, a explicat specialistul în nutriție

Beneficiile șteviei pentru organsim

„Consumată în mod regulat, ștevia contribuie la susținerea sănătății digestive, având un rol în reglarea tranzitului intestinal și în facilitarea proceselor de eliminare, fără a suprasolicita sistemul digestiv. Din acest motiv, este frecvent asociată cu ameliorarea constipației și cu reducerea senzației de disconfort apărute după mese.

De asemenea, datorită conținutului ridicat de apă și a digestibilității ușoare, această verdeață ajută la menținerea confortului abdominal, diminuând balonarea și limitând procesele de fermentație intestinală. Totodată, este considerată benefică pentru funcția hepatică, susținând procesele naturale de metabolizare și contribuind la eliminarea exceselor alimentare.

Aportul de potasiu joacă un rol esențial în menținerea echilibrului hidric al organismului și poate ajuta la reducerea retenției de lichide, în special în perioadele în care alimentația este mai bogată în sare. În același timp, conținutul de fier și vitamina C susține nivelul de energie și vitalitatea generală, fiind util în combaterea stărilor de oboseală.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum poate fi consumată

Ștevia poate fi integrată cu ușurință în alimentația zilnică, fiind o verdeață de primăvară versatilă, accesibilă și ușor de adaptat în numeroase preparate culinare.

„În varianta tradițională, ștevia este cel mai frecvent consumată sub formă de mâncare caldă, alături de ingrediente de bază precum ceapa, usturoiul și roșiile. Aromele se combină armonios, rezultând un preparat echilibrat, ușor și potrivit sezonului de primăvară. În această formă, frunzele își păstrează gustul ușor acrișor și textura fragedă, fiind o opțiune simplă, dar nutritivă.

În același timp, ștevia poate fi consumată și în variante rapide, adaptate stilului de viață actual, fără a necesita preparare îndelungată sau tehnici culinare complexe. De exemplu, poate fi inclusă în lipii sau wrap-uri, alături de hummus și legume proaspete, pentru o masă echilibrată, ușor de transportat și de consumat în orice moment al zilei.

O altă variantă frecvent utilizată este adăugarea în preparate pe bază de ouă, precum omletele, în special la micul dejun. Gătită împreună cu ouăle, aduce un plus de prospețime și valoare nutritivă, fără a modifica semnificativ gustul final al preparatului”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan, pentru Digi24. ”, conchide psihonutriționistul Gina Tăujan