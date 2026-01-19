Live TV

Viața i s-a schimbat complet, la doar 44 de ani. Cum a fost salvat un bărbat

Articol susținut de SANADOR

În cazul unor afecțiuni grave, dotările de ultimă generație și experiența echipei medicale pot salva vieți. În această situație s-a aflat și Florin, care, la doar 44 de ani, a primit un diagnostic sever: cancer la ficat. Bărbatul a descoperit afecțiunea în urma unei investigații imagistice. A urmat tratamentul chirurgical recomandat, prin rezecție hepatică, completat cu mai multe ședințe de chimioterapie și imunoterapie, la Viena.

Deși inițial rezultatele au fost bune, indicând remisia bolii, după doar un an, examinările de control au arătat noi leziuni tumorale în ficat. Bărbatul dezvoltase un cancer hepatic mixt – colangiocarcinom combinat cu carcinom hepatocelular, evoluția fiind severă. Îngrijorat, s-a programat la consultație la Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, specialist cunoscut pentru rezultatele deosebite obținute în chirurgia hepatică.

Prof. Dr. Vlad Brașoveanu i-a explicat lui Florin că singura șansă în cazul lui era un transplant de ficat de la donator viu. Din fericire, soția lui era compatibilă, iar bărbatul a optat ca operația să aibă loc la Spitalul Clinic SANADOR, singurul spital privat din România unde sunt realizate operații de transplant hepatic de la donator în viață.

Această intervenție chirurgicală deosebit de complexă a fost finalizată cu succes de echipa medicală coordonată de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu. Florin a primit lobul hepatic drept donat de soția sa. Recoltarea fragmentului de ficat a fost realizată minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică 3D, cu rezultate foarte bune și recuperare mai rapidă comparativ cu o intervenție de hepatectomie realizată clasic, prin abord deschis.

Datorită infrastructurii de ultimă generație de care beneficiază Spitalul Clinic SANADOR, recuperarea ambilor pacienți – Florin și soția sa – a fost optimă și fără probleme. Donatoarea s-a externat după 6 zile de la operație, iar pacientul după doar 11 zile de la transplant, într-o stare bună, cu un ficat perfect funcțional. În prezent, bărbatul se simte bine, și-a reluat activitățile obișnuite și revine periodic la control, pentru monitorizare.

La Centrul Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale ficatului au acces la o abordare modernă multidisciplinară, care asigură cele mai bune rezultate. Consultațiile de specialitate sunt completate cu analize de laborator amănunțite și investigații imagistice de ultimă generație, în funcție de indicație, pentru stabilirea diagnosticului exact și recomandarea celei mai potrivite soluții de tratament.

Intervențiile de chirurgie hepatică, inclusiv cele de transplant hepatic de la donator viu, se desfășoară la Spitalul Clinic SANADOR, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România. Pacienții primesc îngrijiri avansate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, care poate asigura asistența medicală necesară persoanelor care trec printr-o operație majoră.

 

