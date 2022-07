VIDEO. Cum putem salva viața unui om căzut pe stradă. Tehnici corecte de prim-ajutor pe care trebuie să le aplicăm

Pe măsură ce cresc temperaturile, Ambulanța București Ilfov primește tot mai multe apeluri. Căldura poate provoca probleme de sănătate grave, în special persoanelor în vârstă, bolnavilor cronic și copiilor. Din acest motiv e important să știm să acordăm prim-ajutor, într-o situație de urgență. Astfel de cursuri se fac în spitale, periodic.

Daniela Voinea - asistent-șef Inst. Marius Nasta: Mă apropii, mă asigur că nu e nimic căzut, că nu e niciun cablu electric. Verific dacă răspunde. Mă așez în genunchi, lângă, cu mâinile pe umeri, ușor îl zgâlțâi și întreb, cu voce tare, sunteți bine? Nu-mi răspunde.

Daniela Voinea - asistent-șef Inst. Marius Nasta: Pasul 2 e să verific dacă respiră. O mână pe frunte, înclin ușor capul, 2 degete sub bărbie și ridic, mă apropii cu urechea de gura victimei, privesc toracele. Nu mai mult de 10 secunde.

Daniela Voinea - asistent-șef Inst. Marius Nasta: Dacă sunt singură, sun la 112, pornesc spikerul și locația și încep manevrele de resucitare. Dacă am ajutor, rog să sune la 112, care e mesajul clar care trebuie dat la 112: nu răspunde, nu respiră, am început manevrele de resuscitare și sunt în locul cutare, am nevoie de un defibrilator.

În manevrele de resuscitare, este important ca persoană care acordă primul ajutor să știe cum se fac compresiile corect.

Daniela Voinea - asistent-șef Inst. Marius Nasta: Pieptul gol, jumătatea inferioară a sternului, podul palmei, vin cu cealaltă palmă deasupra, coatele drepte și vin perpendicular pe victimă. Dacă veți face de aici, veți obosi. Ritmul e de 120 pe minut.

Daniela Voinea - asistent-șef Inst. Marius Nasta: Dacă e vorba de un copil, se fac respirațiile salvatoare. O mână pe frunte, înclin ușor, 2 degete sub bărbie, cu degetul arătător și degetul mare pensez nasul victimei. Expir prelung acoperind gura complet și în același timp urmăresc expansiunea toracelui. Dacă nu îmi ies respirațiile, nu insist, fac compresiile până vin ajutoare.

Studiile arată că 80% dintre români nu știu să acorde prim-ajutor. În perioada de vară numărul solicitărilor la 112 crește. În ultimele 24 de ore la Ambulanța București Ilfov au fost 2006 de solicitări, jumătate de cod roșu și galben, adică grave, 108 au fost în loc public, inclusiv oameni care și-au pierdut cunoștința.

