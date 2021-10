VIDEO. Restricțiile și dramele din spitale au resuscitat vaccinarea. Medic: Chiar s-au speriat de boală de data asta

Dramele din spitale și noile restricții abia intrate în vigoare, au reanimat centrele rurale de vaccinare. La Vidra, medicii au rămas fără ser Pfizer din cauză că în weekend au vaccinat un număr record de persoane. Recorduri de pacienți au fost înregistrate și la Hotarele, în Giurgiu, ori la Berceni, Ilfov, după ce luni de zile, centrele au fost mai multe goale.

Femeie: Bună ziua! Pfizer ați adus?

Cadrul medical: Nu este!

Femeie: Mai durează?

Cadrul medical: Nu știm cât mai durează!

Bărbat, însoțitor: Bună ziua!

Cadrul medical: Bună ziua! Ați venit la vaccinare?

Bărbat: Da!

Cadrul medical: Pentru mamaia, da? Pfizer, din păcate, nu mai avem. Sunteți la prima doză?

Bărbat: Da!

Cadrul medical: Reveniți mai târziu cu un telefon, să vedem dacă ne-au adus vaccinurile?

Medic: „De data asta, pe ei nu-i interesa neapărat certificatul verde, ci teama de boală!”

În țara-n care centrele de vaccinare au fost goale luni în șir, imaginile de la centrul Vidra, par dialoguri regizate. Sunt însă reale. Pentru că sâmbătă, cadrele medicale au vaccinat atât de mulți pacienți cu Pfizer, încât au terminat dozele. Așa că în această dimineață, pacienții care au vrut vaccin Pfizer în primă doză, rapel sau booster, au fost reprogramați.

Niculina Bancu, medic coordonator Centrul Vidra, Ilfov: Sâmbătă s-au vaccinat 240 de persoane, seara s-au terminat dozele de Pfizer, motiv pentru care duminică nu am vaccinat decât Johnson și am făcut o listă de așteptare. A fost o surpriză mai mult decât plăcută pentru noi, pentru că din ăstia 240, mai mult de jumătate au fost localnici. Deci, în sfârșit, am reușit să aducem localnicii. De data asta, pe ei nu-i interesa neapărat certificatul verde, ci teama de boală! Ca dovadă că nu au ales vaccinul Johnson, la care obții un certificat imediat, ci Pfizer, pentru că sunt multe cazuri, au fost decese și atunci chiar sunt speriați de boală, de data asta.

Nu mai este gol nici centrul rural Hotarele, din Giurgiu. N-are îmbulzeala din primăvară, dar a înregistrat deja un record pentru această toamnă.

Cătălin Tudor, medic coordonator Centrul Hotarele: Au venit foarte mulți pacienți! Peste 110 persoane, ieri! Alaltăieri 85, e în creștere!

Reporter: Ce vă spun pacienții, domnule doctor? Ce i-a convins acum să se vaccineze?

Cătălin Tudor, medic: Restricțiile! Restricțiile, cred, cel mai mult! Altfel ar fi mai tărăgănat, mai așteptăm să vedem ce se mai întâmplă... Majoritatea asta spun.

Femeie: E nora gravidă, o să nască și... de aia am venit să mă vaccinez. Pentru asta!

Femeie: Am vrut să-l fac din primăvară, cu fata, dar am zis că tot nu-l convingeam pe soțul. Am zis să vin odată și cu el.

Medic: Frica de a nu ajunge în spitale i-a motivat!

Reporter: Ce v-a convins, doamnă, să vă vaccinați?

Femeie: Nevoia de a face altceva și...

Reporter: Poftiți?

Femeie: Am nevoie de o hârtie și nu pot să o obțin fără certificatul verde!

Reporter: Deci... hârtia, certificatul verde vă interesează?

Femeie: Da, da!

Reporter: Boala, nu?

Femeie: Nu!

Reporter: Nu vă e frică de virus?

Femeie: Nu!

S-a reanimat și centrul de vaccinare din Berceni, lângă Capitală. În week-end a fost și aici record de pacienți.

Liana Corlățeanu, medic coordonator centru Berceni, Ilfov: Cam 300 de persoane au fost pe weekend! Foarte mulți pentru prima doză! Frica asta de a nu ajunge în spitale i-a motivat!

Centru de vaccinare cu program redus, ca în vară, când nu preau erau doritori

La Budești, în Călărași, programul centrului de vaccinare este tot redus, ca-n vară, când nu prea mai existau pacienți. Azi dimineață era închis. În fața porții însă, patru doamne măturau frunzele toamnei. Și discutau despre vaccin și vaccinare.

Reporter: V-ați vaccinat, doamnelor?

Femeie: Urmează!

Reporter: Urmează?

Femeie: Ne e frică!

Reporter: Vă e frică?

Femeie: O să ne vaccinăm!

Reporter: Când vă duceți, doamnă?

Femeie: Să vedem, domnule! Nu știu. Am auzit și eu multe păreri și parcă am așa, o teamă. Dar...

